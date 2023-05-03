Владимир Ашурков: Протесты в РФ сошли на нет из-за репрессий

"Можно получить штрафы или даже тюремный приговор за выход на улицу с чистым листом", - констатирует исполнительный директор ФБК в интервью DW.

Для рядового россиянина протестовать - "значит рисковать своей свободой, а в некоторых случаях и жизнью". Уверенность в этом высказал в беседе с DW 1 мая исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков. "Протесты, которые имели место в первые недели вторжения, сошли на нет, и теперь мы видим нелепые приговоры, можно получить штрафы или даже тюремный приговор за антивоенные посты в соцсетях или просто за выход на улицу с чистым листом бумаги", - констатировал Ашурков.

При этом он напомнил о судьбах оппозиционеров Ильи Яшина, приговоренного к 8,5 года колонии, и Владимира Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет.

Из-за ряда репрессивных законов, которые делают любую критику войны в Украине очень опасной, в России "не так много" тех, кто решается протестовать открыто, резюмировал он.

Ашурков - о "единственном правдоподобном сценарии перемен"

В ноябре в эфире программы DW Conflict Zone Владимир Ашурков высказывал мнение, что перемены в России могут произойти, если недовольство в политической и деловой элитах страны наложится на широкую неудовлетворенность населения.

По его словам, после начала войны обе эти группы людей столкнулись с тяжелыми временами. Одни почувствовали уменьшение своего состояния, разрушился их образ жизни, при котором они могли отдыхать в Западной Европе, их дети ходили в частные школы за границей.

При этом рядовой россиянин столкнулся с инфляцией, уходом иностранных брендов из России и постоянным потоком гробов из Украины. "Эти процессы требуют времени, но в какой-то момент они усилят друг друга. И это, я думаю, единственный правдоподобный сценарий перемен", - предположил тогда соратник Алексея Навального.

Политическое убежище в Великобритании

Владимир Ашурков обвиняется властями РФ по статье УК "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" по делу о сборе средств на "Яндекс"-кошельки в поддержку кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Он заочно арестован в России и попросил политическое убежище в Великобритании.

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