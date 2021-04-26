 Адвокат: ″Санитарное дело″ для Соболь выделили в отдельное производство | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

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Россия

Адвокат: "Санитарное дело" для Соболь выделили в отдельное производство

Адвокат Любови Соболь получил материалы "санитарного дела" - дело Соболь будет рассматриваться теперь отдельно. Кроме того, в материалах содержится документ об обнаружении преступлений в действиях ряда известных людей.

Любовь Соболь

Любовь Соболь

"Санитарное дело", по которому проходит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и еще 9 фигурантов, выделили в отдельное производство для Соболь и, по всей вероятности, для всех других его участников. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин в своем Twitter. "Кардинальные изменения в "санитарном деле": теперь дел несколько, по Любови Соболь дело выделили отдельно", - написал он и прояснил ситуацию в видеообращении.

По его словам, следствие по этому делу закончено, материалы переданы адвокатам. Воронин отметил, что в материалах, с которыми он успел ознакомиться, содержатся рапорты об обнаружении признаков преступлений в действиях известных людей - Татьяны Лазаревой, Дмитрия Глуховского, Ивана Вырыпаева, Артемия Троицкого. Их также подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, однако уголовные дела в их отношении, по информации адвоката, еще не возбуждены.

"Санитарное дело"

Так называемое "санитарное дело", или дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после того, как 23 января во многих городах РФ прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок".

Всего по "санитарному делу" проходили десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алёхина, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест. Позднее суд смягчил меру пресечения части фигурантов.

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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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