 Явлинский не будет баллотироваться на выборах в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2021

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Россия

Явлинский не будет баллотироваться на выборах в Госдуму

О решении Григория Явлинского отказаться от выдвижения на выборах в Госдуму в 2021 году было объявлено на съезде партии в Москве.

Сооснователь партии Яблоко Григорий Явлинский

Григорий Явлинский (фото из архива)

Сооснователь партии "Яблоко", председатель ее федерального политкомитета Григорий Явлинский не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах Госдумы, которые пройдут в сентябре 2021 года. Это подтвердил DW пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев в субботу, 3 июля. В этот день в Москве открылся двухдневный съезд партии, на котором должны быть утверждены федеральные выборные списки.

"Явлинский внес молодой список, где на проходных местах люди моложе 40", - указал Яковлев, пояснив, что речь идет о региональных группах федерального списка. При этом федеральная часть списка "Яблока" на выборах в Госдуму будет состоять из одного кандидата - председателя партии Николая Рыбакова.

Вопрос о выдвижении от "Яблока" экс-главы "Открытой России"

В конце июня Андрей Пивоваров - бывший исполнительный директор ликвидированной организации "Открытая Россия", находящийся в данный момент под арестом в Краснодарском крае по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации", в открытом письме призвал Григория Явлинского включить его (Пивоварова. - Ред.) в избирательные списки "Яблока" на выборах Госдумы.

Еще до своего задержания Пивоваров вел переговоры с "Яблоком" о возможном включении его в списки кандидатов на выборы Госдумы, однако в опубликованном 20 июня перечне кандидатов, рекомендованных к выдвижению московским отделением партии, имя Пивоварова не фигурировало.

Комментируя в интервью DW это обращение, пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев, указал тогда, что окончательное решение о выдвижении на тот момент - 28 июня - еще не было принято ни по одному из кандидатов. Федеральный список кандидатов от "Яблока" будет окончательно утвержден на съезде партии, добавил он.

Возвращаясь к вопросу о возможном выдвижении Андрея Пивоварова от "Яблока" в беседе с DW 3 июля, пресс-секретарь партии указал, что пока его имени в списках нет, они еще "продолжают обсуждаться".

Трехдневное голосование на выборах в Госдуму РФ

По решению ЦИК РФ, голосование на выборах в Госдуму в 2021 году будет проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Согласно российскому законодательству, партии должны провести предвыборные съезды и утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму в течение 25 дней после официального опубликования указа президента России о назначении этих выборов.

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    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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