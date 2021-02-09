Волков и Жданов в Брюсселе: о чем руководители ФБК просили ЕС
Перед тем, как принять решение о новых санкциях в отношении России, министры иностранных дел стран ЕС встретились с руководителями основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией.
Леонид Волков (слева) и Иван Жданов на пресс-конференции в Брюсселе 22 февраля
Одна из главных тем заседания министров иностранных дел стран ЕС 22 февраля - введение новых санкций за преследование российского оппозиционера Алексея Навального и за подавление мирных протестов в его поддержку. Чтобы главы МИД получили информацию из первых рук, литовский министр Габриэлюс Ландсбергис пригласил в Брюссель руководителя региональных штабов основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова и директора ФБК Ивана Жданова.
Вечером 21 февраля они встретились с представителями всех 27 государств ЕС, а утром следующего дня отвечали на вопросы брюссельских журналистов в диппредставительстве Литвы и рассказывали, о чем они говорили с министрами.
Суды над Навальным и выборы в Госдуму
Леонид Волков считает, что последние события в РФ следует рассматривать не только как "личную месть" президента России Владимира Путина Навальному, но и в контексте предстоящей избирательной кампании. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября этого года. По словам Волкова, не только сам Навальный, но практические все потенциальные кандидаты из его команды либо вынуждены были покинуть Россию, как Иван Жданов, либо находятся под арестом, как Любовь Соболь.
Любовь Соболь на заседании суда 29 января
"Наш месседж (министрам. - Ред.) состоял в том, что Европа должна оценивать грядущие выборы также в этом контексте, а не только по тому, как будут подсчитываться голоса в сентябре. Избирательная кампания уже началась с того, что участие лидеров оппозиции делают невозможным", - подчеркнул Волков.
Санкции ЕС против российских олигархов
По мнению Волкова, ответом Евросоюза на такую ситуацию должны стать "персональные санкции против ближайших соратников Путина и олигархов, а также членов его репрессивной политической системы". Представитель ФБК указывает, что, в отличие от экономических санкций, такие персональные меры российской пропаганде намного труднее представлять как антироссийские действия Запада.
Так обращались с участниками протестов в Москве 31 января
Евросоюзу, однако, будет непросто ввести санкции против олигархов. Волков это признает, но, тем не менее, считает, что это возможно. "Те, кто непосредственно отвечает за репрессии, не могли бы существовать без поддержки олигархов. И наоборот, российские олигархи не были бы олигархами без репрессивной машины, позволяющей близким друзьям Путина становиться миллиардерами", - ответил он корреспонденту DW.
Возможен ли еще диалог между ЕС и Россией?
Главная же идея, которую Волков и Жданов пытались донести до ЕС, касается возможности диалога с нынешним руководством РФ. "Даже сейчас в Европе есть те, кто призывает найти общий язык с Путиным... Этот подход лишен базовой логики. Путин просто смеется в лицо Европе в вопросах прав человека или обязательств перед Европейским судом по правам человека ", - отметил Волков. Он задался вопросом, как можно надеяться на руководство РФ в таких вопросах, как борьба с изменением климата или с отмыванием денег, если оно не выполняет ряд взятых на себя обязательств.
Во время обыска в ФБК в декабре 2019 года
"Наведение мостов и поддержания диалога - к сожалению, это не работает с Путиным, который воспринимает это только как проявление слабости", - уверен Волков. Он пояснил, что Путин, как бывший сотрудник советского КГБ, "автоматически считает своих западных коллег лицемерами", говорящими то, что полагается - о правах человека, о свободе собраний, но идущими на переговоры с ним, когда это экономически выгодно.
"Каждый раз, когда это действительно происходит, когда Путин делает что-то очень плохое, а они все равно приходят к нему на переговоры, это его восприятие только укрепляется... Это делает его все более циничным. Он продолжает испытывать пределы возможного: я убиваю оппозиционеров химоружием, и все равно со мной говорят. Что же мне еще сделать? Может оккупировать Беларусь?", - рассуждает Волков.
Волков и Жданов: деньги Евросоюза нам не нужны
По словам руководителей ФБК, на встрече им чаще всего задавали вопрос, как ЕС мог бы помочь их деятельности. "Нужны ли вам деньги? Нужна ли российскому гражданскому обществу финансовая поддержка? Наш ответ: четкое и уверенное "Нет!", - заявил Волков. Он напомнил о законодательстве РФ об иностранных агентах, по которому за получение денег из-за границы на политическую деятельность можно попасть в тюрьму на срок до шести лет.
"Российские власти признали ФБК иноагентом, хотя мы никогда не получали никаких денег от европейских или американских граждан... И даже в такой ситуации мы не готовы брать какие-либо деньги из-за границы", - добавил Жданов.
Второй причиной, по которой ФБК не нужны деньги из ЕС, Волков назвал "сильное, как никогда" российское гражданское общество в настоящий момент. В пример он привел то, как люди собирают деньги на оплату штрафов за участие в акциях протеста, несогласованных с властями. И он поделался планами команды Навального на ближайшее будущее - организовать "действительно огромные" акции протеста весной.
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель
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ФБК против вероятных отравителей Навального: что дальше?