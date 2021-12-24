 Сатирик Виктор Шендерович и ″Эхо Москвы″ оштрафованы на 1,1 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2021

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Россия

Сатирик Виктор Шендерович и "Эхо Москвы" оштрафованы на 1,1 млн рублей

Суд в Петербурге признал недостоверными сведения о близком к Путину бизнесмене Пригожине, которые Виктор Шендерович привел в эфире "Эха Москвы". Станция обжалует решение, заявил ее главред Венедиктов.

Деревянный молоток и микрофон на столе

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 24 декабря, обязал российского писателя-сатирика Виктора Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за свои высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Сама радиостанция оштрафована на 1 млн рублей. Суд признал сведения о предпринимателе, близком к президенту РФ Владимиру Путину, которые Шендерович привел в программе "Особое мнение", недостоверными и обязал ответчиков опровергнуть их.

Представители Виктора Шендеровича и главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова в ходе процесса неоднократно просили отложить слушания по делу. Суд отклонил три таких ходатайства, сочтя их необоснованными.

Венедиктов подчеркнул, что "Эхо Москвы" обжалует решение о штрафе и попросит Высшую квалификационную комиссию судей взять ситуацию на контроль. По его мнению, судья нарушила статью уголовного кодекса о вынесении заведомо неправосудного приговора. "У нас по этому поводу есть все доказательства", - отметил главред "Эха Москвы".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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