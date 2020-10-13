Внести Путина в список: немецкие СМИ о санкциях ЕС за отравление Навального

После того, как стало известно о подготовке Евросоюзм санкций в отношении Москвы из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, журналисты нескольких немецких изданий изложили свое видение того, какими могут быть новые ограничительные меры. Авторы Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Der Tagesspiegel и Süddeutsche Zeitung рассуждают о прежней нерешительности политики Берлина в отношении Кремля и ошибках канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), а также призывают власти Германии отказаться от "половинчатых мер".

Санкции против "Северного потока-2"

В санкционный список ЕС следовало бы внести Владимира Путина, однако это было бы политически неразумно и непрактично, полагает журналист FАZ Рейнхард Фезер (Reinhard Veser). Во всяком случае, продолжает он, в Евросоюзе точно не ошибутся, если ответят на отравление Навального персональными санкциями против руководителей российских спецслужб. "ЕС метит немного мимо цели и делает это намеренно, ведь настоящий ответственный за произошедшее - Владимир Путин", - пишет журналист.

Лукашенко и Путина переговорах в Сочи, 14 сентября

Санкции против Путина стали бы, по оценке Фезера, "ультимативным оскорблением российского руководства", а это означало бы фактическое окончание "любого серьезного диалога с Россией". Похожий аргумент, как напоминает автор публикации, выдвигался в ЕС и раньше - когда речь шла о введении санкций против Александра Лукашенко.

Принципиальной разницы между Путиным и Лукашенко Фезер не видит, подчеркивая, что все дело в различии размеров России и Беларуси и, соответственно, в разнице политических весовых категорий глав этих государств. По словам журналиста, персональные санкции против отдельных лиц в России стали бы "чисто символической мерой", но у ЕС есть по-настоящему эффективные рычаги воздействия на Кремль.

"Строительство газопровода "Северный поток-2" все еще можно остановить, - считает Фезер. - Это инструмент, с помощью которого Путин может изменить соотношение сил в сфере энергетической политики и политики безопасности. Если лишить Путина этого инструмента, это затронет его напрямую".

Серьезная ошибка Меркель

Журналистка Der Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен (Claudia von Salzen) сомневается, что Германия принципиально изменит свою политику в отношении России и откажется от проекта газопровода по дну Балтийского моря. "Ни Меркель, ни министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) никогда всерьез не ставили вопрос об остановке "Северного потока-2", - указывает фон Зальцен.

Ангела Меркель и Хайко Мас

По ее мнению, позиция канцлера Германии относительно этого проекта стало ее серьезной ошибкой. Договоры о прокладке газопровода были подписаны всего спустя год после аннексии Крыма, причем власти ФРГ хотели видеть "Северный поток-2"не более, чем чисто экономическим проектом. Все возражения стран Восточной Европы, напомнила фон Зальцен, были проигнорированы, как и опыт предыдущего общения с Путиным.

Дальнейшие шаги немецкого руководства, по мнению автора Der Tagesspiegel, демонстрировали, что ничто не может всерьез пошатнуть отношения Берлина с Москвой. Фон Зальцен приводит несколько примеров, когда в Германии, по ее оценке, реагировали недостаточно решительно на действия России. Так, журналистка напомнила об атаке российских хакеров на немецкий парламент в 2015 году, которую в ФРГ долгое время не комментировали. Весьма нерешительной, по выражению фон Зальцен, была и реакция на убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили .

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили (фото из архива)

Реакция Меркель на отравление Навального была совершенно иной. Тем не менее, полагает журналистка, решительная позиция канцлера в этом вопросе еще не означает того, что правительство ФРГ принципиально изменит свою политику в отношении России. Кроме того, она опасается, что точечные санкции не дадут эффекта.

"С 2014 года в ЕС только и занимаются тем, что вносят новые имена в санкционные списки", - указала фон Зальцен. И добавила, что молодому человеку, который причастен к российской хакерской атаке на бундестаг, скоро запретят въезд в ЕС, но тех, кто совершает подобные атаки из Москвы, это совершенно не пугает.

Переломить ситуацию, считает автор издания, могло бы изменение санкционной политики по существу: "Евросоюз должен целенаправленно заморозить активы представителей властной элиты из ближайшего окружения Путина и ввести для них запрет на въезд в ЕС", - подчеркивает журналистка. По ее словам, путинская система годами работала на маленькую группу людей, которые обеспечивали президенту надежность его власти и обогатились до невообразимых размеров. "Им нравится хранить свои активы в безопасности в западных странах. Однако (...) за четкими словами канцлера вряд ли последуют дела", - резюмирует фон Зальцен.

Опасность половинчатых мер ЕС

Того, что Евросоюз выберет недостаточно решительную линию поведения, опасается и журналист Süddeutsche Zeitung Даниэль Брёсслер (Daniel Brössler). Он полагает, что санкции против сотрудников спецслужб РФ и тех, кто несет ответственность за применение химического оружия в случае отравления Навального, должны быть нацелены в правильном направлении.

Если они затронут всего несколько человек, это не произведет большого эффекта, сетует Брёсслер. Более того, санкции могут, по его выражению, "оказаться даже контрпродуктивными, если Путин увидит эти меры такими, какими они и являются: половинчатыми".

По мнению Брёсслера, санкции должны быть направлены против ближайшего окружения российского президента, только тогда они возымеют должный эффект. "Те, кто получают преференции от режима Путина, как правило, не идеологи. Они любят наслаждаться плодами своего богатства, в том числе и на Западе. Тот, кто ударит по ним, ударит и по Путину", - пишет Брёсслер.

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