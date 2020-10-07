 Немецкие СМИ о процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.10.2020

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Германия

Немецкие СМИ о процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

Бывшего чеченского полевого командира Хангошвили убил гражданин РФ по заказу российских властей, убеждена Федеральная прокуратура ФРГ. Как исход судебного процесса по этому делу повлияет на отношения ФРГ и РФ?

Постеры с портретами бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили перед посольством России в Берлине, 24 сентября 2020 года

Процесс по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили вызвал в Германии большой общественный резонанс

Первое заседание по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенном в столице Германии в августе 2019 года, прошло в Высшем земельном суде Берлина 7 октября. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, "ликвидировал жертву" гражданин РФ Вадим Соколов (известный также как Вадим Красиков) по заданию, полученному непосредственно от властей Российской Федерации.

Немецкие журналисты, внимательно следящие за ходом судебного процесса по этому громкому делу, не сомневаются: его исход может существенно повлиять будущее российско-германских отношений.

Политическая изоляция России

"Путин замуровал себя" - под таким заголовком опубликовала статью о процессе ежедневная газета Süddeutsche Zeitung. С точки зрения журналистов, если будут предъявлены неопровержимые доказательства того, что преступление в Берлине было совершено с ведома российских властей, то это может привести к краху российско-германских отношений - такому же, какой произошел между Лондоном и Москвой после покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в марте 2018 года.

На месте преступления в парке Тиргартен, август 2019 года

На месте преступления в парке Тиргартен, август 2019 года

"Если в ходе процесса по делу об убийстве в Тиргартене появятся доказательства того, что оно произошло по заказу из кругов российского правительства, правительству Германии нельзя будет оставить это без последствий. Новое начало в отношениях между Берлином и Москвой на данный момент не представляется возможным", - пишет издание.

Адекватной реакцией германского государства на подобное поведение российских властей, по мнению автора, могла бы стать политическая изоляция России, эффект от которой на фоне обсуждаемых сейчас санкций и "бесконечных дискуссий" о газопроводе "Северный поток - 2" "не стоит недооценивать". "Терпение исчерпано, масштаб конфликта превосходит тот незначительный эффект, который мог бы принести более-менее вежливый разговор", - указывает журналист.

Убийство Хангошвили как акт государственного терроризма?

Портрет бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на акции против политики президента России Владимира Путина перед посольством РФ, Берлин, 18 сентября

Акция против политики Владимира Путина, Берлин, 18 сентября

В то же время, авторы журнала Der Spiegel указывают, что в процессе по делу об убийстве Хангошвили речь может идти о "государственном терроризме". Это витающее в воздухе обвинение "серьезно отягчает российско-германские отношения, поскольку оно вписывается в целую серий провокаций из Москвы", пишет издание. В качестве примера подобной провокации журнал приводит историю 2015 года, когда хакеры внедрились в компьютеры депутатов бундестага и украли 16 Гб данных. Тогда федеральный прокурор выдал ордер на арест подозреваемого, который, вероятно, работал на российскую службу военной разведки, напоминает Der Spiegel.

О том, что следствие подозревает в преступлении акт "государственного терроризма" сообщает и газета Die Welt, указывая, что в процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили речь идет "о чем-то большем, нежели кровавом преступлении".

"Сцена произошедшего в Берлине мала, а значение этого судебного процесса для Германии очень велико", - констатирует издание и задается вопросом: "Будет ли российскому государству позволено давать своим киллерам возможность разъезжать по Германии?"

"Высылкой дипломатов ограничиться не удастся"

Посольство РФ в Берлине

Россия заявляет о своей непричастности к убийству Зелимхана Хангошвили

В свою очередь, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью о громком процессе под заголовком "Обвиняемым является и Кремль тоже". Как и их коллеги из журнала Der Spielgel и газеты Die Welt, журналисты FAZ указывают, что федеральная прокуратура ФРГ считает совершившееся преступление случаем "государственного терроризма". В подтверждение этого журналисты цитируют слова федерального прокурора о том, что, по данным обвинения, заказ на убийство исходил от "государственных органов центрального правительства РФ".

Вскользь касаясь истории со взломом компьютеров депутатов бундестага, а также отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального боевым веществом класса "Новичок", журналисты пишут, что убийство в Тиргартене является "столь ужасающим", что Берлину будет просто необходимо действовать, если суд признает доводы федеральной прокуратуры убедительными. Высылкой из Германии двух российских дипломатов, являвшихся сотрудниками ГРУ под прикрытием, на которую правительство ФРГ пошло в конце 2019 года, из-за того, что Москва не оказывала содействия в расследовании убийства Хангошвили, тогда ограничиться не удастся, пишет FAZ.

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    Автор: Наталья Позднякова


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