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Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/imago
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - лидер Коммунистической партии и руководитель франкции КПРФ в Госдуме России.
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Контекст
Война заменяет Путину легитимность через выборы
Война заменяет Путину легитимность через выборы
Почему на выборах президента РФ 2024 года Кремлю не нужны Дунцова и даже Зюганов, рассуждает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Колонка
Политика
24.12.2023
24 декабря 2023 г.
Коммунисты об итогах ДЭГ: левая дилемма или дилемма левых?
Коммунисты об итогах ДЭГ: левая дилемма или дилемма левых?
Коммунисты спорят, как реагировать на результаты электронного голосования в России. Сергей Елкин рисует.
Политика
27.09.2021
27 сентября 2021 г.
Кого КПРФ отправит в Госдуму России
Кого КПРФ отправит в Госдуму России
Российские коммунисты определились с программой и кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму.
Политика
24.06.2021
24 июня 2021 г.
Как КПРФ провела свой 18-й съезд
Как КПРФ провела свой 18-й съезд
Коммунисты переизбрали председателя и обвинили власти в репрессиях, а Навального - в смутьянстве.
Политика
24.04.2021
24 апреля 2021 г.
КПРФ не поддержала обнуление президентских сроков Путина
КПРФ не поддержала обнуление президентских сроков Путина
Коммунисты всегда высказывались против снятия ограничений по числу президентских сроков, заявил лидер КПРФ Зюганов.
Политика
10.03.2020
10 марта 2020 г.
Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром
Госдума одобрила назначение Мишустина премьер-министром
В Госдуме Михаил Мишустин произнес программную речь, в которой перечислил основные направления работы его правительства.
Политика
16.01.2020
16 января 2020 г.
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