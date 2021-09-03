Не Россия кормит Москву, а наоборот? Так ли это

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал российскую столицу крупнейшим бюджетным донором страны. "Есть история о том, что вся страна кормит Москву, и все доходы идут туда. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют в федеральный бюджет. И этих денег хватает, чтобы 60% трансферов всем регионам обеспечивать", - заявил он в среду, 1 сентября, во время просветительского марафона "Новое знание".

Прав ли Собянин и о каких важных аспектах он забыл упомянуть, разбиралась DW.

Москва - не главный донор, хотя и в топе по перечислениям в бюджет РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва и правда традиционно входит в топ субъектов РФ по объему налогов, которые перечисляет в федеральный бюджет. Например, в 2018 году она заняла по этому показателю второе место, отправив в бюджет РФ 1,4 трлн рублей, как следует из данных Минфина РФ.

Больше Москвы, 3 трлн рублей, перечислил только Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Первенство ХМАО связано с концентрацией в регионе нефтегазовых доходов и тем, что большая часть налога на добычу полезных ископаемых не остается в регионах, а поступает в федеральный центр.

Дальше идут Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО, 1,2 трлн рублей) - по причинам, аналогичным ХМАО, и Санкт-Петербург, перечисливший в федеральную казну около 665 млрд рублей. Всего регионы собрали за тот год, по данным Минфина, 11,6 трлн рублей для бюджета РФ.

Центр перераспределил из этих средств в 2018 году 2,3 трлн рублей по субъектам - в качестве дотаций, субсидий и субвенций. Дотации выделяют для сбалансированности бюджетов. С помощью субсидий помогают финансировать обычно крупные проекты. Субвенции - это также целевое выделение средств для реализации полномочий, которые передаются от центра регионам.

Большая часть средств пошла в аннексированный Россией Крым (189 млрд), а также в Дагестан (91 млрд), от 55 до 60 млрд рублей получили Якутия, Алтайский край и Чечня. Москву же нельзя назвать дотационным регионом, потому что именно дотаций из федерального бюджета она не получает. Зато за счет других трансфертов, в том числе субсидий и субвенций, российская столица находится на довольно высоком 12-м месте по объему средств, получаемых из госказны - 45 млрд рублей.

То есть, даже если руководствоваться только статистикой, главным донором России можно назвать Ханты-Мансийский автономный округ, а не Москву.

Непропорционально высокие доходы Москвы из-за чрезмерной централизации

Но помимо голых цифр, есть и другие аспекты, которые стоит учитывать при обсуждении бюджетов российских регионов. Москва - с огромным отрывом самый богатый субъект Российской Федерации. Доходы столичного бюджета, по данным казначейства РФ, составляют около 2,6 млрд рублей. Дальше идет Московская область с 667 млрд рублей и Санкт-Петербург с 619 млрд. В ХМАО доходы регионального бюджета составляют 287 млрд (7-е место среди всех субъектов), в ЯНАО - 247 млрд, это 9-е место.

Если сложить все бюджеты всех регионов, то на Москву придется почти 20 процентов. При этом в городе живет чуть больше 8 процентов населения страны. Такой перекос в пользу столицы профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич объясняет совокупностью объективных факторов и большой централизацией власти в России.

Небоскребы делового центра Москва-Сити

"Первое преимущество объективное: здесь сконцентрировано огромное количество людей и бизнеса. Во всем мире крупные агломерации развиваются быстрее других территорий. А второе - уже наша российская особенность: вертикаль власти, усиливающая преимущества столичного статуса. В Москве множество чиновников с очень неплохими зарплатами. И здесь же расположены штаб-квартиры почти всех крупнейших компаний, которые пополняют городской бюджет", - отмечала она в интервью "Аргументам и фактам".

В РБК подсчитали, что из 500 крупнейших компаний России почти половина, 49% зарегистрированы в Москве. И они генерируют 67,8% выручки всех фирм из этого списка. Следом с гигантским отставанием идут Краснодарский край (4%) и Санкт-Петербург (3,6%). А налог на прибыль организаций идет именно в бюджеты субъектов. В структуре доходов Москвы этот налог составляет 32,8%. Большой вклад в столичную казну, около 39%, вносит и налог на доходы физлиц - благодаря высоким зарплатам.

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