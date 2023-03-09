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Леонид Волков
Леонид Волков (фото из архива)Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Волков взял паузу на посту председателя ФБК

Екатерина Венкина
25 мин. назад

Леонид Волков взял паузу на посту председателя правления фонда ACF International в связи с письмом в офис Борреля в поддержку олигарха Фридмана и Alfa Group.

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Леонид Волков принял решение взять паузу в публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International (Международный Фонд борьбы с коррупцией, ФБК). Об этом Волков сообщил в четверг, 9 марта, в Telegram.

По словам политика, в ближайшее время коллеги примут решение, как они видят "возможные форматы нашей совместной работы (и видят ли)".

Шаг сделан в связи с отправкой письма от 14 октября 2022 года в офис верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В послании, в частности, подчеркивалось: "Считаем правильным исключить Михаила Фридмана (и его деловых партнеров Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева) из санкционных списков ЕС".

"По нашему мнению, это решение послужит правильным сигналом для других российских бизнесменов, создав для них cтимул вести себя аналогичным образом и публично осудить Путина и его преступную войну, а также оказать помощь Украине", - говорилось в письме. "Мы также считаем, что это решение будет соответствовать принципам законности и справедливости", - подчеркивалось в документе далее. 

Волков: Письмо было большой политической ошибкой

В записи в Telegram от 9 марта Волков признал, что "письмо было большой политической ошибкой". Политик отметил, что, отправив документ, "превысил свои полномочия - подписал его не в личном качестве, а от имени организации". "Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил", - добавил Леонид Волков. 

По его словам, у него сложилось неправильное представление, что можно, "создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах". "Я ошибся", - указал Волков. Он попросил прощения у коллег по руководящим органам ФБК, сторонников и у Алексея Навального, добавив, что история была использована "друзьями Путина всех мастей". 

При этом политик утверждает, что не давал согласия на использование своей подписи под коллективным письмом от 7 февраля 2023 года в поддержку Фридмана и Alfa Group. То послание было адресовано лично Боррелю, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), а копии - представителям стан-членов ЕС. Фото послания разместил в Telegram бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Расследование ФБК про "черную кассу" Собянина

Ранее, 7 марта, Георгий Албуров и Мария Певчих из отдела расследований закрытого в РФ ФБК опубликовали расследование. Они изучили более 100 тысяч банковских транзакций программы благоустройства московской мэрии "Мой район" за три года и заявили о "черной кассе" мэра Сергея Собянина, из которой, по их данным, получали деньги как пропагандисты, так и либеральные журналисты. 

В ФБК утверждали, что Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу "Дилетант" - "Мой район".

Сам Алексей Венедиктов позднее заявил: "Я лично не заработал ни копейки на этом проекте, но считаю его отличной образовательной историей".

Смотрите также: 

Интервью с директором ФБК Иваном Ждановым

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