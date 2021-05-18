 В России ″причастным к экстремизму″ запретят участвовать в любых выборах | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2021

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Россия

В России "причастным к экстремизму" запретят участвовать в любых выборах

В первой редакции "закона против ФБК" запрет предусматривался лишь на выборы в Госдуму. Ко второму чтению законопроекта поступило предложение не допускать "причастных к экстремизму" до любых выборов.

Здание российской Госдумы

В России хотят отстранить лиц, "причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций", от участия в выборах любых уровней, сообщило в пятницу, 21 мая, агентство ТАСС со ссылкой на текст поправок к законопроекту Госдумы об ограничении избирательного права, который в СМИ называют "законом против ФБК"  (Фонд борьбы с коррупцией. - Ред.).

Как сообщает агентство, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта. В базе данных Госдумы эти изменения в законопроекте пока не прописаны. В первой редакции документа ограничения вводились только для выборов в Госдуму.

Кому запретят участвовать в выборах

Согласно новым поправкам, в выборах впредь не смогут участвовать даже лица, которые "выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете". При этом уточняется, что такая поддержка может выражаться в виде "высказываний, предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи".

Причастными могут быть признаны те, что выражал поддержку "целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации", говорится в поправках.

Иск о запрете ФБК

В настоящее время на рассмотрении Мосгорсуда находится иск московской прокуратуры о признании экстремистскими и запрете Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также так называемых штабов Навального. Очередное судебное заседание по иску назначено на 9 июня.

Поправки к "закону против ФБК" внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Дата голосования по законопроекту во втором чтении пока не назначена.

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  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

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  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

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  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

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    Автор: Марина Барановская


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