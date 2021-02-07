 Ловушка и унижение: в Европарламенте отчитали Борреля за визит в Москву | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 10.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Ловушка и унижение: в Европарламенте отчитали Борреля за визит в Москву

Евродепутаты два часа отчитывали Жозепа Борреля за его визит в Москву и пресс-конференцию с Сергеем Лавровым. За что главу дипломатии ЕС критиковали, как он оправдывался, и кто вступился за него, - в репортаже DW.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Большинство политиков в Брюсселе остались очень недовольны поездкой верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа.

Боррель: Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС

Глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая - донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. "Я это сделал, и им это не понравилось", - отметил Боррель. Вторая цель - подготовить стратегическую дискуссию об отношениях ЕС-Россия. "Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы", - заявил он.

Алексей Навальный в московском суде

Алексей Навальный

Боррель уточнил, что власти РФ не желают вести конструктивный диалог, когда ЕС поднимает вопросы прав человека. "Мы на распутье в наших отношениях с Россией", - заявил Боррель и пообещал подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

 

Провальная пресс-конференции Борреля с Лавровым

Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер (Michael Gahler) из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить "российскую агрессию" против соседних стран.

Но он сразу же задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . "В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России и дать отпор лавровскому "А как там в Латвии, Кубе и Каталонни". Ведь агрессор против Украины - Россия, а не мы. Это российские власти убивают людей дома и за границей, а не мы. Россия удерживает диктаторов у власти, а не мы", - отметил Галер и призвал как к санкциям против всех судей и прокуроров, причастных к политическим делам против оппозиции, так и к поиску отмытых денег российских олигархов в ЕС.

Председатель фракции "Обновить Европу" Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти РФ, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в "ловушку" на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, "неверным дипломатическим сигналом" и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.

Призывы к Боррелю подать в отставку

Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. "Вы донесли свои сильные месседжи с глазу на глаз, но позволили Лаврову донести свою ложь и высокомерие миллионам людей в мире, которые увидели и ваше унижение", - отметила Фотыга.

Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой "принять меры", если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат.

Евродепутаты винят не Борреля, а Берлин и Париж

Пресс-конференция верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля и главы МИД России Сергея Лаврова в Москве, 6 февраля 2020 года

Пресс-конференция Жозепа Борреля и Сергея Лаврова

Хотя 81 подпись - не так и мало для такого рода писем, но дебаты показали, что большинство не поддерживает этот призыв. Первыми в защиту Борреля стали его однопартийцы социал-демократы. Кати Пири из Нидерландов считает, что Москва злоупотребила визитом, чтобы унизить высокого гостя и оскорбить ЕС. "Но можно ли возлагать вину за это на Борреля? Случилось ли бы это, если бы лидеры ЕС занимали более жесткую позицию?", - спрашивала она. Пири считает, что нет. В пример она привела призывы президента Франции Эмманюэля Макрона к диалогу с Москвой и возобновление строительства "Северного потока-2" при поддержке канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Евродепутат от "зеленых" Сергей Лагодинский назвал опыт Борреля в Москве "отрезвляющим и унизительным". Но он также не винит дипломата. Вместо этого Лагодинский адресовал Берлину и Парижу призыв бороться с продажностью отдельных политиков в ЕС и подумать над усилением санкций и над остановкой "Северного потока-2".

Кто из евродепутатов встал на защиту Борреля?

Полную же поддержку Боррель получил от своих обычных противников. Француз из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Тьерри Мариани воздал должное Боррелю за "храбрый, реалистичный и необходимый" визит в Москву. По его мнению, поскольку Россия будет преследовать свои интересы в отношениях с Брюсселем, то ЕС надо прекратить заботиться об интересах других стран в отношениях с РФ. В конце своей речи он дал понять, что имеет в виду США.

Похвалила Борреля за визит и представитель "левых" от Ирландии Клэр Дейли. Навального при этом она назвала "злобным противником иммиграции и расистом с, возможно, 4% поддержки". Практически следуя примеру Лаврова на пресс-конференции с Боррелем, Дейли указала на случаи тюремного заключения в США и Испании, по ее мнению, организованные по политическим мотивам. Она обвинила ЕС в лицемерии, поскольку в ответ не были введены санкции против Мадрида и не звучали призывы разорвать отношения с Вашингтоном.

Дейли заканчивала свое выступление под возгласы негодования. А внефракционная Дорин Роокмакер из Нидерландов отметила: "Давайте не забывать, что мы можем свободно критиковать наших политических лидеров. Это право каждого человека, но во многих странах его топчут ногами так называемые лидеры и тираны".

Боррель не согласен с критикой своего визита в Москву

После того, как поток желающих выступить евродепутатов иссяк, Боррель получил возможность ответить. Он сразу же перешел на родной испанский и вместо положенных пяти минут эмоционально говорил около пятнадцати. Он признал, что в Москве можно было бы достичь большего, но высказал непонимание, за что его критикуют. Если за то, что он вообще поехал, то, по словам Борреля, за последние два года из стран ЕС были совершены 19 официальных визитов в Россию. Дипломат также уверен, что время для поездки он выбрал правильно и донес все необходимые сигналы. "Похоже, что, по общему мнению, я должен был по-другому вести себя. Но я не считаю, что пресс-конференция - это дебаты или противостояние. Я высказал свою позицию", - подытожил Боррель.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 27:33

Меркель требует срочно освободить Навального, а евродепутаты топят Северный поток-2. DW Новости

Контекст

Путин идет путем Лукашенко, а ЕС неубедителен? Евродепутаты о протестах

Два комитета Европарламента провели слушания о правах человека в России. Евродепутаты осудили арест Навального и репрессии против протестующих, и предложили ЕС перейти от слов к делу.  

Отравление Навального: жесткие дебаты в ПАСЕ без резолюции

Депутаты ПАСЕ призвали Москву немедленно освободить Алексея Навального и безотлагательно разрешить визит в Россию докладчику ассамблеи по делу об отравлении политика.  

Бундестаг о Навальном: крик, слезы, санкции

Покушение на Алексея Навального и позиция правительства Германии в отношении России стали темой шумных дебатов в немецком парламенте в последний день первой после каникул пленарной недели  

Аудио- и видеофайлы по теме

Навальный о яхте Усманова, или Какие санкции против друзей Путина критик Кремля советует Евросоюзу  

Что думают евродепутаты об отравлении Алексея Навального  

Также по теме

Дуэль в рамках закона. Суд над Навальным. Песня о протестах в России – "Заповедник", № 156, 7.02.2021 07.02.2021

Сюжет о том, как дракон Путин готовился к дуэли с Навальным. Сказка о безумном суде над Навальным. Путин с ОМОНом поют о причинах протеста. Смотрите в 156-м выпуске "Заповедника"!

Personal Coach Björn Leber mit Alexei Navalny

Навальный в Германии: фитнес-тренер политика о его восстановлении после комы 09.02.2021

Как Навальный восстанавливал силы после четырех недель искусственной комы, в которой он находился после отравления "Новичком"? DW поговорила с персональным фитнес-тренером российского оппозиционера.

Russland Moskau | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger

После суда над Навальным задержаны почти 1400 человек 03.02.2021

Суд отправил Алексеня Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Текстовая трансляция DW 2 февраля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости  

ФБК: Санкционный список Навального уже у Евросоюза  

Коронавирус: выявленная в Англии новая мутация обеспокоила ученых  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно