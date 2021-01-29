Меркель не хочет увязывать решение по "Северному потоку - 2" с делом Навального

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не хотела бы объединять дискуссии о дальнейших санкциях против РФ в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 5 февраля, Меркель допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального. "Но это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока - 2", - указала она.
Одновременно Меркель подчеркнула необходимость продолжать диалог с Москвой по ряду геостратегических вопросов, несмотря на существующие разногласия по делу Навального.
В свою очередь Макрон высказался за тесное согласование позиций Москвы и Берлина по строительству "Северного потока - 2". "Я считаю, что по этому проекту, который почти завершен, ничего не может объявляться без тесной координации действий Германии и Франции", - указал он. По словам Макрона, по-прежнему важно придерживаться суверенной европейской энергетической стратегии.
Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока 2"
Ранее власти Франции призвали Германию отказаться от проекта "Северный поток - 2" на фоне ареста Алексея Навального. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - заявил 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это".
Ранее прекращения строительства нового газопровода из-за ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.
Массовые протесты в поддержку Навального
23 и 31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". По данным "ОВД-Инфо", в общей сложности на этих акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек.
2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по данному делу. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.
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Власти готовились заранее
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Неприступная крепость
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман