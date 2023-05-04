Берлинская декларация - кандидатский минимум для демократов

Впервые российское антивоенное движение почти солидарно выступило за равноправие и против любых форм дискриминации, а еще - осудило публичные конфликты в оппозиции, отмечает Иван Преображенский.

Россияне на антивоенной демонстрации в Берлине Фото: Nikita Jolkver/DW

Всего за три дня более 17 тыс. человек подписали Декларацию российских демократических сил . В их числе, например, Гарри Каспаров, не присутствовавший лично на двухдневной, но всего лишь четырехчасовой встрече противников Владимира Путина и его политики, проходившей в Берлине 29-30 апреля. В столице Германии собрались около 200 человек: как представители большинства старых политических организаций, кроме ФБК, так и новых активистских зарубежных сообществ, вроде Берлинской антивоенной платформы. По итогам встречи и была подписана совместная декларация, которая из-за обтекаемости формулировок вызвала, кроме ощутимой поддержки, немало и вопросов.

Цейтнот - плохой советчик

Я сам участвовал в берлинской встрече и сразу хочу дать ответ на главные вопросы, которые задают и медиа, и активисты, а главное - активно продвигает кремлевская пропаганда. Нет, не выбирали ни нового президента в изгнании, ни премьера, ни парламент прекрасной России будущего. Алексея Навального и его команду собравшиеся не ругали, да и вообще про них почти не вспоминали, раз от них никто не приехал. Спорили, безусловно немало, хотя времени - два дня по паре часов - явно было на все отведено слишком мало, чтобы тратить его еще и на ругань.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Рабочая встреча проходила на полях ежегодного Правозащитного конгресса им. Юрия Шмидта. Участники двух мероприятий активно общались между собой. Но все же большинство правозащитников на вечерние встречи не оставались. Оно и понятно: многие ждали грандиозного скандала. Накануне пошли слухи, что организатор этого собрания Михаил Ходорковский якобы всех собрал, чтобы подчинить своей лукавой воле.

Ничего подобного не случилось. Напротив, старые политические центры оказались в Берлине вынуждены взаимодействовать на равных с новыми организациями, возникшими часто уже после начала полномасштабной агрессии России против Украины, в основном на теме помощи Украине, беженцам, российским дезертирам и релокантам. Как говорится, даже не подрались, при всей гигантской разнице опыта и интересов.

Тем не менее постоянный цейтнот ощутимо всех нервировал. Так что лично я не ожидал вначале, что несмотря на это, удастся выработать документ, который устроил, в итоге, большинство присутствующих.

Склоки под запретом?

Один из ключевых, как многим кажется, пунктов подписанной в Берлине декларации был посвящен нежелательности споров в рядах российских демократов (и не очень демократов, но людей тоже желающих бороться с путинизмом). "Подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях", - говорится в тексте.

Одни комментаторы поспешили назвать это запретом на дискуссии. Другие - беззубой декларацией, которая не предотвратит распри, тем более что на встрече не было команды Навального - активного участника склок последних недель, в которых отметились и Ходорковский, и Каспаров, и Максим Кац, и многие другие.

Однако само заявленное стремление воздерживаться от "срачей", как их принято называть в соцсетях, - уже шаг вперед. Раньше такого типа воздержания у российских эмигрантских лидеров их публичные критики вовсе не обнаруживали. И, кстати, в явно ответном на эту встречу видео-ролике, записанном бывшим главой ФБК Леонидом Волковым, прямой конфронтации тоже не наблюдается. Он сказал разве что, мол, только его команда является по-настоящему оппозиционной силой в России. Но об этом среди старых оппозиционеров всегда говорит каждый первый.

Конкуренция - это норма

Очевидно, что многие формулировки принятой в Берлине декларации, прямо скажем, неоптимальные или даже спорные. Никакой общей стратегии за 4 часа придумать было невозможно.

Однако произошло главное. Удалось отобрать те главные темы, по которым практически у всех участников российского антивоенного движения нет противоречий: прекращение войны, возвращение всех оккупированных территорий, причем не только Украине, выплата компенсаций за нанесенный вред, отказ от имперской политики подавления как за границами России, так и внутри нее, осуждение всех форм дискриминации, наконец, демонтаж правящего российского режима. А вот требование только ненасильственного сопротивления путинизму, которое некоторые участники предлагали добавить в текст, туда не попало, потому что его почти никто не поддержал.

Рамки очерчены, но различия между разными группами антивоенного движения сохраняются и каждая из них работает на свою аудиторию в России. А перечисленные цели очевидно стратегические. На этом фоне сразу заметно, что кроме отдельных этических историй, остальные споры тех, кто считает себя российскими оппозиционерами - это столкновения личностей, а не идей. Так что можно надеяться, что даже по этому вопросу будет достигнут прогресс.

И не только потому, что на ссорящихся начнут смотреть косо, а не подзадоривать. Дело еще и в том, что встреча в Берлине показала, что на первый план начинают выходить новые фигуры. У них нет за плечами 30 лет поражений от путинского режима, накопленных взаимных обид и разочарований. И некоторые политики старой генерации, похоже, даже готовы этот процесс поддержать. Они, как мне кажется, и перейдут в будущее вместе с молодежью. Если, конечно, оно есть у российского антивоенного и демократического движения.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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