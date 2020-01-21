Список "Единой России" на выборах в Госдуму возглавят Шойгу и Лавров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров и главврач больницы в Коммунарке, специализирующейся на лечении больных COVID-19, Денис Проценко возглавят список "Единой России", с которым партия собирается идти на выборы Госдумы в сентябре 2021 года. Общефедеральную часть списка огласил в субботу, 19 июня, на съезде партии секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Четвертую и пятую позиции в списке кандидатов от "Единой России" на думских выборах занимают сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее включить всех этих кандидатов в общефедеральную часть списка "Единой России" предложил президент РФ Владимир Путин.

Медведев не возглавит список "Единой России"

При этом председатель партии "Единая Россия", экс-президент РФ Дмитрий Медведев в первую пятерку кандидатов не вошел. Сам он, комментируя список, заявил, что утверждение этого документа было его совместной инициативой с Путиным, пишет газета "Коммерсант".

Врач Денис Проценко ранее заявлял, что не будет баллотироваться в Госдуму, поскольку "не чувствует в себе законотворческого потенциала".

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва назначены на Единый день голосования - 19 сентября 2021 года. На этих выборах будут распределены 450 депутатских мандатов: 225 мест по одномандатным округам, остальные - по партийным спискам.

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