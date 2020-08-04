Вернуться в Москву после самоизоляции? Россияне - о плюсах и минусах

Из-за режима самоизоляции многие уехали из Москвы и Санкт-Петербурга в родные города. Как изменился их взгляд на регионы и столицу, собираются ли они обратно? DW собрала несколько историй.
Из-за режима самоизоляции многие жители двух крупнейших российских городов - Москвы и Санкт-Петербурга - потеряли работу и возможность оплачивать счета. Еще в начале пандемии коронавируса сотовые операторы отчитались о том, что абоненты массово покидают столицу и возвращаются в свои родные регионы. Для многих из них визит домой во время карантина стал самым продолжительным с тех пор, как они уехали оттуда.
Молодые россияне рассказали DW, как покинули столицу, с какими трудностями столкнулись в регионах и почему не спешат обратно.
До переезда в Сочи в марте этого года я прожила в Москве 13 лет. С увеличением числа заболевших нас перевели на дистанционный режим. Я сразу постаралась сбежать из Москвы, потому что понимала, что могут закрыть границы. При первой возможности купила билеты и в 20-х числах марта уехала. Работать на удаленке мне сразу понравилось. Получается намного эффективнее.
Ольга во время пандемии уехала из Москвы в Сочи: "Работать на удаленке мне понравилось, получается эффективнее".
Покидая Москву, я представить не могла, что проведу в Сочи так много времени. Из-за того, что в какой-то момент для прибывающих из Москвы ввели двухнедельный карантин, я не могла вернуться в столицу, чтобы забрать оставшиеся там вещи. Сделала это только в июне - заодно сдала хозяину квартиру, которую арендовала.
Сочи - это место, где я родилась. Эмоции от возвращения сюда у меня только самые положительные. Здесь прекрасный климат, комфортные условия. Режим самоизоляции здесь проживался гораздо мягче, чем в других регионах. Хотя тоже запугивали, ездили машины с рупорами - предупреждали об опасности заболеть.
Я с трудом могу назвать минусы переезда из Москвы в Сочи. Не хватает, например, общения с коллегами. Нет развитой сети супермаркетов. Здесь катастрофически сложно найти работу, как я поняла. Самая востребованная профессия - риэлтор, как говорят мои друзья. О своей сфере я даже не пыталась узнавать.
На самом деле в марте я планировала переезд не в Сочи, а в Италию - к моему молодому человеку. Но границы закрыли. До сих пор нет возможности даже сделать визу. Теперь я жду, когда их откроют, чтобы уехать туда на ПМЖ. Так что в Сочи я до тех пор, пока не откроют границы с Европой. В Москве у меня остается много друзей, поэтому я планирую периодически туда приезжать.
Нас почти сразу с началом карантина перевели на удаленную работу, но я уехала во Владимир только в мае. Могла уехать и раньше, но было непонятно, когда закончится дистанционный режим. К тому же все боялись ездить на поезде. Я сама почти не выходила из дома. В мае тоже было страшно, но мама попросила приехать, чтобы привезти отцу лекарство, которого не было во Владимире. Еще одним мотивом уехать было то, что в Санкт-Петербурге я жила одна - переносить отсутствие общения с людьми было тяжело.
Ксения во время пандемии уехала из Санкт-Петербурга во Владимир: "В Петербурге я жила одна - переносить отсутствие общения с людьми было тяжело"
Во Владимире эпидемиологическая ситуация была плохая: по 60 заболевших в день. По слухам, там не хватало мест в больницах, в июне перестали тестировать людей. Многие знакомые болели, но у членов семьи больного анализы не брали.
Мне при этом приходилось везде ходить по поручениям родителей. Мне кажется, доставкой во Владимире никто не пользуется, это даже как-то неприлично. Когда приезжаешь туда, то даже не думаешь воспользоваться доставкой. Мышление по-другому работает, что ли. Еще приходилось раз в неделю ходить в поликлинику, чтобы продлить больничный отцу. После операции ему положен больничный на несколько месяцев, но владимирские врачи почему-то заставляют отмечаться в поликлинике каждую неделю.
Формально я могла остаться во Владимире еще, но мне уже надоело. В Санкт-Петербурге у меня самостоятельная жизнь, меня не заставляют ездить на дачу, копать картошку. Сейчас покажется, что я какой-то эгоистичный человек. Но меня там контролируют, как будто мне 17 лет. Здесь у меня развлечения связаны с друзьями, а там друзей нет - только бывшие одноклассники.
