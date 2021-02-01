Четырем фигурантам "санитарного дела" изменили меру пресечения

Любови Соболь и Олегу Навальному в рамках расследования "санитарного дела" изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил в своем Twitter адвокат Владимир Воронин.

Координатор образовательных проектов "Открытки" Татьяна Усманова уточнила, что аналогичная мера пресечения была принята также в отношении других фигурантов так называемого "санитарного дела", муниципальных депутатов Люси Штейн и Константина Янкаускаса.

Как рассказал DW Владимир Воронин, всем четверым запрещено покидать дом с 20 до 6 часов утра, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться почтой, а также использовать любые средства связи информационно-телекоммуникационной сети интернет по обстоятельствам касающимся расследования уголовного дела, за исключением использования телефонной связи для вызова чрезвычайных служб, общения с контролирующим органом, следователем, с последующим информированием контролирующего органа о каждом таком звонке.

"Санитарное дело"

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". После этого правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ).

Всего по данному делу проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

Запрет определенных действий

Статья 105.1 "Запрет определенных действий" появилась в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ в апреле 2018 года. Как отмечается в УПК, судья может избрать такую меру пресечения, если нет более мягкой. Она заключается "в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов".

В частности, подразумеваются запреты на выход в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, нахождение в определенных местах, общение с определенными лицами, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и интернета, управление автомобилем или иным транспортным средством.

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