Смертельный заказ: убийство чеченца в Берлине дошло до суда

В Высшем земельном суде Берлина 7 октября начинается уголовный процесс по делу об убийстве, совершенном в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Дело имеет прямое отношение к России: убитый - бывший полевой командир чеченских сепаратистов, а на скамье подсудимых - российский гражданин. Выступающая обвинителем на процессе федеральная прокуратура ФРГ обвиняет власти России в том, что они отдали приказ совершить это убийство. Это дело, как до него отравление Скрипалей и после него - Алексея Навального, - усилило подозрения Берлина в том, что российские власти проводят внесудебные казни над своими оппонентами и грозит серьезно ухудшить германо-российские отношения. DW напоминает наиболее важные обстоятельства громкого убийства.
Убитый: чеченец из Грузии, соратник Масхадова
Жертва преступления - Зелимхан Хангошвили, он же по грузинскому паспорту - Торнике Кавтарашвили, на момент убийства ему было 40 лет. Зелимхан - кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья, который в начале 2000-х был полевым командиром во время второй чеченской войны. Воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а также Аслана Масхадова, существует как минимум одна их общая фотография. Под командованием Хангошвили в определенный момент находилось до 60 бойцов.
В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Позже на него завели дело и по подозрению в участии в нападении боевиков на Назрань в июне 2004 года, во время которого погибло 78 человек, в основном силовиков. Хангошвили свое участие в нем не признавал. На рубеже 2004-2005 годов он перебрался в Грузию, где, в попытке скрыться от преследователей, спустя некоторое время сменил имя и фамилию, взяв последнюю от матери - Кавтарашвили.
Зелимхан Хангошвили (справа) с Асланом Масхадовым
В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья - вместе с ними он намеревался участвовать на стороне Грузии в боевых действиях против России на территории Южной Осетии. Но до его участия в войне не дошло.
После войны Зелимхан сотрудничал с органами безопасности Грузии. Самый известный момент его деятельности - в 2012 году он был посредником между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота. В 2012 году ФСБ сообщала германскому ведомству уголовной полиции BKA о том, что считает Хангошвили причастным к террористической организации "Кавказский эмират".
В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, он получил многочисленные ранения, но он остался жив.
Предполагаемый убийца: "Соколов", он же - Красиков
На скамье подсудимых – гражданин России, у него тоже два имени, только в отличие от Хангошвили, второе имя - поддельное. У задержанного нашли действующий российский паспорт на имя Вадима Соколова, но скоро стало понятно, что это не его настоящее имя. Через некоторое время журналисты смогли идентифицировать его как связанного со структурами ФСБ Вадима К. - в Германии до вынесения приговора не принято называть полное имя подсудимого. Сравнив фотографии задержанного, следствие обнаружило совпадение с другим человеком: Вадимом Николаевичем Красиковым. Его в 2014 году разыскивали власти России через Интерпол по обвинению в убийстве. В 2007 году Вадима К. подозревали в совершении еще одного убийства.
Подсудимый Вадим Соколов, он же Вадим К.
Группа журналистов из российского издания "Инсайдер", немецкого еженедельника Der Spiegel и британского расследовательского центра Bellingcat смогли выяснить, что уже в 2015 году Москва перестала искать Красикова, удалив ордер на арест, а буквально еще через полтора месяца фамилия Красикова таинственным образом исчезла из российских баз данных, а на свет появился новый человек, "Соколов".
Следствие считает, что обвиняемый заранее готовился к убийству и получал помощь в подготовке от ветеранского объединения ФСБ "Вымпел". Роман Доброхотов из "Инсайдера", проанализировавший метаданные звонков обвиняемого, утверждает, что тот посещал тренировочные центры ФСБ с весны 2019 года. "Чем ближе день убийства, тем чаще и больше он контактирует с разными сотрудниками ФСБ, в основном, с вымпеловцами. Большая часть формально являются членами ветеранских организаций "Вымпела", что никого не должно вводить в заблуждение, на самом деле это действующие сотрудники ФСБ", - уверен Доброхотов.
Имея на руках паспорт на имя "Соколова", Вадим К. за несколько дней до убийства получил визу во французском посольстве, вылетел в Париж, проведя день за осмотром достопримечательностей. Через сутки после прибытия он отправился в Варшаву, где также потратил время на туристические развлечения - следствие считает, для создания туристической "легенды". Там же он предположительно встретился с сообщником Романом Д. 22 августа он покинул Польшу, судя по всему, надеясь вернуться в свой варшавский номер после убийства и уже оттуда уехать в Россию.
Незадолго до полудня 23 августа Вадим выследил Хангошвили, приблизился к нему сзади на велосипеде по параллельной аллее парка. Обогнав его, преступник сделал первый выстрел. От выстрела сам нападавший упал с велосипеда, но, по рассказам свидетелей, сразу поднялся и сделал еще два, на этот раз смертельных выстрела - оба в голову. Он успел переодеться и выбросить оружие и велосипед в реку Шпрее, однако вскоре его задержали.
Велосипед, на котором к Хангошвили подъехал Вадим К.
Вадим К. "принял государственный заказ на убийство", считает сторона обвинения на процессе. Почему прокуроры в этом уверены? Они приводят такие аргументы: фиктивное альтер-эго, которое не получить без поддержки силовых структур; липовое место работы, обстоятельства подготовки убийства и манера его исполнения, наконец, интерес Москвы в преследовании Хангошвили, о чем свидетельствовал запрос ФСБ.
Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: "Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков - убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией". Убийства караются в Германии пожизненным заключением, освобождение возможно не ранее, чем после 15 лет тюрьмы.
Последствия для отношений Германии и России до конца не ясны
Убийство Хангошвили в центре Берлина привело к обострению в отношениях между Россией и Германией и высылке дипломатов. Германия обвинила российские власти в нежелании сотрудничать в расследовании дела: Берлин открыто жалуется на то, что переписка немецких органов с российскими структурами не помогла пролить свет на личность убийцы. Россия до сих пор считает подсудимого "Вадимом Соколовым", а обвинения в свой адрес называет "абсолютно беспочвенными". Берлин в свою очередь заявляет, что если в суде будет доказано, что в подготовке покушения участвовали государственные структуры РФ, вопрос об ответных мерах вернется в повестку дня.
В настоящий момент на процессе предусмотрено 25 судебных заседаний, суд продлится как минимум до 27 января 2021 года.
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Российские версии произошедшего
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"Подпись Путина"
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Акции в поддержку Алексея Навального
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Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
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Другие нападения на Алексея Навального
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Возможные последствия для здоровья
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Автор: Елена Гункель