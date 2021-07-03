 Глава ЦИК РФ подтвердила право Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2021

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Россия

Глава ЦИК РФ подтвердила право Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму

Избирательное право экс-сотрудника "Открытой России" "не поражено", заявила Элла Памфилова. ЦИК отреагировал на жалобу Андрея Пивоварова о препонах со стороны ФСИН для участия в выборах в Госдуму.

Бывший исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров в Москве

Андрей Пивоваров (фото из архива)

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова подтвердила право бывшего исполнительного директора ликвидированной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября. "Избирательное право его не поражено", - заявила она в субботу, 17 июля. Сам политик, внесенный в список кандидатов от партии "Яблоко" по региональной группе Краснодарского края, находится в следственном изоляторе в Краснодаре, поскольку проходит по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации".

По словам Памфиловой, ЦИК получил обращение Пивоварова о препятствиях его участию в выборах со стороны Федеральной службы исполнения наказаний. "ЦИК оперативно среагировал, было направлено обращение во ФСИН. Все, что было в нашей компетенции - мы сделали", - подчеркнула глава комиссии. В начале июля стало известно, что администрация СИЗО отказывается выдать Пивоварову копию паспорта, необходимую для выдвижения в Госдуму.

Пивоваров остается под арестом до 31 июля

Андрей Пивоваров был задержан вечером 31 мая в Санкт-Петербурге. Для этого власти остановили в аэропорту Пулково готовый ко взлету самолет польской авиакомпании LOT. После обыска в квартире в Санкт-Петербурге политика этапировали в Краснодар, где арестовали.

Следствие считает, что Пивоваров 12 августа 2020 года выложил в соцсети Facebook "информационный материал" с призывом поддержать участников муниципальной выборной кампании, в котором правоохранители усмотрели агитацию по сбору средств. Экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова, объяснила, что автором поста в соцсети является одна из бывших администраторов страницы. Однако суд оставил политика под арестом до 31 июля.

Сам Пивоваров считает причиной своего преследования желание участвовать в выборах в Госдуму РФ. В партии "Яблоко" назвали утверждение его кандидатуры "гуманитарным шагом в поддержку политического заключенного".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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