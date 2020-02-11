 Процесс по делу об убийстве чеченца в Берлине начнется в день рождения Путина | Новости из Германии о Германии | DW | 02.09.2020

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Германия

Процесс по делу об убийстве чеченца в Берлине начнется в день рождения Путина

Россиянин Вадим Красиков 7 октября предстанет перед Высшим земельным судом Берлина по делу об убийстве экс-полевого командира Зелимхана Хангошвили. Россия отрицает причастность к преступлению в столице ФРГ.

Человек в мантии судьи и молоток на столе

Процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили начнется в Высшем земельном суде Берлина 7 октября. Об этом представители суда сообщили в среду, 2 сентября. Обвиняемый - 55-летний россиянин Вадим Красиков.

Германия неоднократно критиковала Россию за недостаточное сотрудничество в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство Хангошвили было совершено по заказу российских либо чеченских властей. Москва отрицает свою причастность к этому преступлению. Президент РФ Владимир Путин, родившийся 7 октября, не раз называл погибшего "боевиком" и указывал на его причастность к убийству десятков человек во время войны в Чечне.

Убийство в парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили был застрелен 23 августа 2019 года в берлинском парке Малый Тиргартен. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. По сведениям портала The Insider, Вадим Соколов - на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Второй подозреваемый - тоже россиянин

Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ в июне 2020 года вышли на след второго вероятного участника убийства Хангошвили - россиянина с паспортом на имя Романа Давыдова. The Insider выяснил, что его настоящее имя - Роман Демьянченко, в прошлом он был сотрудником ФСБ, оперативником подразделения "Вымпел".

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  • Дюссельдорф

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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Убийство в центре Берлина: год назад был застрелен Зелимхан Хангошвили

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