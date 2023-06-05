Как падет режим Путина: новые шаги российской оппозиции

В Европарламенте в Брюсселе в понедельник, 5 июня, на форум "Брюссельский диалог" представителей российских демократических сил и Европейского Союза собрались оппозиционеры из России, теперь живущие за рубежом - не только политики, но и активисты, журналисты, публицисты, юристы, политологи и другие эксперты. В просторном зале заседаний было много знакомых лиц - Михаил Ходорковский, Жанна Немцова, Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Максим Кац, Борис Акунин, Галина Тимченко, Евгений Киселев, Екатерина Шульман… По видеосвязи выступали Гарри Каспаров и Дмитрий Муратов. При этом как в амфитеатре, так и в президиуме бросалось в глаза отсутствие соратников Алексея Навального - позднее организаторы сообщили DW, что его представители отказались от участия.

Тем не менее у русскоязычных журналистов разбегались глаза от такой концентрации возможностей для интервью. Зал в первые четыре часа двухдневного форума был заполнен, свободных мест не было, желающие послушать выступления о демократическом будущем России сидели даже на подоконниках.

Многие из участников цитировали Берлинскую декларацию, которую оппозиционеры из РФ приняли 30 апреля. В ней 68 представителей российского демократического движения назвали войну в Украине преступной, потребовали ликвидации режима Владимира Путина, репарации за ущерб, нанесенный Украине, наказания военных преступников и освобождения политзаключенных и военнопленных. "В остальном мы разные и останемся разными, поскольку представляем разные группы людей, в чем и есть смысл современной демократии, - сказал Михаил Ходорковский, открывая "Брюссельский диалог". - Те, кого мы готовы представлять, - это далеко не все население РФ, но именно эта антивоенная, демократическая часть общества, я надеюсь, и определит будущее страны".

"Сначала - победа Украины, потом - демократизация России"

По словам Ходорковского, чтобы обеспечить демократическое будущее России, оппозиции сейчас необходимо учиться совместной коалиционной работе - не базе помощи Украине, антивоенных акций, борьбы с пропагандой. "Вопрос достижения долгосрочного или среднесрочного договора с Путиным для нас не стоит. Этот режим должен быть разрушен. Другого пути к мирному, нормальному будущему не только для России, но и для Европы и всего мира просто нет", - заявил общественный деятель.

Непременным условием для любых изменений в России является победа Украины, сказал, в свою очередь, Гарри Каспаров: "Только полный разгром путинской армии в Украине может проложить дорогу демократизации России". Как добавил Каспаров, гарантии того, что страна станет демократической, нет, но сейчас необходимо использовать шанс для оппозиции работать вместе с Европой. "Главное для нас на этой встрече - разработать стратегию для совместной работы и подготовки к моменту, когда армия Путина будет разгромлена", - считает оппозиционный деятель.

Докладчик по РФ: Без единства российской оппозиции Запад не даст оружие Украине

На форуме обсудили различные сценарии перехода России от авторитаризма к демократии, например, в случае ее полного или частичного поражения в войне с Украиной и последующего падения режима Путина. При этом никто из выступавших не сказал, в какой момент или как именно это должно произойти. Однако евродепутат и докладчик по России Андрюс Кубилюс подчеркнул колоссальную роль в этом активной консолидации российской оппозиции.

Лев Пономарев на форуме "Брюссельский диалог" Фото: The EPP Group

Его логика такова: чтобы Запад не боялся хаоса, который может возникнуть в результате военного поражения Москвы, он должен видеть возможности развития демократии в России после войны. Если же он их не увидит, то станет колебаться в вопросе предоставления достаточного количества вооружений Украине.

"Итак, возможность перехода к демократии в России зависит от победы Украины, победа Украины зависит от поставок западных вооружений, а эти поставки зависят от веры Запада в то, что Россия может трансформироваться в демократическое государство, а эта вера зависит от способности российской оппозиции убедить Запад в своей стратегии и единстве вокруг этой стратегии", - подчеркнул европарламентарий и один из организаторов форума. В противном случае у Запада будет искушение пойти на "быстрые мирные переговоры и на молчаливое согласие сосуществовать с авторитарным режимом", считает он.

Свергнуть режим Путина с оружием в руках

Раскритиковал собрание представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский, сидевший в зале: "Нет никакой конкретики, люди собрались поговорить". Шагом вперед он назвал Берлинскую декларацию, указав, однако, что эти шаги слишком отстают от хода событий. "Реальную политику сегодня делают вооруженные люди: "Легион свободной России", "Русский добровольческий корпус" - те, которые уже создали свой анклав свободной России в Белгородской области, - сказал Барановский. - Уже сегодня создается освобожденная от путинизма территория, вот об этом надо говорить. Вот мы закрепимся в Белгородской области: там надо создавать временные администрации, вводить законодательное поле - вот о чем надо дискутировать, а не о том, что оппозиция вернется и выиграет выборы".

Участники форума Фото: The EPP Group

Российская оппозиция в большинстве своем боится говорить о борьбе за демократию в стране с оружием в руках, полагает он. На вопрос о том, на кого должно быть направлено это оружие, представитель вооруженной оппозиции ответил, что прежде всего это будет Евгений Пригожин и его формирования. "Армия будет частично добита ВСУ в ходе контрнаступления, а когда Украина освободит Крым, наступит паралич системы, а российские генералы армии и силовиков прекрасно умеют делать вид, что не получили приказы, это будет саботироваться, как тогда, когда начал сыпаться режим Януковича в Украине. А Пригожин так просто не отдаст власть, и на него как раз и пойдет вооруженное народное сопротивление", - прогнозирует Барановский. По его словам, российские силовики и армия займут сторону победителя в этой схватке.

У России нет будущего без возврата к международному праву

Конкретика на форуме все же была. Так, российские оппозиционные юристы и правозащитники подписали Брюссельскую декларацию, заявив тем самым о своем участии в дискуссии о создании трибунала для высшего руководства РФ по преступлению агрессии против Украины. "Это очень важная дискуссия, и голос российского общества должен быть услышан, - подчеркнул один из авторов декларации специалист по международному праву Глеб Богуш. - Полноценный мир в Европе не будет возможен, пока в самой России не произойдет возврат к международному праву, неотъемлемой частью которого является ответственность лидеров государства за совершенные преступления. Мир без правосудия невозможен".

Эксперт признал, что это лишь один шаг, который не отменяет остальных задач для всего российского общества, но "мы находимся в той ситуации, когда каждый делает то, что может". Искренние, своевременные, позитивные заявления будут услышаны, уверен Богуш. "Мы выражаем поддержку позиции Украины в вопросе международного трибунала, и должны делать все возможное, чтобы состоялось примирение с Украиной. Его залогом является установление истины и справедливости", - резюмировал юрист.

Диалог представителей российской оппозиции друг с другом и с делегатами Евросоюза продолжится 6 июня.

Смотрите также: