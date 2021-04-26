Адвокат: "Санитарное дело" для Соболь выделили в отдельное производство

"Санитарное дело", по которому проходит юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и еще 9 фигурантов, выделили в отдельное производство для Соболь и, по всей вероятности, для всех других его участников. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил адвокат Соболь Владимир Воронин в своем Twitter. "Кардинальные изменения в "санитарном деле": теперь дел несколько, по Любови Соболь дело выделили отдельно", - написал он и прояснил ситуацию в видеообращении.

По его словам, следствие по этому делу закончено, материалы переданы адвокатам. Воронин отметил, что в материалах, с которыми он успел ознакомиться, содержатся рапорты об обнаружении признаков преступлений в действиях известных людей - Татьяны Лазаревой, Дмитрия Глуховского, Ивана Вырыпаева, Артемия Троицкого. Их также подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, однако уголовные дела в их отношении, по информации адвоката, еще не возбуждены.

"Санитарное дело"

Так называемое "санитарное дело", или дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после того, как 23 января во многих городах РФ прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок".

Всего по "санитарному делу" проходили десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алёхина, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест. Позднее суд смягчил меру пресечения части фигурантов.

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