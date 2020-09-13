Как в Евросоюзе восприняли угрозу Лаврова "перестать общаться"

Отношения между Россией и Евросоюзом уже давно переживают не лучшие времена. Теперь же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 октября и вовсе заявил, имея в виду ЕС: "Наверное, мы должны на какое-то время перестать с ними общаться". Означают ли эти слова прекращение всех контактов между Москвой и Брюсселем, разбиралась DW.

Евросоюз не прекращает диалог с Россией

В Брюсселе высказывание Лаврова восприняли спокойно. Официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано в ответе на запрос DW напомнил о правиле Евросоюза не комментировать высказывания различных чиновников из стран-партнеров. "Это была бы лишь реакция на реакцию на нашу реакцию - ведь заявление Совета ЕС было реакцией на поведение России. Это может длиться до бесконечности, и мы таким не занимаемся", - подчеркнул Стано.

Жозеп Боррель

Он указал на следующую цитату из сообщения по итогам разговора верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля с Лавровым, состоявшегося также 13 октября: "Боррель информировал министра Лаврова о согласии министров иностранных дел продолжать нынешний подход к отношениям ЕС-Россия, в котором полная имплементация минских соглашений продолжает играть ключевую роль. Верховный представитель подтвердил, что ЕС намерен держать открытыми каналы коммуникации с Россией и усилить сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес".

Почему отравление Навального настолько важно для ЕС

Что стало причиной жесткого заявления Лаврова? Речь, видимо, идет о принятом 12 октября в Люксембурге решении министров иностранных дел стран-членов ЕС начать подготовку санкций за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Сергей Лавров

Эти ограничительные меры будут направлены не против России, как государства, а против шести физических лиц и одной организации, которых Евросоюз считает причастными к отравлению Навального. Фамилии этих лиц и название организации станут известными 15 октября, когда санкции вступят в силу.

Очевидно, что именно эти действия Лавров назвал "совершенно неподобающим" поведением Евросоюза и в очередной раз обвинил Германию в отказе выполнять свои обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи.

Почему для ЕС дело Навального стало настолько важным вопросом

Во-первых, речь идет об отравлении одного из ведущих оппозиционеров в России. Возможность для оппозиции свободно вести свою деятельность и не подвергаться атакам - один из ключевых элементов демократии, являющейся основополагающей ценностью для ЕС. Во-вторых, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что в пробах, взятых у Навального, есть следы нервно-паралитического яда из семейства "Новичок".

Алексей Навальный

Евросоюз подчеркивает, что применение химоружия в любой точке Земного шара - это неприемлемый шаг и нарушение международного права. И если российские власти к этому не причастны, то они должны расследовать и объяснить, кто и каким образом получил доступ к запрещенному яду, указывают в Брюсселе.

Но и сводить отношения с Москвой к делу Навального ЕС не намерен. Когда Борреля спросили 12 октября, не считает ли он нужным прекратить связи с РФ, он ответил: "На каждый случай должен быть свой ответ. Санкции касаются конкретного случая - отравления господина Навального. Но в наших отношениях с Россией есть другие измерения". В пример он привел бои в Нагорном Карабахе. Поскольку Россия - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, то ЕС сотрудничает с ней для урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. "Мы не перестанем это делать из-за санкций за отравление Навального", - заверил Боррель.

Пять принципов отношений ЕС с Россией

Многие годы отношения между ЕС и Россией поддерживались на высоком уровне. Например, стороны вели переговоры о новом рамочном соглашении, а также регулярно проводили саммиты. Евросоюз заморозил их в ответ на то, что Россия аннексировала Крым и, как говорят в Брюсселе, начала дестабилизировать Украину, прежде всего поддерживая сепаратистов в Донбассе.

После того, как Москва не изменила свой внешнеполитический курс, в 2016 году ЕС утвердил пять принципов отношений с РФ в новых условиях:

- имплементация минских соглашений - ключевое условие для изменения отношения ЕС к России;

- Евросоюз углубляет отношения со странами "Восточного партнерства" и Центральной Азии;

- ЕС усиливает свою устойчивость к угрозам, в частности, в вопросе энергетической безопасности или гибридной войны;

- поддержание контактов с Россией по вопросам, представляющим для ЕС интерес;

- углубление контактов между людьми в странах ЕС и России, а также поддержка гражданского общества в РФ.

На заседании 12 октября главы МИД подтвердили верность этим принципам.

Как выглядят дипломатические связи между ЕС и Россией

DW обратилась к представительству РФ при ЕС за разъяснением, что конкретно имел в виду Лавров, говоря о возможном прекращении контактов с Евросоюзом. На момент публикации этого материала ответа не последовало. Судя по реакции в Брюсселе, ЕС намерен продолжать контакты с Россией как прежде и не верит в то, что Москва оборвет все связи.

Как выглядят сейчас эти связи? На политическом уровне они практически сведены к разговорам и встречам между Боррелем и Лавровым. Когда Украина и Россия вели переговоры о новом газовом контракте, то посредником в них выступала Еврокомиссия. Кроме того, в 2018 году на саммит форума "Азия-Европа" (АСЕМ) в Брюсселе приезжал тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Впрочем, председатель Еврокомиссии не пожелал с ним встречаться .

Поддерживаются и контакты на дипломатическом уровне. Опять-таки - в ограниченном формате. Глава российской миссии при ЕС Владимир Чижов не является частым гостем в руководящих органах Евросоюза, в отличие, например, от представителя Украины Николая Точицкого. Но дипломаты ЕС общаются с Чижовым, точно так же, как и послы стран-членов Евросоюза поддерживают контакты с российскими дипломатами. "Это всегда остается на рабочем уровне, а не на высшем политическом. Так что мы не разрываем контакты с ними. Каналы коммуникации открыты, и мы ими пользуемся", - пояснил DW один из дипломатов Евросоюза на условиях анонимности.

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