В России "причастным к экстремизму" запретят участвовать в любых выборах

В России хотят отстранить лиц, "причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций", от участия в выборах любых уровней, сообщило в пятницу, 21 мая, агентство ТАСС со ссылкой на текст поправок к законопроекту Госдумы об ограничении избирательного права, который в СМИ называют "законом против ФБК" (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.).

Как сообщает агентство, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта. В базе данных Госдумы эти изменения в законопроекте пока не прописаны. В первой редакции документа ограничения вводились только для выборов в Госдуму.

Кому запретят участвовать в выборах

Согласно новым поправкам, в выборах впредь не смогут участвовать даже лица, которые "выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете". При этом уточняется, что такая поддержка может выражаться в виде "высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи".

Причастными могут быть признаны те, что выражал поддержку "целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации", говорится в поправках.

Иск о запрете ФБК

В настоящее время на рассмотрении Мосгорсуда находится иск московской прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также так называемых штабов Навального. Очередное судебное заседание по иску назначено на 9 июня.

Поправки к "закону против ФБК" внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Дата голосования по законопроекту во втором чтении пока не назначена.

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