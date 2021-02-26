 Голосования на пеньках не будет: о чем Памфилова говорила с политологами | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.02.2021

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Россия

Голосования на пеньках не будет: о чем Памфилова говорила с политологами

На встрече в ЦИК Элла Памфилова рассказала об уроках скандальных выборов в Мосгордуму и отреклась от "голосования на пеньках".

Председатель и секретарь ЦИК России Элла Памфилова и Майя Гришина на встрече с политологами, 26 февраля 2021 г.

Председатель и секретарь ЦИК России Элла Памфилова и Майя Гришина на встрече с политологами, 26 февраля 2021 г.

Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в ходе предстоящей избирательной кампании в Госдуму не будет "голосования не пеньках" и безграничной власти почерковедов из МВД. При этом, несмотря на опасения независимых экспертов, ЦИК не намерен отказываться от трехдневного голосования. Наиболее острые вопросы грядущей кампании Памфилова обсудила пятницу, 26 февраля, с политологами, политконсультантами и электоральными экспертами.

На встречу с Эллой Памфиловой в ЦИК пришли около 40 человек. Среди них были и политологи, и политтехнологи, которые ведут кампании действующих политиков. На повестке были две главных темы - голосование в течение нескольких дней подряд и возможность сбора голосов за допуск кандидата на выборы через портал "Госуслуги".

Трехдневное голосование останется

"Правильно исходить из того, что это экстраординарная мера на случай нестандартной ситуации. Она не должна стать постоянной", - дал оценку трехдневному голосованию президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Его поддержал и сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

Мельконьянц заявил, что можно провести "многодневку", но польза от нее будет несопоставима с тем политическим ущербом, который она наносит выборам. Эксперт напомнил, что на выборах президента России в 2018 году голосовали 73,5 млн избирателей, тогда как на трехдневном голосовании по поправкам к Конституции изъявили свою волю 74 млн человек. "Не сказать что это увеличивает явку, - отметил Мельконьянц. - Если человек видит смысл проголосовать, то он придет в любом случае".

Участники встречи в ЦИК с Эллой Памфиловой

Участники встречи в ЦИК с Эллой Памфиловой

Сопредседатель "Голоса" также напомнил Памфиловой, что для партий многодневное голосование - это своего рода ценз. Не все способны организовать наблюдение в течение нескольких дней.

Памфилова такую аргументацию категорически отвергла. "Если у партии нет наблюдателей значит и партии нет", - отрезала глава ЦИК. К тому же пандемия в 2021 году вряд ли отступит, считает Памфилова, так что с точки зрения безопасности поступить иначе просто нельзя. Тем не менее она пообещала разместить на участках как можно больше видеорегистраторов.

"Голосование на пеньках" в прошлом

Хотя единый день голосования намечен на 19 сентября, уже сейчас в разных регионах идут выборные кампании. Для них действует временный порядок голосования. В соответствии с ним ЦИК рекомендует региональным избирательным комиссиям избегать голосования на придомовых территориях - или "голосования на пеньках", как его прозвали во время кампании по поправкам к Конституции в прошлом году. Тогда пользователи соцсетей публиковали фото избирательных участков, организованных на улице в палатках, багажниках авто и буквально на пеньках.

Элла Памфилова и Майя Гришина

Элла Памфилова и Майя Гришина

Политтехнолог Александр Серавин на встрече в ЦИК с сожалением высказался об отмене этой процедуры: так якобы было проще голосовать жителям сел и деревень. Памфилова объяснила ему, что от этого решено было отказаться, дабы "не было зазора для инсинуаций и фальсификаций". Впрочем, сам Серавин обычно ведет кампании кандидатов от Кремля не в деревнях, а в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе наблюдатели фиксируют самые возмутительные фальсификации на выборах.

Скандальная кампания 2019 года не должна повториться

Обсуждение вызвал и процесс сбора подписей за кандидатов. Последние вынуждены собирать подписи избирателей, чтобы избирательная комиссия допустила их до участия в выборах. В 2019 году, например, оппозиционные политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков не смогли стать кандидатами на выборах в Мосгордуму, потому что в МВД забраковали подписи в их поддержку. При этом полицейские были не уполномочены обосновывать свое решение.

На предстоящих выборах это не повторится, уверяет глава ЦИК. "Мы вынесли для себя очень серьезные уроки из казуса 2019 года, - говорит Памфилова. - Мы перезаключили соглашение с МВД". Она объяснила, что новый договор обязывает МВД давать кандидату аргументированный ответ по каждой забракованной подписи. "Любые сомнения должны трактоваться в пользу кандидата", - заключила председатель комиссии.

Еще один способ избежать скандалов - электронный сбор подписей. Памфилова объявила, что на выборах в сентябре минимум в десяти регионах кандидаты смогут собирать до 50% подписей через портал "Госуслуги". Такую меру поддержал и Евгений Минченко, который критиковал многодневное голосование.

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