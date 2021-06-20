В Москве "Яблоко" хочет выдвинуть на выборы в Думу Явлинского, Литвинович и Шлосберга
Находящийся в краснодарском СИЗО экс-глава движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров не попал в список кандидатов в депутаты Госдумы от "Яблока".
Правозащитницу Марину Литвинович предложили выдвинуть в Госдуму от Ленинградского округа Москвы
Московское отделение партии "Яблоко" рекомендовало выдвинуть кандидатами на выборах депутатов Госдумы по столичным округам председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского, экс-члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович и председателя Регионального отделения партии в Пскове Льва Шлосберга. Об этом в ночь на воскресенье, 20 июня, написал на своей странице в соцсети Facebook зампредседателя отделения партии "Яблоко" в Москве Андрей Морев.
Указывается, что сооснователь "Яблока" Явлинский будет выдвигаться в Черёмушенском округе, правозащитница Литвинович - в Ленинградском, а региональный депутат Шлосберг - в Ховринском.
В опубликованном Моревым списке кандидатов значатся также бывший глава штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Москве Олег Степанов (Нагатинский округ), бывший фигурант "московского дела" Алексей Миняйло (Перовский округ), а также депутат Мосгордумы Сергей Митрохин (Центральный округ).
Экс-координатор "Открытки" раскритиковала решение не выдвигать Пивоварова
Что касается бывшего главы "Открытой России" Андрея Пивоварова, который ранее вел переговоры с "Яблоком" о своем возможном выдвижении, однако теперь находится в краснодарском СИЗО по делу о "нежелательной организации", то его кандидатуру, как сообщила в своем Telegram-канале экс-координатор "Открытки" Татьяна Усманова, "даже не обсуждали".
"Очевидно, это политическое решение. Не выдвинуть Андрея на выборы сейчас - расписаться в том, что интересы Администрации Президента для партии "Яблоко" важнее интересов россиян", - написала Усманова.
Ожидается, что окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму от партии "Яблоко" определится на ее федеральном съезде 3-4 июля.
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