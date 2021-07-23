ЦИК исключил Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму
Причиной исключения Грудинина из выборных списков стало наличие у него активов в иностранном банке, сообщили в ЦИК.
Коммунист Павел Грудинин
Центризбирком РФ в субботу, 24 июля, исключил директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму России. Причиной исключения стало наличие у Грудинина активов в иностранном банке, указали в ЦИК.
В списке КПРФ, представленном партией для заверения в ЦИК 5 июля, было в общей сложности 345 кандидатов. 11 июля Центризбирком заверил этот перечень, как и список кандидатов КПРФ по одномандатным округам, в котором значились 255 человек. Все они впоследствии прошли регистрацию для участия в выборах Госдумы.
Павел Грудинин, баллотировавшийся в 2018 году от коммунистов на пост президента России, занимал в общефедеральной части списка КПРФ третью позицию - после председателя партии Геннадия Зюганова и летчика-космонавта Светланы Савицкой.
По правилам, этап регистрации кандидатов начинается после заверения ЦИК списков кандидатов, представленных ему партиями. Решение о регистрации претендентов на депутатские мандаты должно быть принято в течение 10 дней после получения документов.
Трехдневное голосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму VIII созыва будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим в России состоятся выборы глав 12 регионов (причем в трех из них руководители будут избраны региональными парламентами). В 39 регионах РФ пройдут также выборы депутатов законодательных органов государственной власти.
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