 ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2021

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Россия

ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

Причиной исключения Грудинина из выборных списков стало наличие у него активов в иностранном банке, сообщили в ЦИК.

Коммунист, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Павел Грудинин

Коммунист Павел Грудинин

Центризбирком РФ в субботу, 24 июля, исключил директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму России. Причиной исключения стало наличие у Грудинина активов в иностранном банке, указали в ЦИК.

В списке КПРФ, представленном партией для заверения в ЦИК 5 июля, было в общей сложности 345 кандидатов. 11 июля Центризбирком заверил этот перечень, как и список кандидатов КПРФ по одномандатным округам, в котором значились 255 человек. Все они впоследствии прошли регистрацию для участия в выборах Госдумы.

Павел Грудинин, баллотировавшийся в 2018 году от коммунистов на пост президента России, занимал в общефедеральной части списка КПРФ третью позицию - после председателя партии Геннадия Зюганова и летчика-космонавта Светланы Савицкой.

По правилам, этап регистрации кандидатов начинается после заверения ЦИК списков кандидатов, представленных ему партиями. Решение о регистрации претендентов на депутатские мандаты должно быть принято в течение 10 дней после получения документов.

Трехдневное голосование на выборах в Госдуму РФ

Голосование на выборах в Госдуму VIII созыва будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим в России состоятся выборы глав 12 регионов (причем в трех из них руководители будут избраны региональными парламентами). В 39 регионах РФ пройдут также выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

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    Автор: Сергей Елкин


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