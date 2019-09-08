 Праймериз ″Единой России″: знакомые лица и новые | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.06.2021

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Россия

Праймериз "Единой России": знакомые лица и новые

Единороссы подвели итоги внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты следующего созыва Госдумы. DW - о результатах этих праймериз и возможностях, которыми могла бы воспользоваться оппозиция.

Государственная дума

В среду, 2 июня, "Единая Россия" официально подвела итоги внутрипартийного отбора кандидатов для предстоящих в сентябре выборов. Среди победителей оказались и действующие депутаты Госдумы, и политические новички - руководители больниц и различных фондов. Но некоторые политические "динозавры" вроде Сергея Железняка и Николая Гончара оказались непроходными. На сайте ЕР опубликован проект списка на выборах в Госдуму, который 19 июня предстоит утвердить партии.

DW - о том, кто будет представлять правящую партию на грядущих выборах и что это значит для оппозиции.

Новые старые лица

В "Единой России" называют прошедшие праймериз самыми популярными в истории партии, говорят, что с 24 по 30 мая проголосовали почти 12 миллионов россиян. Это примерно 10% от общего числа избирателей. Организаторы утверждают, что больше половины из них отдали свой голос онлайн. Претендентов на место в списке правящей партии тоже оказалось вдвое больше, чем в прошлый раз.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин победил и по списку, и по одномандатному округу в Саратовской области

В числе "проходных" оказались самые узнаваемые лица партии. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин победил и по списку, и по одномандатному округу в Саратовской области. Бывший телеведущий, а теперь вице-спикер Госдумы Петр Толстой занял первое место в Люблинском одномандатном округе Москвы и второе место в региональном списке столицы. Соавтор "закона против ФБК" и других недавних репрессивных законов Василий Пискарев стал лидером списка в Мордовии.

Новыми лицами в Госдуме восьмого созыва могут стать коллеги по государственному телевидению - ведущий политического ток-шоу на ВГТРК Евгений Попов и сотрудница RT Мария Бутина. Последняя возглавила региональный список в Кировской области, набрав 27,5 тысячи голосов. А вот Попов хотя и победил в Кунцевском одномандатном округе Москвы, но получил всего 17,5 тысячи голосов.

Влиятельные, но не прошедшие

Часть влиятельных единороссов не смогла показать хороший результат на праймериз. Например, Дмитрий Вяткин, автор законов об ужесточении правил проведения митингов и о наказании за неуважение власти, оказался четвертым в региональном списке Челябинской области. Входивший в руководство ЕР Сергей Железняк занял непроходное 61-е место в московском списке. В 2018 году он отказался поддержать пенсионную реформу и ушел с поста замсекретаря генсовета партии.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру

В новом созыве не окажется и другой видной единоросски, не поддержавшей пенсионную реформу. Незадолго до окончания праймериз Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру. Она объяснила, что рассчитывает вскоре заняться другой, не депутатской деятельностью. Центральный одномандатный округ Москвы "потерял" депутат Госдумы с 1995 года Николай Гончар, проиграв муниципальному депутату Карену Аперяну. Считается, что в этом протестном округе настоящим кандидатом от власти будет самовыдвиженец - координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов.

Принуждение к голосованию и взломанные "Госуслуги"

Жалобы на ход голосования дошли даже до председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Ей, в частности, пожаловались на принуждение к участию в праймериз.

Элла Памфилова

Элла Памфилова

По ее словам, тень от таких скандалов на внутрипартийных праймериз ложится на всю избирательную систему России. Так, псковские СМИ опубликовали письмо из местного комитета по образованию, направленное в подведомственные учреждения. Их авторы высказывали недовольство темпами онлайн-голосования и угрожали вывести всех на офлайн-участки.

В Санкт-Петербурге некоторые горожане получили СМС-ки с благодарностью за выбор кандидатуры единоросса Евгения Марченко. Вот только эти петербуржцы на самом деле не участвовали в голосовании. Депутат Госдумы Марченко заявил, что таким образом конкуренты пытаются испортить ему репутацию. До этого несколько региональных СМИ сообщали о взломах у жителей личных кабинетов на сайте "Госуслуги" для онлайн-регистрации на праймериз.

Что праймериз ЕР означает для оппозиции?

Несмотря на пополнение думского списка "Единой России" новыми фигурами, многие из которых работают в уважаемых фондах, больницах и других социальных учреждениях, по содержанию работа фракции ЕР в Госдуме не изменится. "Единая Россия" - это не коалиция, а инструмент президента, - говорит DW политтехнолог Константин Калачев. - Есть партийная дисциплина, голосовать нужно, как все. А решения будут приниматься за пределами фракции".

При этом оппозиции стоит обратить внимание на результаты праймериз, считает Калачев. Например, низкая активность на внутреннем голосовании правящей партии в Кунцевском округе, где победил телеведущий Евгений Попов, значит, что там за избирателя "можно побороться". Похожая ситуация и в Нагатинском округе столицы, где даже с огромным админресурсом Светлана Разворотнева получила 16,6 тысячи голосов.

Другой вопрос - захочет и сможет ли оппозиция воспользоваться уязвимостью власти. Чисто теоретически победить Евгения Попова можно. "Но кто это будет делать, - задается вопросом Калачев. - Даже на прошлых выборах (в Госдуму в 2016 году - Ред.) несогласованных побед почти не было. А сейчас время еще более сложное. Не каждый готов всерьез бороться".

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    Автор: Сергей Елкин


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