Комментарий: Realpolitik и права человека не противоречат друг другу

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный политике, которую проводит Европейский Союз в отношении авторитарных режимов, в частности, Китая и России.

"Попытки отравить политических противников, уголовные дела на оппозиционеров, полицейское насилие, аресты и произвол в отношении мирных демонстрантов… Это причины, побуждающие ЕС обсуждать введение новых санкций против России.

Сотни тысяч уйгуров в Синьцзяне трудятся подневольно в так называемых "лагерях перевоспитания", тибетская культура подавляется, репрессии против демократического движения в Гонконге в нарушение международных соглашений, военные угрозы в адрес Тайваня… А в ЕС все равно рады тому, что удалось подписать инвестиционное соглашение с Китаем.

Райнхард Фезер

Европейцы далеки от четкой политики по отношению к авторитарным государствам, в которых права человека порой и в грош не ставят. Это и не удивительно. Либеральные демократии - в явном меньшинстве среди стран мира. Поэтому неизбежно, что во имя собственных интересов им приходится поддерживать отношения с авторитарными странами, на фоне всех оттенков царящего в них бесправия и ужаса, торговать с ними, идти на компромиссы, а порой и заключать с ними союзы. Сторонники курса, именуемого немецким словом Realpolitik, ограничиваются констатацией: мировая политическая арена - это не страна розовых пони. На противоположном крае внешнеполитического дискурса - правозащитники, считающие грехопадением любую сделку с диктаторами.

Права человека и принципы демократии - фундамент Европы

Часто отвечающая национальным интересам Realpolitik и идеалистическая правозащитная политика представляются как противоречащие друг другу. Было бы хорошо, если бы европейские политики пришли к выводу, что это не так: внешняя политика, укореняющая позиции Европы в мире, должна всегда четко артикулировать требование соблюдения прав человека и принципов демократии. Ведь они - основа всего того, что делает жизнь на этом континенте привлекательной - экономического успеха, социальной защищенности, свободы жить в соответствии с собственными представлениями. Этому фундаменту нашей жизни угрожают с разных сторон: популисты и националисты изнутри, исламисты изнутри и снаружи, авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, снаружи.

Обе эти державы различными путями стараются добиться влияния на политику, общество и экономику ЕС и его союзников; обе пытаются при этом подорвать основы европейских демократий. В то время, как российское руководство делает ставку, в первую очередь, на распад, китайские коммунисты хотят влиять на то, что можно говорить. Пока это относится только к темам, непосредственно затрагивающим китайскую политику: Тибет, Синьцзян, Тайвань, Гонконг. И пока такие попытки часто выглядят столь откровенными и неуклюжими, что эффект вызывают, похоже, обратный. Но есть и примеры того, что речь идет о реальной угрозе. Одной из причин, по которым в прошлом году Китай ввел экономические штрафные меры против Австралии, Пекин указал "враждебно настроенные публикации в СМИ".

Откровенный разговор не мешает сотрудничеству

Лучшей защитой от таких внешних угроз европейским демократиям было бы, если бы ЕС и правительства стран-членов публично говорили о нарушениях прав человека без оглядки на обидчивость авторитарных правителей. Даже если это не поможет непосредственно уйгурам и избитым российским демонстрантам, тем самым будет оказано противодействие властным претензиям китайской диктатуры и российского режима.

Это не означает, что сотрудничество с Москвой или Пекином невозможно. Напротив: по многим вопросам оно желательно, а по некоторым - необходимо. Эффективная политика в защиту климата, например, или по контролю над вооружениями без Китая и России немыслима. Тесные экономические связи могут привести к росту общего благосостояния и оказывать стабилизирующее влияние в сфере политики безопасности. Но позиция Европы (и ее фирм) в таких отношениях тем сильнее, чем настойчивее она отстаивает свои ценности - и чем реалистичнее соответствует ее политика характеру этих режимов.

Экономика и геополитика

Экономические связи с ними невозможны без учета геополитики, которую всегда следует иметь в виду. Если своевременно не принять политических контрмер, старый лозунг "перемены благодаря торговле", то есть надежда на демократизацию авторитарных режимов благодаря развитию экономических контактов, может начать действовать в противоположном направлении.

Выстроенная таким образом внешняя политика на деле никогда не сможет быть полностью свободной от противоречий, непоследовательности и болезненных компромиссов. Ее конкретное воплощение может быть очень разным в отношении разных стран. Технологически прогрессивный Китай с его бурно развивающейся экономикой представляет собой для ЕС иной вызов, чем стагнирующая российская сырьевая автократия. И возможности, которыми располагают европейцы в отношениях с обеими странами, тоже разные. Но в обоих случаях верно, что этими возможностями они пользуются недостаточно самоуверенно".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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