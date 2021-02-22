 Комментарий: Realpolitik и права человека не противоречат друг другу | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.02.2021

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Мнения

Комментарий: Realpolitik и права человека не противоречат друг другу

Евросоюз должен более настойчиво отстаивать свои ценности в отношениях с Россией и Китаем, пишет обозреватель FAZ в комментарии, посвященном политике ЕС в отношении авторитарных режимов.

Монета евро, зажатая китайскими палочками

Монета евро, зажатая китайскими палочками

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный политике, которую проводит Европейский Союз в отношении авторитарных режимов, в частности, Китая и России.

"Попытки отравить политических противников, уголовные дела на оппозиционеров, полицейское насилие, аресты и произвол в отношении мирных демонстрантов… Это причины, побуждающие ЕС обсуждать введение новых санкций против России.

Сотни тысяч уйгуров в Синьцзяне трудятся подневольно в так называемых "лагерях перевоспитания", тибетская культура подавляется, репрессии против демократического движения в Гонконге в нарушение международных соглашений, военные угрозы в адрес Тайваня… А в ЕС все равно рады тому, что удалось подписать инвестиционное соглашение с Китаем.   

Райнхард Фезер

Райнхард Фезер

Европейцы далеки от четкой политики по отношению к авторитарным государствам, в которых права человека порой и в грош не ставят. Это и не удивительно. Либеральные демократии - в явном меньшинстве среди стран мира. Поэтому неизбежно, что во имя собственных интересов им приходится поддерживать отношения с авторитарными странами, на фоне всех оттенков царящего в них бесправия и ужаса, торговать с ними, идти на компромиссы, а порой и заключать с ними союзы. Сторонники курса, именуемого немецким словом Realpolitik, ограничиваются констатацией: мировая политическая арена - это не страна розовых пони. На противоположном крае внешнеполитического дискурса - правозащитники, считающие грехопадением любую сделку с диктаторами.

Права человека и принципы демократии - фундамент Европы

Часто отвечающая национальным интересам Realpolitik и идеалистическая правозащитная политика представляются как противоречащие друг другу. Было бы хорошо, если бы европейские политики пришли к выводу, что это не так: внешняя политика, укореняющая позиции Европы в мире, должна всегда четко артикулировать требование соблюдения прав человека и принципов демократии. Ведь они - основа всего того, что делает жизнь на этом континенте привлекательной - экономического успеха, социальной защищенности, свободы жить в соответствии с собственными представлениями. Этому фундаменту нашей жизни угрожают с разных сторон: популисты и националисты изнутри, исламисты изнутри и снаружи, авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, снаружи.

Обе эти державы различными путями стараются добиться влияния на политику, общество и экономику ЕС и его союзников; обе пытаются при этом подорвать основы европейских демократий. В то время, как российское руководство делает ставку, в первую очередь, на распад, китайские коммунисты хотят влиять на то, что можно говорить. Пока это относится только к темам, непосредственно затрагивающим китайскую политику: Тибет, Синьцзян, Тайвань, Гонконг. И пока такие попытки часто выглядят столь откровенными и неуклюжими, что эффект вызывают, похоже, обратный. Но есть и примеры того, что речь идет о реальной угрозе. Одной из причин, по которым в прошлом году Китай ввел экономические штрафные меры против Австралии, Пекин указал "враждебно настроенные публикации в СМИ". 

Откровенный разговор не мешает сотрудничеству

Лучшей защитой от таких внешних угроз европейским демократиям было бы, если бы ЕС и правительства стран-членов публично говорили о нарушениях прав человека без оглядки на обидчивость авторитарных правителей. Даже если это не поможет непосредственно уйгурам и избитым российским демонстрантам, тем самым будет оказано противодействие властным претензиям китайской диктатуры и российского режима. 

Это не означает, что сотрудничество с Москвой или Пекином невозможно. Напротив: по многим вопросам оно желательно, а по некоторым - необходимо. Эффективная политика в защиту климата, например, или по контролю над вооружениями без Китая и России немыслима. Тесные экономические связи могут привести к росту общего благосостояния и оказывать стабилизирующее влияние в сфере политики безопасности. Но позиция Европы (и ее фирм) в таких отношениях тем сильнее, чем настойчивее она отстаивает свои ценности - и чем реалистичнее соответствует ее политика характеру этих режимов. 

Экономика и геополитика

Экономические связи с ними невозможны без учета геополитики, которую всегда следует иметь в виду. Если своевременно не принять политических контрмер, старый лозунг "перемены благодаря торговле", то есть надежда на демократизацию авторитарных режимов благодаря развитию экономических контактов, может начать действовать в противоположном направлении.

Выстроенная таким образом внешняя политика на деле никогда не сможет быть полностью свободной от противоречий, непоследовательности и болезненных компромиссов. Ее конкретное воплощение может быть очень разным в отношении разных стран. Технологически прогрессивный Китай с его бурно развивающейся экономикой представляет собой для ЕС иной вызов, чем стагнирующая российская сырьевая автократия. И возможности, которыми располагают европейцы в отношениях с обеими странами, тоже разные. Но в обоих случаях верно, что этими возможностями они пользуются недостаточно самоуверенно".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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