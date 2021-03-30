Против Навального и капиталистической вакханалии: как КПРФ провела свой 18-й съезд

В подмосковном городе Рождествено в субботу, 24 апреля, прошел первый этап 18-го съезда КПРФ. Вопреки слухам о грядущей смене руководителя партии Геннадий Зюганов остался ее председателем. В случае победы коммунистов на предстоящих выборах в Госдуму он пообещал ввести госпланирование и "прекратить капиталистическую вакханалию". Об оппозиционере Алексея Навальном с трибуны съезда звучал лишь негатив - и никакого сочувствия.
Голосование без сюрпризов
Геннадий Зюганов и члены президиума ЦК КПРФ
18-му съезду КПРФ в оздоровительном комплексе "Снегири" предшествовала череда скандалов. За неделю до съезда лидер ЛДПР Владимир Жириновский и некоторые СМИ со ссылкой на источники объявили, что Геннадий Зюганов уйдет с поста председателя ЦК КПРФ. Место бессменного лидера коммунистической партии прочили его заместителю Юрию Афонину. Еще накануне и Зюганов, и Афонин опровергли эту информацию. На самом съезде "нового старого" председателя избрали единогласно. Афонин между тем стал его первым заместителем.
Одновременно с этими слухами в Сети появился видеоролик, на котором трое видных коммунистов обсуждают смену власти в партии. Это депутат Госдумы Валерий Рашкин, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат ЗакСа Иркутской области Андрей Андреев. На записи, как утверждает телеканал "РЕН", 2020 года Рашкин высказывает идею попросить Алексея Навального проверить информацию о собственности Юрия Афонина - чтобы помешать ему стать председателем КПРФ, когда встанет вопрос о смене руководства партии.
Как передали корреспонденту DW участники закрытой части съезда, и Рашкин, и Левченко со сцены заявили однопартийцам, что видеозапись сфальсифицирована. Они якобы уже пожаловались на это в Следственный комитет. Однопартийцев они заверили, что они не строят заговора против заместителя Зюганова и что раскола в партии нет.
Наконец третий слух был связан с тем, что один из лидеров "Справедливой России" (СР) писатель Захар Прилепин ведет переговоры с КПРФ об объединении левых перед выборами в Госдуму. Надо сказать, что до этого об объединении с КПРФ несколько лет подряд говорил председатель СР Сергей Миронов. Заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин опроверг информацию о таких переговорах. Тем не менее на проходившем в этот же день форуме справороссов в Москве Захар Прилепин заверил журналистов, что рано или поздно объединение партий состоится.
Навальный на службе у глобалистов
Так или иначе, сходство между этими двумя партиями действительно наблюдается. Так, риторика коммунистов на съезде в субботу мало чем отличалась от риторики справороссов на объединительном собрании партии "Справедливая Россия - За правду" в феврале. Тогда Захар Прилепин, Сергей Миронов и третий сопредседатель их партии Геннадий Семигин объявляли о начале консолидации всех левопатриотических сил. На съезде КПРФ одеяло на себя потянул Геннадий Зюганов: он тоже объявил о формировании "широкого левопатриотического фронта".
Сходство проходит и по линии отношения к оппозиционеру Алексею Навальному, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. "Задача Навального и его подручных - спровоцировать смуту и ввести в стране новое временное правительство, которое отдаст Россию на растерзание глобалистам", - заявил главный коммунист России в своем отчетном докладе. От заигрываний с Навальным однопартийцев на съезде предостерег и мэр-коммунист Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, штаб Навального в Новосибирске - это едва ли не главная антикоммунистическая сила в регионе. Тех однопартийцев, кто "заигрывает" с Навальным, он призвал обратить на это внимание.
При этом российские власти, по мнению Зюганова, собственной политикой подыгрывают "идеологам оранжевого майдана". "Власть все агрессивнее преследует инакомыслящих, - отметил Зюганов. - Она блокирует возможность изменить курс через выборы, запугивает граждан и прибегает к насилию". По его словам, преследованиям по политическим мотивам сейчас подвергаются его однопартийцев, включая бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова и кандидата в президенты Павла Грудинина.
Национализация за санкции
Демонстрация КПРФ в Москве (снимок из архива)
Впрочем, для борьбы с текущими проблемы в программе КПРФ припасены в числе прочего и методы из арсенала Навального. В 2016 году МРОТ в 25 тысяч рублей был одним из ключевых пунктов президентской программы главы ФБК. На съезде в субботу Зюганов с трибуны повторяет: "Нельзя остановить вымирание страны, если не ввести прожиточный минимум 25 тысяч рублей".
Нашлось у коммунистов и средство для борьбы с потоком санкций, которые западные государства вводят против России - характерное для коммунистов. "Нас бьют дубиной, а мы занимаемся дипломатическим фехтованием, - посетовал член президиума ЦК КПРФ Анатолий Локоть. - Нужно подвергнуть национализации пакеты акций, принадлежащих иностранным компаниям. Это их болевая точка, это будет по-марксистски!"
В июне КПРФ проведет второй, предвыборный, этап съезда. На нем делегаты утвердят список кандидатов, которые пойдут на выборы. Единый день голосования в этом году назначен на 19 сентября.
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Автор: Сергей Елкин