 Не Россия кормит Москву, а наоборот? Так ли это | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 04.09.2021

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Экономика

Не Россия кормит Москву, а наоборот? Так ли это

Сергей Собянин заявил, что неправильно говорить, будто "вся страна кормит Москву", и вообще столица - главный бюджетный донор. Так ли это и о чем умолчал мэр, разбиралась DW.

Люди в масках на Красной площади в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу крупнейшим бюджетным донором страны. "Есть история о том, что вся страна кормит Москву, и все доходы идут туда. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает, чтобы 60% трансферов всем регионам обеспечивать", - заявил он в среду, 1 сентября, во время просветительского марафона "Новое знание".

Прав ли Собянин и о каких важных аспектах он забыл упомянуть, разбиралась DW.

Москва - не главный донор, хотя и в топе по перечислениям в бюджет РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва и правда традиционно входит в топ субъектов РФ по объему налогов, которые перечисляет в федеральный бюджет. Например, в 2018 году она заняла по этому показателю второе место, отправив в бюджет РФ 1,4 трлн рублей, как следует из данных Минфина РФ. 

Больше Москвы, 3 трлн рублей, перечислил только Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Первенство ХМАО связано с концентрацией в регионе нефтегазовых доходов и тем, что большая часть налога на добычу полезных ископаемых не остается в регионах, а поступает в федеральный центр.

Дальше идут Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО, 1,2 трлн рублей) - по причинам, аналогичным ХМАО, и Санкт-Петербург, перечисливший в федеральную казну около 665 млрд рублей. Всего регионы собрали за тот год, по данным Минфина, 11,6 трлн рублей для бюджета РФ.

Центр перераспределил из этих средств в 2018 году 2,3 трлн рублей по субъектам - в качестве дотаций, субсидий и субвенций. Дотации выделяют для сбалансированности бюджетов. С помощью субсидий помогают финансировать обычно крупные проекты. Субвенции - это также целевое выделение средств для реализации полномочий, которые передаются от центра регионам. 

Большая часть средств пошла в аннексированный Россией Крым (189 млрд), а также в Дагестан (91 млрд), от 55 до 60 млрд рублей получили Якутия, Алтайский край и Чечня. Москву же нельзя назвать дотационным регионом, потому что именно дотаций из федерального бюджета она не получает. Зато за счет других трансфертов, в том числе субсидий и субвенций, российская столица находится на довольно высоком 12-м месте по объему средств, получаемых из госказны - 45 млрд рублей.

Infografik Wie viel Geld geben die Regionen in den Staatsetat und wie viel bekommen sie zurück RU

То есть, даже если руководствоваться только статистикой, главным донором России можно назвать Ханты-Мансийский автономный округ, а не Москву.

Непропорционально высокие доходы Москвы из-за чрезмерной централизации

Но помимо голых цифр, есть и другие аспекты, которые стоит учитывать при обсуждении бюджетов российских регионов. Москва - с огромным отрывом самый богатый субъект Российской Федерации. Доходы столичного бюджета, по данным казначейства РФ, составляют около 2,6 млрд рублей. Дальше идет Московская область с 667 млрд рублей и Санкт-Петербург с 619 млрд. В ХМАО доходы регионального бюджета составляют 287 млрд (7-е место среди всех субъектов), в ЯНАО - 247 млрд, это 9-е место.

Если сложить все бюджеты всех регионов, то на Москву придется почти 20 процентов. При этом в городе живет чуть больше 8 процентов населения страны. Такой перекос в пользу столицы профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич объясняет совокупностью объективных факторов и большой централизацией власти в России.

Небоскребы делового центра Москва-Сити

Небоскребы делового центра Москва-Сити

"Первое преимущество объективное: здесь сконцентрировано огромное количество людей и бизнеса. Во всем мире крупные агломерации развиваются быстрее других территорий. А второе - уже наша российская особенность: вертикаль власти, усиливающая преимущества столичного статуса. В Москве множество чиновников с очень неплохими зарплатами. И здесь же расположены штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний, которые пополняют городской бюджет", - отмечала она в интервью "Аргументам и фактам".

В РБК подсчитали, что из 500 крупнейших компаний России почти половина, 49% зарегистрированы в Москве. И они генерируют 67,8% выручки всех фирм из этого списка. Следом с гигантским отставанием идут Краснодарский край (4%) и Санкт-Петербург (3,6%). А налог на прибыль организаций идет именно в бюджеты субъектов. В структуре доходов Москвы этот налог составляет 32,8%. Большой вклад в столичную казну, около 39%, вносит и налог на доходы физлиц - благодаря высоким зарплатам.

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    Автор: Елена Барышева


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