Алексей Венедиктов получил немецкую премию за свободу прессы

Бывший главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил международную премию имени Иоганна Филиппа Пальма за свободу слова и свободу печати. Церемония вручения прошла в немецком городе Шорндорф в воскресенье, 4 декабря.

В обосновании вручения премии Венедиктову член попечительского совета Сейран Атеш напомнила о временах холодной войны до падения Берлинской стены. "Мы не должны упускать из виду, куда заведет нас эта война в Украине. Мы не должны забывать и должны помнить страдания и бедствия, которые Стена принесла людям всего Советского Союза. Хотя Венедиктов поддерживал связи с Кремлем, его позиция как журналиста ясна: он сторонник свободы. Тот факт, что представители оппозиции также высказались на его радиостанции, свидетельствует о мужестве и убежденности", - подчеркнула Атеш.

Как отметил сам Венедиктов, он первый гражданин России, удостоенный этой премией. Награду вручают раз в два года, ее денежный эквивалент - 20 тысяч евро.

Второй лауреат премии - ассоциация журналистов из Конго

Вместе с Венедиктовым лауреатом премии этого года стала ассоциация муниципальных радио- и телестанций Конго (CORACON), журналисты которой, как подчеркивает жюри, "за зарплату, которой едва хватает, чтобы жить дальше, противостоят жестокому насилию и горькой бедности в Конго с помощью информации и образования".

"Ежедневная работа CORACON образцово показывает, насколько драматична и экзистенциально опасна журналистская работа сегодня в зоне африканского кризиса, последствия которого также распространяются непосредственно на промышленно-развитые страны, такие как Германия", - подчеркнули организаторы премии.

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