Видеотрансляцию с участков на выборах в Думу смогут посмотреть не все россияне

Во время выборов в Госдуму России не будет единого, открытого для всех граждан портала наблюдения за избирательными участками, где можно будет посмотреть трансляцию с камер видеонаблюдения. Это следует из порядка видеонаблюдения на участках, опубликованного Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ в среду, 14 июля.

Вместо этого трансляция будет вестись на служебном портале, доступ к которому получат только члены избиркомов, а также партии и кандидаты. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил это изменение введением трехдневного формата голосования и возникшим из-за этого дефицитом бюджета. "Мы все были запрограммированы на голосование на один день. Теперь у нас трое суток, понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги", - заявил он в интервью агентству ТАСС.

Ограниченный доступ к трансляции - из-за трехдневного голосования

В беседе с "Новой газетой" Булаев уточнил: "У нас была вилка. Либо мы показываем трансляцию массово, но в течение 12 часов в рамках тех денег, которые были выделены на видеонаблюдение. Либо мы показываем все трое суток, но только для тех людей, которые непосредственно участвуют в выборах - кандидаты, наблюдательское сообщество и прочее. Посчитали, что лучше сделать по второму пути".

При этом, по словам Булаева, видеотрансляция будет также идти в 86 центрах наблюдения в регионах, куда может прийти "любой заинтересованный человек".

Практика многодневного голосования в России

Год назад, в июле 2020 года, глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней - с 11 по 13 сентября, а не одного, как было раньше.

Многодневное голосование впервые было опробовано в России в ходе принятия решения по поправкам к конституции. Тогда отдать свой голос за или против поправок можно было в течение недели, с 25 июня по 1 июля. При этом 1 июля являлось основным днем голосования. Многие эксперты раскритиковали подобную форму волеизъявления граждан, считая, что она связана с обширными возможностями для фальсификаций.

На прошлых выборах в России публичные трансляции с камер видеонаблюдения на участках зачастую становились доказательствами фальсификаций, а видео с манипуляциями активно тиражировались в соцсетях.

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