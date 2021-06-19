Губернаторские выборы в России: каких сюрпризов можно ждать?

В девяти регионах России 17-19 сентября пройдут прямые выборы губернаторов. Бюллетень с претендентами на должность главы региона получат избиратели в Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областях, республиках Мордовия, Тыва и Чечня и в Хабаровском крае. Основные кандидаты на эти посты определились уже к концу июля. С уверенностью можно сказать, что в нескольких регионах "Единая Россия" не победит, в одном регионе возможен второй тур, а Рамзану Кадырову оппонирует "народный кандидат". Подробности - в материале DW.

"Единая Россия" "подарила" три региона оппонентам

Уже точно можно сказать, что как минимум в трех регионах губернатор будет не от "Единой России" (ЕР). Правда, ничего удивительного в этом нет - правящая партия просто не выставила там своих кандидатов. В двух регионах разрешили выиграть оппозиции. Ульяновской областью сейчас руководит член ЦК КПРФ Алексей Русских. В апреле президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы. Теперь он попытается стать полноценным главой региона на выборах. Ульяновские депутаты от "Единой России" уже приблизили его к победе: не пропустили через муниципальный фильтр кандидата от партии "Коммунисты России", который мог бы забрать себе часть голосов.

Михаил Дегтярев был выдвинут кандидатом в губернаторы Хабаровского края в июне

Кандидатов от ЕР на выборах губернатора нет и в Хабаровском крае. На эту должность там претендует Михаил Дегтярев из ЛДПР, которого Владимир Путин назначил врио главы региона после ареста прошлым летом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из той же партии. Конкуренцию Дегтяреву собираются составить кандидаты от семи других партий, включая КПРФ и "Справедливую Россию - за правду".

В Тульской области бывший личный адъютант Путина Алексей Дюмин идет на выборы самовыдвиженцем. Авторы свежего доклада, опубликованного коммуникационным холдингом "Минченко Консалтинг", предполагают, что беспартийное выдвижение Дюмина может означать "будущие кадровые перестановки в губернаторском корпусе" и его переход на высокую федеральную должность.

В Хабаровском крае не исключают второй тур

"Если кампания в Ульяновской области связана с минимальным уровнем политических рисков для Алексея Русских, то более явное противодействие Михаилу Дегтяреву со стороны части региональных элит, а также информационные кампании, направленные на мобилизацию оппозиционной среды в Хабаровском крае, способствуют сохранению рисков протестной консолидации вокруг одного из альтернативных кандидатов", - анализируют ситуацию эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в июльском докладе .

Хабаровский край считается протестным регионом в России

Аналитики из "Минченко консалтинг" тоже напоминают, что Хабаровский край давно считается протестным регионом. В 2016-м году "Единая Россия" получила там всего 40%, хотя губернатором тогда был единоросс.

"Хабаровский край является единственным регионом, где существует вероятность второго тура на губернаторских выборах", - прогнозирует АПЭК и оценивает вероятность такого сценария как среднюю.

Оппонент Кадырова испугался популярности в интернете

Чечня - электоральный султанат, где "Единая Россия" и глава республики Рамзан Кадыров получают без малого 100% голосов на каждых выборах. Тем не менее у выдвинутого "Единой Россией" Кадырова на каждых выборах есть конкуренты. В 2016-м году представители КПРФ, "Справедливой России" и "Партии роста" на троих набрали 2% голосов чеченских жителей.

В этом году против Кадырова выступили только два политика - коммунист и "справедливоросс". Новость о регистрации Исы Хаджимурадова из "Справедливой России" вызвала неожиданную (даже для самого кандидата) радость среди чеченцев.

Сначала оппозиционный главе республике Telegram-канал 1ADAT описал Хаджимурадова как "скромного и приятного человека с членораздельной речью" - на контрасте с Кадыровым. Затем подписчики "эсера" в комментариях к фотографиям политика в Instagram стали называть его "кандидатом от народа" и "народным мэром" - в 2020 году он стал мэром Грозного.

У Кадырова все шансы в очередной раз стать победителем губернаторских выборов в Чечне

Но когда одобрительных комментариев стало очень много, Хаджимурадов удалил свой аккаунт. Критики Кадырова связывают это событие с неожиданной популярностью "эсера". Обычно "спарринг-партнерам" бессменного лидера Чечни даже не предоставляют положенного по закону эфирного времени на местном телеканале.

Тем не менее Кадыров имеет "статус самого опытного члена губернаторского корпуса", утверждается в докладе от "Минченко Консалтинг", поэтому "едва ли единый день голосования - 2021 пройдет для главы Чечни затруднительно".

Мордовский султанат шатается

А вот в другом электоральном султанате победитель губернаторских выборов может показать не такой аномально высокий результат, как обычно. В Мордовии, где одновременно пройдут выборы главы республики, мэра Саранска, выборы в Госдуму и местный Госсовет, кампания у единоросса и врио главы Республики Мордовия Артема Здунова проходит не очень "гладко".

"Здунов столкнулся с существенным оппонированием со стороны местных элит, что стало следствием слишком резких кадровых решений новоиспеченного руководителя", - пишут аналитики из "Минченко Консалтинг". В их рейтинге политической устойчивости временно исполняющих обязанности губернаторов Здунов занимает последнюю строчку вместе с Михаилом Дегтяревым.

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