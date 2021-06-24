 Кого КПРФ отправит в Госдуму России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.06.2021

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Россия

Кого КПРФ отправит в Госдуму России

Российские коммунисты определились с программой и кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму. В новом созыве парламента могут появиться Грудинин и Бондаренко.

Съезд КПРФ в подмосковном Рождествене, 23-24 июня 2021 года

Съезд КПРФ в подмосковном Рождествене, 23-24 июня 2021 года

В подмосковном Рождествене 24 июня завершился двухдневный съезд КПРФ. Делегаты решали, кто будет представлять партию на выборах в Госдуму 19 сентября, а также обсуждали предвыборную программу, включающую такие пункты как отмена пенсионной реформы и запрет рекламы на государственном телевидении.

Грудинин: попытка №3

Первая строчка федерального списка КПРФ уже не первое десятилетие остается неизменной. В этом году тоже обошлось без сюрпризов - список возглавил бессменный председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась действующая депутат Госдумы, космонавт Светлана Савицкая. "Проходную" тройку замкнул кандидат в президенты России на выборах 2018 года Павел Грудинин.

Грудинин уже третий раз пытается попасть в депутатское кресло. На выборах 2016 года он занимал девятую строчку списка Московской области, и депутатского мандата на него в том году не хватило. В одномандатном округе он тоже проиграл единороссу. КПРФ предприняла еще одну попытку отправить Грудинина в Госдуму в 2019 году. Тогда умер депутат-коммунист и нобелевский лауреат Жорес Алферов, и его мандат партия хотела передать экс-кандидату в президенты. ЦИК тогда отказала партии, сославшись на выявленные в 2018 году иностранные счета политика.

Геннадий Зюганов и Павел Грудинин (фото из архива)

Геннадий Зюганов и Павел Грудинин (фото из архива)

Поддержка коммунистам от несистемной оппозиции

Московский список возглавил другой известный коммунист - Валерий Рашкин. Он неоднократно высказывался в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Кроме того, он отправлял запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить материалы расследования ФБК о деятельности на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева.

Еще один популярный коммунист, которого выдвинул съезд, - депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко. На его YouTube канал "Дневник депутата" подписаны 1,5 млн человек. Он пойдет вторым номером по спискам калининградско-саратовской региональной группы. В одномандатном округе он будет конкурировать с, как он сказал DW, "местным олигархом" из "Единой России". Ожидалось, что партия может выдвинуть его в одном округе против спикера Госдумы Вячеслава Володина, но этого не произошло. "Будем бороться", - ответил Бондаренко на вопрос DW о своих шансах на победу.

КПРФ на этих выборах поддержали и два несистемных движения - "Левый фронт", связанный с Сергеем Удальцовым, и "За новый социализм" Николая Платошкина. От первого в московском списке партии оказалась, в частности, жена Удальцова Анастасия (правда, только на 21-м месте) и еще семь человек. КПРФ также выдвинет восемь представителей объединения Платошкина. Последнего суд в мае приговорил к пяти годам лишения свободы условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение фейков на своем популярном YouTube-канале (607 тысяч подписчиков на 24 июня).

Против пенсионной реформы и рекламы на ТВ

Зюганов на съезде объявил, что партия идет на выборы с программой 10 шагов "Власть народу". Среди этих шагов - отмена пенсионной реформы, гарантированное трудоустройство по специальности и гарантия честных демократических выборов. Одним из последних шагов в программе стоит отмена рекламы на государственном телевидении.

Захар Прилепин (в центре) пытается попасть на съезд КПРФ, 24 июня 2021 года

Захар Прилепин (в центре) пытается попасть на съезд КПРФ, 24 июня 2021 года

В начале июня Геннадий Зюганов обвинил партию "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в том, что там скопировала предвыборную программу КПРФ. Сопредседатели СРЗП Захар Прилепин и Сергей Миронов уже не раз призывали руководство коммунистической партии к объединению.

В четверг Захар Прилепин даже заявился на съезд КПРФ в компании Николая Старикова - без приглашения. Журналистам он заявил, что желает выступить перед коммунистами и призвать их подписать меморандум об объединении левопатриотических сил. "Я не знаю, что он имеет в виду, - позднее прокомментировал Зюганов появление Прилепина. - Если он поддерживает наши "10 шагов", то пускай выходит из "Справедливой России". Организаторы съезда попросили писателя покинуть мероприятие, и тот не стал сопротивляться.

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    Автор: Сергей Елкин


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