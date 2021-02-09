Волков и Жданов в Брюсселе: о чем руководители ФБК просили ЕС

Одна из главных тем заседания министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля - введение новых санкций за преследование российского оппозиционера Алексея Навального и за подавление мирных протестов в его поддержку. Чтобы главы МИД получили информацию из первых рук, литовский министр Габриэлюс Ландсбергис пригласил в Брюссель руководителя региональных штабов основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова и директора ФБК Ивана Жданова.

Вечером 21 февраля они встретились с представителями всех 27 государств ЕС, а утром следующего дня отвечали на вопросы брюссельских журналистов в диппредставительстве Литвы и рассказывали, о чем они говорили с министрами.

Суды над Навальным и выборы в Госдуму

Леонид Волков считает, что последние события в РФ следует рассматривать не только как "личную месть" президента России Владимира Путина Навальному, но и в контексте предстоящей избирательной кампании. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября этого года. По словам Волкова, не только сам Навальный, но практические все потенциальные кандидаты из его команды либо вынуждены были покинуть Россию, как Иван Жданов, либо находятся под арестом, как Любовь Соболь.

Любовь Соболь на заседании суда 29 января

"Наш месседж (министрам. - Ред.) состоял в том, что Европа должна оценивать грядущие выборы также в этом контексте, а не только по тому, как будут подсчитываться голоса в сентябре. Избирательная кампания уже началась с того, что участие лидеров оппозиции делают невозможным", - подчеркнул Волков.

Санкции ЕС против российских олигархов

По мнению Волкова, ответом Евросоюза на такую ситуацию должны стать "персональные санкции против ближайших соратников Путина и олигархов, а также членов его репрессивной политической системы". Представитель ФБК указывает, что, в отличие от экономических санкций, такие персональные меры российской пропаганде намного труднее представлять как антироссийские действия Запада.

Так обращались с участниками протестов в Москве 31 января

Евросоюзу, однако, будет непросто ввести санкции против олигархов. Волков это признает, но, тем не менее, считает, что это возможно. "Те, кто непосредственно отвечает за репрессии, не могли бы существовать без поддержки олигархов. И наоборот, российские олигархи не были бы олигархами без репрессивной машины, позволяющей близким друзьям Путина становиться миллиардерами", - ответил он корреспонденту DW.

Возможен ли еще диалог между ЕС и Россией?

Главная же идея, которую Волков и Жданов пытались донести до ЕС, касается возможности диалога с нынешним руководством РФ. "Даже сейчас в Европе есть те, кто призывает найти общий язык с Путиным... Этот подход лишен базовой логики. Путин просто смеется в лицо Европе в вопросах прав человека или обязательств перед Европейским судом по правам человека ", - отметил Волков. Он задался вопросом, как можно надеяться на руководство РФ в таких вопросах, как борьба с изменением климата или с отмыванием денег, если оно не выполняет ряд взятых на себя обязательств.

Во время обыска в ФБК в декабре 2019 года

"Наведение мостов и поддержания диалога - к сожалению, это не работает с Путиным, который воспринимает это только как проявление слабости", - уверен Волков. Он пояснил, что Путин, как бывший сотрудник советского КГБ, "автоматически считает своих западных коллег лицемерами", говорящими то, что полагается - о правах человека, о свободе собраний, но идущими на переговоры с ним, когда это экономически выгодно.

"Каждый раз, когда это действительно происходит, когда Путин делает что-то очень плохое, а они все равно приходят к нему на переговоры, это его восприятие только укрепляется... Это делает его все более циничным. Он продолжает испытывать пределы возможного: я убиваю оппозиционеров химоружием, и все равно со мной говорят. Что же мне еще сделать? Может оккупировать Беларусь?", - рассуждает Волков.

Волков и Жданов: деньги Евросоюза нам не нужны

По словам руководителей ФБК, на встрече им чаще всего задавали вопрос, как ЕС мог бы помочь их деятельности. "Нужны ли вам деньги? Нужна ли российскому гражданскому обществу финансовая поддержка? Наш ответ: четкое и уверенное "Нет!", - заявил Волков. Он напомнил о законодательстве РФ об иностранных агентах, по которому за получение денег из-за границы на политическую деятельность можно попасть в тюрьму на срок до шести лет.

"Российские власти признали ФБК иноагентом, хотя мы никогда не получали никаких денег от европейских или американских граждан... И даже в такой ситуации мы не готовы брать какие-либо деньги из-за границы", - добавил Жданов.

Второй причиной, по которой ФБК не нужны деньги из ЕС, Волков назвал "сильное, как никогда" российское гражданское общество в настоящий момент. В пример он привел то, как люди собирают деньги на оплату штрафов за участие в акциях протеста, несогласованных с властями. И он поделался планами команды Навального на ближайшее будущее - организовать "действительно огромные" акции протеста весной.

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