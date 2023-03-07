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Мэр Москвы Сергей Собянин на выборах в Москве в 2018 году
Мэр Москвы Сергей Собянин на выборах в Москве в 2018 годуФото: Reuters/S. Karpukhin
ПолитикаРоссия

Команда Навального раскрыла схему хищения бюджета Москвы

Ольга Лебедева
54 мин. назад

Из бюджета московской программы "Мой город" получают деньги целый ряд пропагандистов, а также Ксения Собчак, Алексей Венедиктов и телеканал RTVI, утверждает команда Навального.

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Команда находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального провела расследование трат бюджетных денег Москвы и заявила о выявлении "одной из самых впечатляющих схем по распилу городского бюджета". Расследование проведено в преддверии очередных выборов мэра российской столицы, которые пройдут в сентябре и на которых действующий градоначальник Сергей Собянин рассчитывает переизбраться на третий срок, сообщили Георгий Албуров и Мария Певчих из отдела расследований закрытого в РФ Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) во вторник, 7 марта.

ФБК: Программа благоустройства "Мой район" - "черная касса" Собянина

В ходе расследования они изучили более 100 тысяч банковских транзакций программы благоустройства московской мэрии "Мой район" за три года и заявили о "черной кассе" Собянина, из которой, по их данным, получают деньги как пропагандисты, так и лояльные журналисты и СМИ. "Под вывесками благоустройства, культурных кластеров и каких-то IT-полигонов украли очень много наших с вами денег. И потратили на то, чтобы окончательно уничтожить выборы, подкупить так называемых либеральных журналистов, уничтожить последние политические свободы, отвлекая наше внимание парками и скамейками", - отметили расследователи.

По данным команды Навального, программа "Мой район", которая была ключевым пунктом предвыборной программы Собянина в 2018 году, выделена в отдельное юридическое лицо и обладает отдельным бюджетом. При этом речь идет об огромной части городского бюджета, которую отдали "организации, которой не нужно раскрывать никакие данные, не нужно проводить официальные тендеры на закупки", которая не подотчетна муниципальным депутатам, а только самому Собянину, и именно она является его "черной кассой", отмечается в расследовании.

Симоньян, Кеосаян, Габрелянов, а также Собчак и ее муж

Его авторы отмечают, что из этой организации, среди прочих, получает деньги семейная пара пропагандистов Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, а также их родственники, напрямую или через подконтрольные им фирмы за проведение информационной кампании. В частности, одна из них, студия "Белый лев", получила в 2021 году 185 млн рублей, еще 61 млн рублей получил в том же году сам Кеосаян за "услуги ведущего программы "Снято", следует из опубликованных в расследовании копий документов.

Албуров и Певчих отмечают, что в своих программах "Роскомнадзор Free" и "Ч.Т.Д." Кеосаян и Симоньян рассказывает о предполагаемом "мировом кризисе из-за русофобии и санкций", "уничтожении Украины" и якобы успешных действиях российских военных и наемников, а эти пропагандистские монологи постоянно прерываются рекламой новых школ искусств и галерей в Москве.

Из "черной кассы", по данным ФБК, получают деньги пропагандист Арам Габрелянов, его телеканал LifeNews, сайт "Супер" и Telegram-канал Mash, телеканал "Царьград", а также блогер и журналист Ксения Собчак и ее муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Алексей Венедиктов и телеканал RTVI

Кроме того, в расследовании указывается, что деньги от Собянина получал и Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", прекратившей вещание после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Расследователи обратили внимание на многочисленные "хвалебные посты про мэра", которые "списаны под копирку у платных пропагандистов", а также роль Венедиктова в электронном голосовании на выборах в Москве в 2021 году. В качестве руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами он признал результаты дистанционного голосования, хотя независимые наблюдатели заявляли о многочисленных нарушениях.

В ФБК утверждают, что Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу "Дилетант" - "Мой район". Эти деньги, направленные якобы на создание журнала, в итоге обналичивались в банкоматах, пишут авторы расследования. При этом годовой бюджет "Эха Москвы" с почти 200 сотрудниками был меньше - 516 млн, отмечается далее.

По данным команды Навального, деньги от программы "Мой район" также получал телеканал RTVi, в 2019-2021 годах их общая сумма составила 840 млн рублей и превышает треть всего бюджета этого СМИ. В расследовании утверждается, что базирующийся в Нью-Йорке и Берлине частный русскоязычный телеканал "де-факто существует на деньги мэрии Москвы".

"Странные соцопросы" и политтехнологи

Одновременно авторы материала заявляют, что "черная касса" Собянина "не ограничивается спонсированием так называемых журналистов", а подкупает политиков. Деньги тратятся и "на избирательные кампании как бы независимых кандидатов, которые на самом деле обычные единороссы", утверждают они и обращают внимание, что огромная часть расходов "Моего района" уходит на социологические опросы.

В частности, в 2021 году было потрачено 39 млн рублей на опрос об организации площадок для выгула собак, 29 млн - на опрос о наиболее востребованных профессиях настоящего, 95 млн - на опрос о профессиях будущего. Все, кто получал заказы на проведение опросов, оказались политтехнологами, которые работали перед выборами с близкими Собянину кандидатами, пишут авторы расследования. "За три года на такие "соцопросы" потратили 5,5 млрд рублей. Это деньги, которые вынули из бюджета Москвы и отправили на избирательные кампании собянинских кандидатов, строго по его списку", - отмечают они далее.

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