Бундестаг о Навальном: крик, слезы, санкции

Даниэла Де Риддер (Daniela De Ridder), депутат бундестага от социал-демократов, борется со слезами, говоря о своих встречах с Анной Политковской. Она запинается, у нее срывается голос, она ненадолго замолкает. Но потом собирается с силами и переходит на крик, требуя от правительства Германии и от ЕС решительно осудить покушение на Алексея Навального - событие, которое по мнению практически всех депутатов, выступавших в пятницу, 11 сентября, в парламенте ФРГ, укладывается в череду покушений на критиков режима в России.

Бундестаг обсуждает покушение на Навального

Отравление самого известного российского оппозиционера и последствия для российско-германских отношений стали темой "актуального часа" парламенте, инициированного фракцией партии "Союз90/”Зеленые" - самой малочисленной, но самой решительно настроенной в отношении российской политики. Заседание стало финальным аккордом политической недели в Берлине, во многом прошедшей под знаком России. Еще в понедельник на закрытом заседании парламентского комитета по контролю за спецслужбами депутаты заслушали отчет силовых ведомств о результатах анализов, сделанных в мюнхенской лаборатории бундесвера , - по результатам этого заседания в прессу начала просачиваться информация о том, что правительство знает про "Новичок" гораздо больше, чем сообщают СМИ. Позднее на заседании парламентского комитета по международным делам (также закрытом) перед депутатами лично отчитывался министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) - и там тоже, по некоторым данным, доминировали две темы: Москва и Минск.

Агнешка Бруггер

Открывая пятничные дебаты, депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) разнесла в пух и прах не только политику России, но и политику правительства Германии. По ее словам, покушение на Навального можно расценивать как еще один шаг в эскалации репрессий в России - шаг, который требует решительного ответа со стороны не только Германии, но и всего Европейского Союза. Депутат потребовала не только остановки строительства газопровода "Северный поток - 2",но и расширения персональных санкций против олигархов, связанных с Кремлем.

Депутаты призывают к расширению персональных санкций

Социал-демократ Йохан Затхоф (Johann Saathof), ставший в августе 2020 года новым уполномоченным правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией, призвал депутатов при всем возмущении происходящим не "сжигать мосты" в отношениях между странами и попытаться прислушаться к российским позициям, чтобы попытаться их понять. Но, судя по шуму в рядах оппозиционных партий, его точку зрения мало кто разделял.

Рената Альт

Представительница либеральной Свободной демократической партии Рената Альт (Renata Alt) поддержала требование о персональных санкциях против героев расследований ФБК и моратории на строительство газопровода "Северный поток - 2" до окончания расследования покушения на Навального, а также призвала правительство предоставлять политическое убежище в Германии диссидентам из России. Кроме этого, она считает целесообразным принятие европейского аналога "акта Магнитского" - механизма персональных санкций за нарушения прав человека. "Это же абсурд, когда одни и те же люди по утрам травят оппозиционеров, а по вечерам выходят гулять на шопинг-бульвар Курфюрстендамм в Берлине", - образно выразилась она.

Сравнения с Китаем и Саудовской Аравией не работают

Представители Левой партии и "Альтернативы для Германии", пытавшиеся встать на сторону российских властей, были встречены окриками протеста. "Абсолютной дурью" назвала депутат от Левой партии Амира Мохаммед Али (Amira Mohammed Ali) мораторий на строительство "Северного потока 2", поскольку это вынудит европейцев покупать сжиженный газ у США, добываемый неэкологичным методом гидроразрыва пласта.

Шквал возмущения в зале вызвали замечания представителя АдГ о политике Германии в отношении Саудовской Аравии - после убийства в стамбульском консульстве страны диссидента Джамаля Хашогги, Запад не прекратил закупки энергоносителей у правительства в Эр-Риаде. Да и Китай, правительство которого держит в лагерях тысячи уйгуров, не подвергается такой критике, как Россия, заметил с трибуны бундестага представитель АдГ.

Родерих Кизеветтер

Христианский демократ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) призвал правительство отказаться от "романтических иллюзий" по поводу того, что с помощью одних только внешнеэкономических отношений можно добиться внутриполитических изменений. По его словам, в отношениях с Россией надо перейти к "реальной политике", построенной на конкретных интересах.

Социал-демократ Даниэла Де Риддер, поборов слезы, призвала политиков не "идеологизировать газопровод". Тем, кто призывает к мораторию на строительство, просто не хватает фантазии для более оригинальных решений, считает она. А помощь Германии в расследовании покушения на Навального России не нужна - по ее словам, там все и так все прекрасно знают.

Пленарные заседания бундестага продолжатся в понедельник, 14 сентября.

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