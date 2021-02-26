Голосования на пеньках не будет: о чем Памфилова говорила с политологами

На встрече в ЦИК Элла Памфилова рассказала об уроках скандальных выборов в Мосгордуму и отреклась от "голосования на пеньках".
Председатель и секретарь ЦИК России Элла Памфилова и Майя Гришина на встрече с политологами, 26 февраля 2021 г.
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова пообещала, что в ходе предстоящей избирательной кампании в Госдуму не будет "голосования не пеньках" и безграничной власти почерковедов из МВД. При этом, несмотря на опасения независимых экспертов, ЦИК не намерен отказываться от трехдневного голосования. Наиболее острые вопросы грядущей кампании Памфилова обсудила пятницу, 26 февраля, с политологами, политконсультантами и электоральными экспертами.
На встречу с Эллой Памфиловой в ЦИК пришли около 40 человек. Среди них были и политологи, и политтехнологи, которые ведут кампании действующих политиков. На повестке были две главных темы - голосование в течение нескольких дней подряд и возможность сбора голосов за допуск кандидата на выборы через портал "Госуслуги".
"Правильно исходить из того, что это экстраординарная мера на случай нестандартной ситуации. Она не должна стать постоянной", - дал оценку трехдневному голосованию президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Его поддержал и сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Мельконьянц заявил, что можно провести "многодневку", но польза от нее будет несопоставима с тем политическим ущербом, который она наносит выборам. Эксперт напомнил, что на выборах президента России в 2018 году голосовали 73,5 млн избирателей, тогда как на трехдневном голосовании по поправкам к Конституции изъявили свою волю 74 млн человек. "Не сказать что это увеличивает явку, - отметил Мельконьянц. - Если человек видит смысл проголосовать, то он придет в любом случае".
Сопредседатель "Голоса" также напомнил Памфиловой, что для партий многодневное голосование - это своего рода ценз. Не все способны организовать наблюдение в течение нескольких дней.
Памфилова такую аргументацию категорически отвергла. "Если у партии нет наблюдателей значит и партии нет", - отрезала глава ЦИК. К тому же пандемия в 2021 году вряд ли отступит, считает Памфилова, так что с точки зрения безопасности поступить иначе просто нельзя. Тем не менее она пообещала разместить на участках как можно больше видеорегистраторов.
Хотя единый день голосования намечен на 19 сентября, уже сейчас в разных регионах идут выборные кампании. Для них действует временный порядок голосования. В соответствии с ним ЦИК рекомендует региональным избирательным комиссиям избегать голосования на придомовых территориях - или "голосования на пеньках", как его прозвали во время кампании по поправкам к Конституции в прошлом году. Тогда пользователи соцсетей публиковали фото избирательных участков, организованных на улице в палатках, багажниках авто и буквально на пеньках.
Политтехнолог Александр Серавин на встрече в ЦИК с сожалением высказался об отмене этой процедуры: так якобы было проще голосовать жителям сел и деревень. Памфилова объяснила ему, что от этого решено было отказаться, дабы "не было зазора для инсинуаций и фальсификаций". Впрочем, сам Серавин обычно ведет кампании кандидатов от Кремля не в деревнях, а в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе наблюдатели фиксируют самые возмутительные фальсификации на выборах.
Обсуждение вызвал и процесс сбора подписей за кандидатов. Последние вынуждены собирать подписи избирателей, чтобы избирательная комиссия допустила их до участия в выборах. В 2019 году, например, оппозиционные политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков не смогли стать кандидатами на выборах в Мосгордуму, потому что в МВД забраковали подписи в их поддержку. При этом полицейские были не уполномочены обосновывать свое решение.
На предстоящих выборах это не повторится, уверяет глава ЦИК. "Мы вынесли для себя очень серьезные уроки из казуса 2019 года, - говорит Памфилова. - Мы перезаключили соглашение с МВД". Она объяснила, что новый договор обязывает МВД давать кандидату аргументированный ответ по каждой забракованной подписи. "Любые сомнения должны трактоваться в пользу кандидата", - заключила председатель комиссии.
Еще один способ избежать скандалов - электронный сбор подписей. Памфилова объявила, что на выборах в сентябре минимум в десяти регионах кандидаты смогут собирать до 50% подписей через портал "Госуслуги". Такую меру поддержал и Евгений Минченко, который критиковал многодневное голосование.
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