С профессией социолога в регионе жить нельзя. До Москвы на "ласточке" полтора часа, и все талантливые люди стараются уехать учиться и заработать денег. Если бы у меня была удаленная работа, я бы, может, приезжала чаще, но именно работать там особо негде. Это уже какой-то дауншифтинг.
В конце марта появились новости, что перелеты ограничат. Мне стало очень страшно остаться сидеть на карантине в питерской коммуналке. Было страшно что придется жить по пропускам. И вообще этот тяжелый период хотелось провести с родными и близкими.
В Барнауле я сел на самоизоляцию, потому что боялся заразить бабушку. Перед голосованием статистику у нас явно занижали, а после голосования стали ее выравнивать, поэтому количество новых случаев резко подскочило. После внимания из Москвы, тесты стали делать только тем, у кого ярко выражены симптомы.
Дистанционное обучение мне понравилось. Я сделал упор на предметы по моей специальности - географии, а на остальные немного "подзабил" - дистанционка это позволяет. Учился целыми днями, но мне было в кайф. Думаю, что узнал намного больше, чем в обычном режиме обучения.
После возвращения из Санкт-Петербурга в родной Барнаул я смотрю на город по-другому, вижу его проблемы, в первую очередь, в градоустройстве. Например, с другими активистами я пытался отстоять старинную усадьбу, которую лишили статуса памятника. Госведомства боялись связываться с прокуратурой, здание которой должно было появиться на месте усадьбы. В итоге дом снесли, но был большой общественный резонанс, люди заинтересовались градозащитой. Я горжусь, что приложил к этому руку. После 30 лет я хотел бы вернуться в Барнаул состоявшимся человеком и заняться политической деятельностью.
Летом на Алтае мне нравится больше, чем в Санкт-Петербурге. Например, сейчас я стою у подножья горы, а завтра отправляюсь в горы. 31 августа я уже прилечу обратно. Первым делом планирую увидеть друзей.
Я живу в Санкт-Петербурге с 2011 года, когда приехала сюда учиться. Успела отучиться в бакалавриате, магистратуре и немножко в аспирантуре. Работала в компании с проектами для профессионалов в области моды и легкой промышленности: мы выпускаем онлайн-издание и проводим образовательные мероприятия.
Еще до новостей о карантине я планировала в марте уехать в Омск на день рождения бабушки. Тогда еще ничто не предвещало беды. Уже в Омске, во время застолья, мы с родственниками решили, что можно переждать пандемию здесь. В Санкт-Петербурге все закрывалось, поэтому решили, что здесь будет комфортнее. К тому же работа перешла на удаленный режим. А задержка по зарплате в 2,5 месяца была бы при проживании в Санкт-Петербурге критичной.
Татьяна уехала во время пандемии из Санкт-Петербурга в Омск: "Там я живу с родителями в очень комфортных условиях"
В Омске я живу с родителями в очень комфортных условиях, мне не надо регулярно тратиться на продукты и транспорт. В какой-то момент жизнь начала входить в обычное русло. Я решила полечить зубы, глаза - все-таки здесь дешевле, чем в Санкт-Петербурге. Возможно, по этой причине я до сих пор не вернулась обратно. Несколько раз я уже смотрела билеты, но потом что-нибудь случалось - то запишусь к зубному, то друг затеет ремонт в нашей питерской квартире.
Скоро будет полгода, как я живу в Омске. С тех пор, как я уехала отсюда после школы, я никогда еще не оставалась здесь так долго. Но все-таки я не стала смотреть на Омск иначе. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, обращаю внимание на проблемы города, веду активную деятельность, пишу обращения.
Например, во время карантина в парке недалеко от моего дома шла стройка. Судя по всему, там строили очередной торговый центр, хотя обещали что-то совершенно иное, вписывающееся в концепцию парка. После нашего коллективного обращения все-таки появился нужный паспорт объекта. Были и более мелкие виды активности: борьба с ларьками у дома, с мусором в подъезде. Чтобы решить проблему с соседями, повесила на стене объявление и поставила коробку под мусор.
У меня нет такого, чтобы я прямо невыносимо хотела обратно. Но вообще неплохо бы уже начать работать из офиса. Да и по друзьям соскучилась. Но билет пока не купила.
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