ВОЗ зафиксировала новый суточный рекорд заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние 24 часа почти 300 тысяч новых заражений, что является рекордным суточным приростом с самого начала пандемии. Об этом ВОЗ сообщила вечером в субботу, 15 августа. При этом согласно данным экспертов, значительное число заражений просто не фиксируется статистикой. Существуют страны, в которых даже не делают тестов.

По данным ВОЗ, за 24 часа было зафиксировано 294 тысячи новых случаев заражения, что на 2 тысячи превышает предыдущий рекорд, поставленный 31-го июля. Наиболее пострадавшие страны в абсолютных числах - США, Бразилия и Индия. С начала пандемии зафиксировано более 21 миллиона случаев заражения. Число смертей превышает 755 тысяч.

Ситуация в Германии ухудшается

В Германии в субботу зафиксировано 1415 новых заражений, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Этот показатель незначительно снизился после максимального с 1 мая значения, достигнутого днем ранее. Всего в Федеративной Республике вирус обнаружен у 222 828 человек, 9231 пациент скончался, 6 летальных исходов пришлись на минувшие сутки.

В России число новых заражений по-прежнему превышает порог в 5000. За истекшие сутки в стране выявлено 5061 новое заражение и 119 смертей среди больных COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Всего в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 917 884 человек, 15 617 больных скончались, 729 411 выздоровели.

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