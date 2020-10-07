Суд по делу об убийстве чеченца в Берлине: что рассказали свидетели

8 октября Высший земельный суд Берлина на втором заседании по делу об убийстве в августе 2019 года в столичном парке Малый Тиргартен чеченца Зелимхана Хангошвили приступил к опросу свидетелей. Главного обвиняемого - 55-летнего гражданина РФ Вадима К. в зал суда доставили прямо из СИЗО.

Что рассказал в суде первый свидетель

Первый свидетель на этом громком процессе - 57-летний сотрудник одного из берлинских государственных учреждений Андреас Х. По его словам, в тот день, когда произошло убийство, он договорился пообедать с коллегами в ресторане Alverdes, расположенном в западной части парка Малый Тиргартен. Они встретились в 11.45 рядом с рестораном, сели на летней террасе, и около полудня к ним подошла официантка. Но заказ принять она не успела - где-то совсем рядом прозвучал хлопок. Официантка повернулась в сторону парка и крикнула: "Все внутрь! Там стреляют!".

Андреас Х. вскочил со своего места, забежал в ресторан, обернулся и увидел, как примерно в 70 метрах от него какой-то мужчина медленно кладет в сумку пистолет и садится на велосипед. "Я решил бежать за ним, - говорит свидетель. - Потому что понимал, если ему удастся скрыться из парка, его уже не найдут".

По словам свидетеля, Зелимхан Хангошвили лежал на земле лицом вниз, в луже крови. Андреас Х. пробежал мимо него, поскольку сразу понял, что ему уже не помочь. Догнать преступника ему не удалось - тот уехал. Выбежав из парка, Андреас Х. бросился к прохожим с вопросом: не видели ли они мужчину на велосипеде с рюкзаком на плечах. Но его след потерялся.

Андреас Х. позвонил в полицию с мобильного телефона, но в этот момент мимо проезжал полицейский патруль. Он бросился к полицейским, крикнул им, что произошло - и побежал обратно в парк, где вокруг жертвы уже начали собираться зеваки. Вместе с еще одним очевидцем он оттеснял случайных прохожих от тела убитого до тех пор, пока к месту происшествия не приехала полиция.

Описывая внешность мужчины, который скрылся с места преступления на велосипеде, Андреас Х. отметил странную прическу - "волосы до плеч". Позднее следователи выяснят, что киллер был в парике, который он вместе с одеждой выбросил в реку Шпрее, пытаясь уйти от погони.

Что видел на месте убийства второй свидетель

За одним из соседних столиков на террасе того же ресторана сидел Торстен Ф., сотрудник администрации одного из берлинских районов. Он ждал официантку, чтобы сделать заказ, когда раздался хлопок. Торстен Ф. посмотрел в сторону парка, и увидел двух человек и лежащий велосипед. "Сначала я подумал, что у велосипеда шина лопнула", - вспоминает свидетель.

Но через мгновение он понял, что хлопок был вовсе не звуком лопнувшей шины - один человек по-прежнему лежал на земле, второй обходил его, направляя в сторону головы какой-то предмет. Затем раздался второй хлопок. После чего, по словам Торстена Ф., мужчина спокойно убрал пистолет в сумку, поднял велосипед и спокойно поехал прочь.

Из оцепенения свидетеля вывел крик - в кафе в истерике вбежала женщина с ребенком, на глазах у которой был застрелен Зелимхан Хангошвили. На террасе в этот момент находилось порядка пятидесяти человек. Среди посетителей кафе началась паника - в ужасе от увиденного, многие плакали и почти все звонили в полицию, вспоминает свидетель.

Описывая убийцу, он отметил не только необычную прическу ("волосы до плеч"), но и странную одежду - несмотря на жару, мужчина с пистолетом был одет совсем не по-летнему тепло - длинные штаны и футболку с длинным рукавом.

Какой была реакция обвиняемого

После свидетельских показаний судья спросил обвиняемого Вадима К. есть ли у него вопросы к свидетелям. Тот отрицательно мотал головой и молчал. Во время заседания два переводчика синхронно переводили ему показания свидетелей, заявления судьи, прокурора и представителей соистцов. 8 октября утром его защита обратилась к суду с ходатайством перевести на русский язык основные материалы дела - заключения баллистических и судебно-медицинских экспертиз. По словам адвоката, это нужно для обеспечения "честного процесса", чтобы подсудимый - который не говорит ни слова по-немецки - мог активнее участвовать в заседаниях суда. Прокурор выступил против, а судья обещал подумать.

Следующее заседание по делу об убийстве Хангошвили назначено на 27 октября.

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