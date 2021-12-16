Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

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В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года неизвестный, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся.
Убитым оказался бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция Берлина заявила о том, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов.
Расследовательский портал The Insider сообщил, что Соколов в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ. Немецкие власти подозревают в причастности к преступлению российское государство. Москва отвергла подозрения со стороны Берлина, МИД РФ назвал высылку своих сотрудников "недружественным и безосновательным шагом". Идет судебное расследование.
Высший земельный суд Берлина в декабре 2021 года признал россиянина виновным и приговорил Красикова к пожизненному лишению свободы, удовлетворив запрос федеральной прокуратуры.
56-летний Вадим Красиков приговорен к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Суд посчитал доказанным, что подсудимый застрелил его по заказу российских властей.
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