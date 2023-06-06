На заседание суда по делу Навального не пустили журналистов

В колонии во Владимирской области начинаются предварительные слушания по новому делу против Алексея Навального. Ожидалось, что на первом заседанию процесс объявят закрытым, но СМИ не пускают уже и на него, зявила Ярмыш.

Заседание суда по новому делу в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии, закрыли для журналистов. На судебные слушания, начинающиеся в колонии во Владимирской области, в которой содержится Навальный, не пускают представителей СМИ, сообщила во вторник, 6 июня, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня у Алексея предварительное заседание, на котором судья наверняка закрыл бы процесс. Но его закрыли ДО. То есть просто никаких журналистов не пустили, без всякого решения, просто так. Нельзя снимать этот суд, нельзя его слушать", - написала она в Twitter. Ярмыш выразила уверенность, что данное решение связано с отсутствием доказательств вины Навального. "И единственная возможность для них не опозориться (как они думают) - засекретить его полностью", - добавила она.

Навальному грозит еще до 30 лет заключения

По итогам нового процесса Алексею Навальному грозит еще до 30 лет лишения свободы. В конце мая оппозиционер сообщил в Twitter, что генпрокуратура предоставила ему 3828 страниц обвинительного заключения. В то же время суть обвинений "узнать не получается", поскольку дело забрала себе администрация колонии, написал политик. "В ШИЗО это запрещенный предмет", - пояснил он. О возбуждении нового дела по обвинению в "пропаганде терроризма", "финансировании экстремистской деятельности" и "реабилитации нацизма" Навальный сообщил в октябре 2022 года.

В апреле 2023 года стало известно, что дело по статье о "терроризме" выделили из уже существующего - по статье об "экстремизме". Материалы 25 мая поступили в Мосгорсуд. Всего на тот момент речь шла о разных эпизодах уже по шести статьям УК РФ, сейчас к ним добавилось обвинение по еще одной статье УК.

Преследование Навального в России

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в аэропорту. Позднее, 2 февраля 2021 года, Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Позже против оппозиционера возбудили еще одно уголовное дело. В марте 2022 года ему назначили 9 лет колонии строгого режима по статьям об "особо крупном мошенничестве" и "неуважении к суду".

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