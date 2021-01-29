 Меркель не хочет увязывать решение по ″Северному потоку - 2″ с делом Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2021

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Германия

Меркель не хочет увязывать решение по "Северному потоку - 2" с делом Навального

Канцлер ФРГ призвала не объединять дискуссии о введении санкций против РФ за преследование Навального и о продолжении строительства "Северного потока - 2".

Пресс-конференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона

Пресс-конференция Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не хотела бы объединять дискуссии о дальнейших санкциях против РФ в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в пятницу, 5 февраля, Меркель допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального. "Но это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока - 2", - указала она.

Одновременно Меркель подчеркнула необходимость продолжать диалог с Москвой по ряду геостратегических вопросов, несмотря на существующие разногласия по делу Навального.

В свою очередь Макрон высказался за тесное согласование позиций Москвы и Берлина по строительству "Северного потока - 2". "Я считаю, что по этому проекту, который почти завершен, ничего не может объявляться без тесной координации действий Германии и Франции", - указал он. По словам Макрона, по-прежнему важно придерживаться суверенной европейской энергетической стратегии.

Франция призвала Германию отказаться от "Северного потока  2"

Ранее власти Франции призвали Германию отказаться от проекта "Северный поток - 2" на фоне ареста Алексея Навального. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - заявил 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это".

Ранее прекращения строительства нового газопровода из-за ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.

Массовые протесты в поддержку Навального

23 и 31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". По данным "ОВД-Инфо", в общей сложности на этих акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек.

2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по данному делу. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.

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    Всех подряд

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    Автор: Виталий Кропман


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