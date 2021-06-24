Кого КПРФ отправит в Госдуму России

В подмосковном Рождествене 24 июня завершился двухдневный съезд КПРФ. Делегаты решали, кто будет представлять партию на выборах в Госдуму 19 сентября, а также обсуждали предвыборную программу, включающую такие пункты как отмена пенсионной реформы и запрет рекламы на государственном телевидении.
Грудинин: попытка №3
Первая строчка федерального списка КПРФ уже не первое десятилетие остается неизменной. В этом году тоже обошлось без сюрпризов - список возглавил бессменный председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась действующая депутат Госдумы, космонавт Светлана Савицкая. "Проходную" тройку замкнул кандидат в президенты России на выборах 2018 года Павел Грудинин.
Грудинин уже третий раз пытается попасть в депутатское кресло. На выборах 2016 года он занимал девятую строчку списка Московской области, и депутатского мандата на него в том году не хватило. В одномандатном округе он тоже проиграл единороссу. КПРФ предприняла еще одну попытку отправить Грудинина в Госдуму в 2019 году. Тогда умер депутат-коммунист и нобелевский лауреат Жорес Алферов, и его мандат партия хотела передать экс-кандидату в президенты. ЦИК тогда отказала партии, сославшись на выявленные в 2018 году иностранные счета политика.
Геннадий Зюганов и Павел Грудинин (фото из архива)
Поддержка коммунистам от несистемной оппозиции
Московский список возглавил другой известный коммунист - Валерий Рашкин. Он неоднократно высказывался в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Кроме того, он отправлял запрос в Следственный комитет РФ с просьбой проверить материалы расследования ФБК о деятельности на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева.
Еще один популярный коммунист, которого выдвинул съезд, - депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко. На его YouTube канал "Дневник депутата" подписаны 1,5 млн человек. Он пойдет вторым номером по спискам калининградско-саратовской региональной группы. В одномандатном округе он будет конкурировать с, как он сказал DW, "местным олигархом" из "Единой России". Ожидалось, что партия может выдвинуть его в одном округе против спикера Госдумы Вячеслава Володина, но этого не произошло. "Будем бороться", - ответил Бондаренко на вопрос DW о своих шансах на победу.
КПРФ на этих выборах поддержали и два несистемных движения - "Левый фронт", связанный с Сергеем Удальцовым, и "За новый социализм" Николая Платошкина. От первого в московском списке партии оказалась, в частности, жена Удальцова Анастасия (правда, только на 21-м месте) и еще семь человек. КПРФ также выдвинет восемь представителей объединения Платошкина. Последнего суд в мае приговорил к пяти годам лишения свободы условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение фейков на своем популярном YouTube-канале (607 тысяч подписчиков на 24 июня).
Против пенсионной реформы и рекламы на ТВ
Зюганов на съезде объявил, что партия идет на выборы с программой 10 шагов "Власть народу". Среди этих шагов - отмена пенсионной реформы, гарантированное трудоустройство по специальности и гарантия честных демократических выборов. Одним из последних шагов в программе стоит отмена рекламы на государственном телевидении.
Захар Прилепин (в центре) пытается попасть на съезд КПРФ, 24 июня 2021 года
В начале июня Геннадий Зюганов обвинил партию "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) в том, что там скопировала предвыборную программу КПРФ. Сопредседатели СРЗП Захар Прилепин и Сергей Миронов уже не раз призывали руководство коммунистической партии к объединению.
В четверг Захар Прилепин даже заявился на съезд КПРФ в компании Николая Старикова - без приглашения. Журналистам он заявил, что желает выступить перед коммунистами и призвать их подписать меморандум об объединении левопатриотических сил. "Я не знаю, что он имеет в виду, - позднее прокомментировал Зюганов появление Прилепина. - Если он поддерживает наши "10 шагов", то пускай выходит из "Справедливой России". Организаторы съезда попросили писателя покинуть мероприятие, и тот не стал сопротивляться.
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Автор: Сергей Елкин