 ″Мачо-дипломатия″, или Чего ожидать от визита Борреля в Москву | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 04.02.2021

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Европа

"Мачо-дипломатия", или Чего ожидать от визита Борреля в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель впервые в этой должности посетит Россию 4-6 февраля. Зачем Боррель летит к Сергею Лаврову, и какое отношение к визиту имеет Алексей Навальный - разбиралась DW.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Реакция Совета ЕС на арест в России оппозиционера Алексея Навального и задержания на демонстрациях 23 января удивила многих обозревателей. Конкретного обсуждения новых санкций тогда не последовало, а вместо этого верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что посетит Москву.

Арест Навального - причина визита Борреля в Москву?

Боррель прилетит в Москву вечером в четверг, 4 февраля, и пробудет до субботы. Основной пункт его программы - переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - запланирован на 5 февраля. Выбранное для визита время вызывало у многих вопрос о связи с делом Навального. Тем более что за пару дней до визита суд в Москве заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

Лавров пригласил Борреля уже давно - еще в июне прошлого года он объявил, что ждет своего коллегу в Москве тогда, когда это позволит эпидемическая ситуация. В Евросоюзе хотели организовать визит сразу после октябрьского заседания Совета ЕС по иностранным делам, где, среди прочего, обсуждались отношения с Россией. Но ситуация с коронавирусом помешала.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Впрочем, сейчас эпидемическая ситуация не лучше. Почему тогда Боррель едет? "Невозможно сидеть в Брюсселе бесконечно. Если есть возможность поехать, то ею надо воспользоваться. Визит все равно был запланирован. То, что случилось с Навальным, - это дополнительная причина поехать", - пояснил корреспонденту DW источник во внешнеполитических структурах ЕС. Собеседник добавляет, что Боррель планирует четко объяснить российской стороне, что для Брюсселя арест и реальный тюремный срок Навальному - неприемлемы. Глава дипломатии ЕС планирует не только говорить, но и слушать - он хочет узнать у Лаврова обоснование российскими властями такого обращения с оппозиционером.

Боррель также хочет встретиться с самим Навальным. Его офис ведет переговоры с командой российского политика, заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. "Это будет важный пункт в повестке дня визита верховного представителя в Москву", - отметил он. Впрочем, в Брюсселе по состоянию на вечер среды разрешения на встречу от российских властей так и не получили.

Боррель обсудит с Лавровым Украину и Иран

Жозеп Боррель хочет обсудить с российскими властями не только Навального, но и в общем свою обеспокоенность ситуацией с правами человека в России. Дипломат намерен встретится и с представителями гражданского общества в РФ, однако в Брюсселе традиционно не называют фамилии, чтобы не подставить под удар собеседников Борреля.

На сайте внешнеполитической службы Евросоюза указаны и другие темы, которые ее руководитель поднимет на встрече с Лавровым. Одна из главных - это Украина. Боррель даже позвонил 2 февраля главе украинского МИД Дмитрию Кулебе, чтобы проинформировать его о визите в Россию.

Другие темы переговоров в Москве: иранская ядерная сделка, борьба с пандемией коронавируса и с изменениями климата.

ЕС ведет стратегическую дискуссию об отношениях с Россией

Но на первом месте среди тем визита Борреля официальное сообщение называет "стратегическую дискуссию" об отношениях ЕС-Россия. Начали ее министры иностранных дел ЕС еще в августе прошлого года. Основное обсуждение запланировано на саммит ЕС 25-26 марта.

Источник DW в европейских структурах поясняет, что сейчас пришло время для пересмотра политики в отношении РФ. Ведь нынешний курс - так называемые пять основополагающих принципов - Евросоюз утвердил еще в 2016 году. Пересмотр раз в пять лет - это нормальная практика Брюсселя.

Поэтому дело Навального не является главной причиной пересмотра отношений. Однако собеседник DW называет ситуацию вокруг оппозиционера одним из поводов провести стратегическую дискуссию сейчас. Чиновник поясняет, что ранее внутренние дела в России не были ключевой темой отношений Брюсселя с Москвой. Они сосредотачивались на международных вопросах, к которым причастна РФ: например, Украина и Сирия. Но отравление Навального химическим оружием семейства "Новичок" на территории РФ все изменило, и "теперь все проблемы, которые у нас были с Россией, начали восприниматься через призму внутренних событий", добавляет источник.

"Мачо-дипломатия" Борреля

Брюссельские эксперты, с которыми пообщалась DW, не ожидают прорыва в отношениях между ЕС и Россией от поездки Борреля. "Честно говоря, мои ожидания очень незначительные. Но это хотя бы шанс на диалог с Лавровым и возможность обсудить все важные вопросы лицом к лицу", - отмечает эксперт аналитического центра European Policy Centre Аманда Пол.

С ней согласен и эксперт по России бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко. Он не ожидает прогресса по вопросам, касающимся Украины или Навального. С другой стороны, аналитик видит и те темы, где Россия и ЕС могут продвинуться вперед. В первую очередь, это иранская ядерная сделка, возможность для чего открыла смена власти в США. Вторая тема, где возможно сотрудничество, - это борьба с пандемией, добавляет Франко.

Аманда Пол считает, что "Кремль счастлив по поводу визита Борреля в Россию, ведь последняя поездка на таком уровне состоялась в 2017 году". Но при этом она не согласна с критикой нынешнего визита из-за ареста Навального. Эксперт называет визит "хорошей идеей", потому что о проблемах лучше говорить. "Боррель - тот человек, который предпочитает говорить с непростыми иностранными лидерами - будь это Турция, Россия или Иран. С его стороны видно рвение ехать и вести переговоры с ними - это такой себе подход мачо", - отмечает Пол.

Марк Франко тоже пока не видит оснований критиковать Борреля: "То, что произошло в последние дни, - это дополнительная причина поехать и донести российским властям позицию ЕС. Отказаться от визита означало бы отсутствие диалога и возможности донести свою позицию напрямую". А замена приговора Навальному на реальный срок в колонии повлияет на визит только в том плане, что "испортит атмосферу", считает эксперт.

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