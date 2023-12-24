Война заменяет Путину легитимность через выборы

Почему на выборах президента России 2024 года Владимиру Путину не нужны соперники вроде Екатерины Дунцовой или даже Геннадия Зюганова, рассуждает Иван Преображенский.

Путин на предвыборном концерте в 2018 году Фото: Pavel Golovkin/dpa/picture alliance

В России завершилось выдвижение кандидатов в президенты. Никакой несистемной оппозиции, как и ожидалось, в бюллетене не будет. Кроме ЛДПР, даже от парламентских, лояльных Кремлю партий, выдвинулись не лидеры, а фигуры второго плана. Почему же не подтвердились слухи о том, что против Владимира Путина пойдут хотя бы статисты первого ряда, например, Геннадий Зюганов?

Почему на самом деле не допустили Дунцову

Буквально на несколько недель главным событием этого имитационного электорального спектакля стала Екатерина Дунцова. Бывшая муниципальная депутат и журналистка, человек из провинции, никак не связанный со столицей, противница развязанной Путиным войны или, как ее официально называют в России, "специальной военной операции". Количество подписчиков ее соцсетей стремительно росло, быстро достигнув нескольких сотен тысяч человек. Многие увидели в ней реальную альтернативу действующей власти.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Эксперты в один голос говорили, что если она и правда не кремлевский "троянский конь", то ее гарантированно не зарегистрируют в качестве кандидата на этих псевдовыборах. Ровно по той причине, что это не выборы, а формальный плебисцит с единственно возможным ответом (даже не вопросом), призванный продлить еще не шесть лет всевластные полномочия Владимира Путина. И президентской администрации, ему самому, как и спецслужбам совершенно не нужно, чтобы у него под ногами путался человек, который может объединить вокруг себя все протестное голосование.

Так и произошло. Собранные командой Дунцовой документы Центризбирком объявил недостаточно достоверными и не допустил ее даже до сбора 300 тысяч подписей. Одним из аргументов стала подпись одного из членов инициативной группы избирателей в виде мордочки котика. То, что ее автор подтвердил ее достоверность, показав в соцсетях такую же подпись на паспорте, ЦИК не волнует. Впрочем, этот аргумент имеет скорее символическое значение. Котики бессильны там, где стреляют пушки и взрываются бомбы.

Даже искусственную интригу создать не удалось

С начала осени Кремль практически каждую неделю вбрасывал слухи о подготовке к псевдовыборам. То предлагал обществу и медиа обсуждать теневого, то официального глав предвыборного штаба единственного реального кандидата - Владимира Путина. Навязывал дискуссию о его программе и доверенных лицах. То есть, темы, никак не связанные с главной проблемой - отсутствием альтернативы, да и самих выборов как демократической процедуры делегирования власти от народа к его представителю.

Наконец, ближе к концу года главной интригой, чтобы подогреть вялый интерес к переизбранию Путина на очередной срок, стала тема условно альтернативных кандидатов в президенты. Действующий глава государства встречался с создателем “Яблока” Григорием Явлинским, который рассуждал о возможности выдвижения своей кандидатуры. Говорил Путин и с лидерами парламентских партий.

Одновременно президентская администрация делала вид, что сливает в медиа страшные тайны: например, что немолодому уже диктатору якобы ищут еще более возрастных соперников. Многие СМИ за отсутствием реальных новостей о внутренней политике в России публиковали эту развесистую клюкву.

В итоге Кремль разрешил не идти на выборы не только 79-летнему лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, но даже 57-летнему Алексею Нечаеву из псевдолиберальной партии “Новые люди”. Вместо них идут депутаты Николай Харитонов и Владислав Даванков - две мало кому сегодня известные в России личности. Это очень напоминает выборы 2004 года, когда от КПРФ баллотировался тот же Харитонов, а от ЛДПР и вовсе бывший охранник Владимира Жириновского Олег Малышкин. Правда, роль Малышкина на этот раз исполняет Леонид Слуцкий, который чуть более известен широкой публике, но только за счет скандалов вокруг его имени.

Путину не нужна демократическая легитимность

Даже формальных соперников Владимиру Путину на эти псевдовыборы подобрали исключительно безликих. Актеры вторых ролей не должны заслонять солиста. Он не намерен даже имитировать борьбу, чтобы повысить свою демократическую легитимность.

Неслучайно о планах баллотироваться в президенты на новый срок он объявил в окружении военных, исполняющих в Украине его преступные приказы. Кампания по отбору статистов на выборы Путина показала, что его легитимность - это война, которую он ведет против Украины. И другой ему уже не нужно. Чтобы там ни пыталась хитроумно изобретать его администрация - это не понадобится, сценарий выборов прост и безальтетнативен как коронация вора в законе.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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