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Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии РФ
Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/imago

Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов - лидер Коммунистической партии и руководитель франкции КПРФ в Госдуме России.

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Контекст

Путин на предвыборном концерте в 2018 году

Война заменяет Путину легитимность через выборы

Война заменяет Путину легитимность через выборы

Почему на выборах президента РФ 2024 года Кремлю не нужны Дунцова и даже Зюганов, рассуждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика24 декабря 2023 г.
Карикатура Сергея Елкина - пень с мрачным выражением "лица", похожим на лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова "говорит": "Делу Путина верны!". Растущий из пня гриб, похожий на мухомор с коммунистической символикой, возражает: "Долой власть чекистов!"

Коммунисты об итогах ДЭГ: левая дилемма или дилемма левых?

Коммунисты об итогах ДЭГ: левая дилемма или дилемма левых?

Коммунисты спорят, как реагировать на результаты электронного голосования в России. Сергей Елкин рисует.
Политика27 сентября 2021 г.
Съезд КПРФ в подмосковном Рождествене, 23-24 июня 2021 года

Кого КПРФ отправит в Госдуму России

Кого КПРФ отправит в Госдуму России

Российские коммунисты определились с программой и кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму.
Политика24 июня 2021 г.
Геннадий Зюганов и Павел Грудинин

Как КПРФ провела свой 18-й съезд

Как КПРФ провела свой 18-й съезд

Коммунисты переизбрали председателя и обвинили власти в репрессиях, а Навального - в смутьянстве.
Политика24 апреля 2021 г.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

КПРФ не поддержала обнуление президентских сроков Путина

КПРФ не поддержала обнуление президентских сроков Путина

Коммунисты всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, заявил лидер КПРФ Зюганов.
Политика10 марта 2020 г.
Заседание Госдумы

Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром

Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром

В Госдуме Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой перечислил основные направления работы его правительства.
Политика16 января 2020 г.
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