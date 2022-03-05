Алексея Венедиктова уволили с поста главного редактора "Эха Москвы"

Совет директоров входящего в холдинг "Газпром-медиа" закрытого акционерного общества "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о расторжении трудового договора с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. Об этом он сообщил агентству "Интерфакс" и написал в собственном Telegram-канале. Очередной срок полномочий главного редактора истекал в 2024 году.

В разговоре с "Интерфаксом" он отметил, что отработал главным редакторов "Эха Москвы" ровно 24 года. "Я буду развивать свой исторический проект - журнал "Дилетант", shop.diletant.ru и канал "Дилетант" на YouTube. Для этого понадобятся журналисты, которые будут его делать", - сообщил Венедиктов, отвечая на вопрос о своих планах.

Удушение радиостанции "Эхо Москвы"

1 марта Генпрокуратура РФ обвинила "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь" в целенаправленном и систематическом размещении информации с "призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих" в войне с Украиной. Тем же вечером "Эхо Москвы" отключили от эфирного вещания в РФ, сайт радиостанции, как и сайт "Дождя" был заблокирован. "Эхо" и "Дождь" заявили о намерении обжаловать решение Генпрокуратуры в суде.

3 марта Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" принял решение закрыть радиостанцию и её сайт. Миноритарные акционеры обжалуют решение совета директоров, сообщил тогда "Интерфаксу" Венедиктов.

4 марта департамент имущества Москвы разорвал договор аренды помещения, где располагается редакция "Эхо Москвы", а интернет-провайдеры отключили интернет. Все аккаунты "Эха", его сайт и YouTube-канал "Эха" были удалены.

"Эхо Москвы" вещало с 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 году по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.

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