Грязные технологии: как госаппарат борется с соперниками "Единой России"

Избирательная кампания едва началась, а на оппонентов "Единой России" уже обрушилась вся мощь российской бюрократии и силовых органов. Противников правящей партии пытаются снять с парламентских выборов под сомнительными предлогами и выставляют против них двойников-однофамильцев. На родине спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове и вовсе дошло до избиений. Давление на оппозиционных кандидатов означает, что ходить на выборы не бессмысленно, уверены политологи, с которыми поговорила DW.

Популярных политиков снимают с гонки

Самых ярких кандидатов не предстоящих выборах может лишиться КПРФ. Центризбирком уже вычистил из списка партии экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Решению предшествовало заявление в комиссию со стороны Генпрокуратуры и бывшей супруги политика, которую он считает ведомой "Единой Россией". В документе утверждалось, что у Грудинина есть акции в иностранной компании, а закон запрещает таким кандидатам участвовать в думских выборах. Сам политик утверждает, что доказательства сфальсифицированы.

Кандидата от КПРФ Павла Грудинина ЦИК снял с выборов после обращения Генпрокуратуры

В ближайшее время снять с дистанции могут и молодую звезду компартии - депутата саратовской облдумы с популярным блогом в YouTube Николая Бондаренко. Его вызвали в полицию по уголовному делу об экстремизме. 10 лет назад Бондаренко якобы опубликовал у себя в соцсетях ролик Алексея Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002" о невыполненных обещаниях "Единой России", который позднее признали экстремистским. Если суд признает Бондаренко виновным, то ему могут еще на год запретить избираться.

Прицельная атака на кандидатов от КПРФ объясняется тем, что эта партия - главный кандидат протестного голосования, считает политолог Кирилл Рогов. "Поэтому даже в региональных кампаниях [власти] следят, чтобы коммунисты не выдвигали заметных людей с хорошим электоральными перспективами, - говорит Рогов. - Следят, чтобы у них было похуже представительство на федеральном уровне и не было тех, за кого хочется голосовать".

Двойники-однофамильцы в бюллетенях

Испытанная годами политтехнология - выставить против конкурента его однофамильца - в этом году особенно популярна. В Санкт-Петербурге в одном бюллетене с известным политиком Борисом Вишневским ("Яблоко") будут еще двое Вишневских. Как выяснили журналисты, один из них специально сменил имя и фамилию с "Виктор Быков" на "Борис Вишневский" прямо перед выдвижением от партии "Зеленые".

Председательница ЦИК Элла Памфилова: "двойники" - грязная технология, но управы на них нет

Еще больше от этого приема пострадали те же коммунисты. С десяток кандидатов с такими же или похожими именами в Москве выставила против КПРФ партия "Коммунисты России". Глава ЦИК Элла Памфилова назвала "двойников" грязной технологией, но признала, что управы на них нет: если с документами все в порядке, то комиссия обязана их зарегистрировать.

"Конечно, двойники могут отнимать процент, крайне важный для победы, - считает политолог Александр Кынев. - Но для одних сложности это вызов и способ провести свою кампанию ярче, а для других - это деморализация и потеря драйва. Все зависит от того, какая реакция у кандидата". Кирилл Рогов добавляет, что сильным политикам однофамильцы не страшны. "Но когда оппозиционные кандидаты слабы, то технология может сработать", - заключает эксперт.

Группы-двойники в соцсетях

Перед выборами в соцсетях "проснулись" группы, имитирующие сообщества оппозиционных партий. Их создатели берут за основу настоящие новости и доводят их до абсурда, выставляя партию и кандидатов в негативном свете. Например, в последнем посте сообщества "Свежее Яблоко" (имитирует партию "Яблоко") партийцу Николаю Кавказскому наряду с поддержкой прав ЛГБТ приписывают поддержку педофилии. В других постах, написанных от лица представителей партии, разжигаются конфликты с их однопартийцами.

Благодаря рекламным кампаниям такие группы становятся популярными и собирают до тысячи реакций под каждым постом. "Корни этой технологии уходит глубоко в 90-е годы, когда кандидаты добывали листовки оппонента и намертво клеили их на стекла машин, - напоминает Александр Кынев. - Естественно, избирателям это не понравится. Это то же самое, только в электронном формате".

Про "Единую Россию" - только хорошее. Про КПРФ - только плохое

Движение в защиту прав избирателей "Голос" на своем сайте напоминает, что важнейшим условием демократических выборов является равенство кандидатов в освещении их избирательной кампании в СМИ. Чтобы контролировать, как соблюдается этот принцип, они мониторят эфир федеральных телеканалов и выпускают еженедельные отчеты. Если до середины июля "Голос" отмечал слабое информирование о предстоящих выборах, то с 19 июля началось оживление.

Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин (слева направо) возглавили список "Справедливой России - за правду" на выборах в Думу

Наблюдатели сообщают, что оно во многом было обусловлено негативной кампанией против КПРФ и Павла Грудинина. При этом у "Справедливой России - за правду" упоминаемость сильно выросла. С тех пор как Захар Прилепин стал сопредседателем этой партии, она пытается перехватить левую повестку коммунистов. Геннадий Зюганов даже обвинял СРЗП в копировании программы КПРФ.

"Однако самый большой рост упоминаемости и выделенного эфирного времени, даже на фоне громкого скандала с коммунистами, произошел у "Единой России", - пишут наблюдатели. - Число упоминаний "партии власти" за неделю подскочило с 61 до 150, а суммарный объем эфирного времени вырос в три раза". Непарламентским партиям либо не досталось ни одного упоминания, как "Яблоку", либо одно-два, как "Коммунистам России" и "Новым людям".

Нападения неизвестных на кандидатов

Классический разбой тоже никуда не ушел и продолжает сопровождать избирательные кампании. 11 июля компания молодых людей в Саратове избила главу предвыборного штаба Николая Бондаренко Сергея Подсевалова. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переломы лицевых костей. 22 июля мужчина с нацистскими татуировками порезал баннер с изображением кандидатки в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Ирины Фатьяновой, в настоящее время уже отстраненной от участия в выборах.

Александр Кынев уверен, что власти в очередной раз выбрали неправильную тактику для победы "Единой России". "Я знаю примеры, когда именно жесткая критика в адрес кого-то одного демонстрировала избирателю, что вот это и есть главный оппонент, - говорит политолог. - Если есть очевидный кандидат, с которым борются, то он и получает основную мобилизацию тех, кто не определился и кто голосует назло".

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