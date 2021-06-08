 Любовь Соболь прекратила кампанию по выдвижению в Госдуму | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2021

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Россия

Любовь Соболь прекратила кампанию по выдвижению в Госдуму

Соболь подтвердила, что решение принято "из-за признания ФБК экстремистской организацией". По словам политика, она не может обеспечить безопасность "своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям".

Любовь Соболь

Любовь Соболь

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального - Любовь Соболь - прекращает кампанию с целью выдвижения в российскую Госдуму и участия в выборах 19 сентября. Уведомление об этом она разместила в понедельник, 14 июня, в Twitter и Facebook.

"Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - пояснила Соболь.

По ее словам, в нынешних условиях, когда "уголовные дела возбуждаются за сбор пожертвований на ведение борьбы с коррупцией" или просто "за участие в мирных акциях протеста, то есть по факту - за несогласие с незаконными действиями Кремля", она не может обеспечить безопасность "своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям" на избирательную кампанию.

Любовь Соболь отметила, что будет добиваться отмены закона, по которому ее и других кандидатов лишают пассивного избирательного права. Решение о признании ФБК экстремистской организацией будет обжаловаться - вплоть до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), подчеркнула она. Наконец, политик пообещала сосредоточить свои усилия на поддержке стратегии "умного голосования". "Только опрокинув единороссов, мы с вами приблизим прекрасную Россию будущего", - уверена Соболь.

"Закон против ФБК"

Госдума России 26 мая приняла в третьем чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для руководителей, членов и работников организаций, признанных "экстремистскими или террористическими". Несмотря на критику закона со стороны правозащитников и даже членов Совета Федерации, депутаты одобрили его в кратчайшие сроки.

Позднее, 9 июня, после 13-часового судебного заседания в Мосгорсуде Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и другие структуры, связанные с оппозиционером, признали "экстремистскими".

До этого, 8 июня, Перовский суд в Москве оставил в силе приговор Любови Соболь по так называемому "квартирному делу" о незаконном проникновении в жилье родственников возможного отравителя Алексея Навального - Константина Кудрявцева.

"Квартирное" и "санитарное" дела против Любови Соболь

Ранее, 15 апреля, мировой судья участка №276 Инна Шилободина приговорила Любовь Соболь по делу о незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева к году исправительных работ условно с удержанием 10 проц зарплаты в доход государства.

С 29 января Соболь находилась под домашним арестом в связи с так называемым "санитарным делом" - о распространяемых в интернете призывах к участию в митинге в поддержку Алексея Навального и связанном с ними нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время пандемии коронавируса.

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