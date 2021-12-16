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Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года неизвестный, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся.

Убитым оказался бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция Берлина заявила о том, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов.

Расследовательский портал The Insider сообщил, что Соколов в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ. Немецкие власти подозревают в причастности к преступлению российское государство. Москва отвергла подозрения со стороны Берлина, МИД РФ назвал высылку своих сотрудников "недружественным и безосновательным шагом". Идет судебное расследование.

Высший земельный суд Берлина в декабре 2021 года признал россиянина виновным и приговорил Красикова к пожизненному лишению свободы, удовлетворив запрос федеральной прокуратуры.

23.08.2019, Berlin: Ein Polizeibeamter sichert nach dem Mord an einem Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit einen Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut ein Jahr nach dem Mord an einem Georgier mitten in Berlin beginnt am 7. Oktober der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Dem 55-jährigen Russen werde Mord und ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Выстрелы в Хангошвили не остались без последствий: СМИ ФРГ о приговоре 16.12.2021

Убийство чеченца в Берлине: немецкие медиа возмущены "актом государственного терроризма" со стороны РФ и требуют для Кремля политических последствий. Реакции СМИ на приговор - в обзоре DW.

German Chancellor Olaf Scholz speaks with the media as he arrives for an EU Summit at the European Council building in Brussels, Thursday, Dec. 16, 2021.European Union leaders meet for a one-day summit Thursday that will center on Russia's military threat to neighbouring Ukraine and on ways to deal with the continuing COVID-19 crisis. (Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)

Шольц поддержал решение МИД ФРГ выслать российских дипломатов 16.12.2021

МИД Германии после оглашения приговора по делу об убийстве в Тиргартене объявил двух дипломатов РФ персонами нон грата. Олаф Шольц считает это правильной реакцией.
Archivbild: 07.10.2020*** Mehrere Polizeiwägen stehen vor Beginn des Prozesses um den Mord im Kleinen Tiergarten vor dem Kriminalgericht Moabit. Angeklagt ist ein 55-jähriger Russe, der einen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft in der Berliner Parkanlage Kleiner Tiergarten am 23. August 2019 erschossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage von einem Auftrag staatlicher Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation aus. +++ dpa-Bildfunk +++

Фото киллера, слова Путина и другие детали: как судили убийцу Хангошвили 15.12.2021

Убийца - Вадим Красиков - приговорен к пожизненному заключению. Немецкий суд уверен, что бывшего чеченского полевого командира он казнил по указанию властей РФ. Репортаж DW из зала суда.

Убийство в Берлине: россиянин приговорен к пожизненному сроку (15.12.2021) 15.12.2021

56-летний Вадим Красиков приговорен к пожизненному сроку за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина. Суд посчитал доказанным, что подсудимый застрелил его по заказу российских властей.

Убийство в Берлине: след киллера привел к российским спецслужбам. DW Новости (15.12.2021) 15.12.2021

Суд в Берлине, расследовавший громкое убийство в парке Малый Тиргартен в 2019 году, вынес приговор киллеру. Но самый резонансной стала часть вердикта о заказчиках преступления, в которой фигурировали российские спецслужбы и лично президент РФ Владимир Путин.

Die Prozessbeteiligten sitzen im Gerichtssaal beim Tiergartenmord Prozess. Mehr als zwei Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen Georgier tschetschenischer Abstammung mitten in Berlin ist ein 56-jähriger Russe zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Комментарий: Приговор убийце Хангошвили - пожизненный срок для Кремля? 15.12.2021

Приговор за убийство чеченца в Берлине вынесен: гражданин России получил пожизненный срок. Но осуждены также были президент Владимир Путин и российское государство, считает Кристиан Триппе.
Ein Polizist geht an der russischen Botschaft in Berlin-Mitte vorbei. Nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin gibt es eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie verfolgt den Anfangsverdacht, dass staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien dahinterstecken. Die Bundesregierung wies zwei russische Diplomaten aus.

Германия высылает двух дипломатов РФ из-за убийства в парке Тиргартен 15.12.2021

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что убийство в Тиргартене является грубым нарушением суверенитета Германии.
Archivbild: 07.10.2020*** Nebenklägerinnen (vorne, l) sitzen in einem Gerichtssaal des Kriminalgerichts Moabit zu Beginn des Prozesses um den Mord im Kleinen Tiergarten. Angeklagt ist ein 55-jähriger Russe, der einen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft in der Berliner Parkanlage Kleiner Tiergarten am 23. August 2019 erschossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage von einem Auftrag staatlicher Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation aus.

Убийство чеченца в Берлине: россиянин приговорен к пожизненному сроку 15.12.2021

Вадим Красиков застрелил Зелимхана Хангошвили по указанию властей РФ, счел земельный суд. Досрочное освобождение россиянина исключено.

Байден жестко грозит Путину: какие санкции ждут Кремль за Украину. DW Новости (07.12.2021) 07.12.2021

На протяжении последних дней США не раз заявляли об угрозе вторжения российских войск в Украину. И вот сегодня Джо Байден решил обсудить этот конфликт с Владимиром Путиным лично по видеосвязи. Именно украинская тема стала главной в повестке дня переговоров. Накануне стало известно о подготовке жестких санкций, которые могут грозить Москве в случае нападения на Украину.
Archivbild: 07.10.2020*** Nebenklägerinnen (vorne, l) sitzen in einem Gerichtssaal des Kriminalgerichts Moabit zu Beginn des Prozesses um den Mord im Kleinen Tiergarten. Angeklagt ist ein 55-jähriger Russe, der einen Tschetschenen mit georgischer Staatsbürgerschaft in der Berliner Parkanlage Kleiner Tiergarten am 23. August 2019 erschossen haben soll. Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage von einem Auftrag staatlicher Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation aus.

Убийство Хангошвили: прокуратура требует пожизненный срок 07.12.2021

Прокуратура ФРГ уверена, что Зелимхан Хангошвили был убит по заказу российских государственных ведомств, а подсудимый Вадим К. связан с ФСБ. Обвинение требует для него пожизненного заключения.
Bild-Motiv: Berlin den 17.02.2021 14.00 Landgericht Berlin Jugendkammer 18, Saal 500 700 Delikt : Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung, z.T. gef‰hrliche Kˆrperverletzung, versuchte r‰uberische Erpressung Dem Angeklagten Sinisa Kurucev 30 werden u.a. sechs Vergewaltigungen sowie eine versuchte Vergewaltigung zur Last gelegt. Im Juni und Juli 2020 habe er insgesamt sieben junge Frauen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren ¸berfallen und sich an sechs von ihnen vergangen. Er habe die Gesch‰digten meist von hinten angegriffen, sie gew¸rgt oder mit einem Messer bedroht. Sechs der Taten sollen sich laut Anklage auf eher entlegenen Wegen s¸dlich des Wannsees in Berlin bzw. Brandenburg zugetragen haben, eine siebente in Bernau. B

Шеф-редактор The Insider: Соколов и Красиков - одно лицо, лицо агента ФСБ 23.11.2021

Шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов дал в Берлине свидетельские показания на судебном процессе по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили. Репортаж DW из зала суда.
ARCHIV - Das Grab des Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko auf dem Friedhof von Highgate in London. Der Mord hielt 2006 die Welt in Atem. Ein Ex-KGB-Agent wird mit radioaktivem Polonium 210 vergiftet, vielleicht in einer Tasse Tee. Während zwischen Russland und dem Westen Eiszeit herrscht, ermitteln die Briten erneut in dem politisch heiklen Fall. Foto: Christoph Driessen/dpa (zu dpa Wer vergiftete Litwinenko? London rollt den Fall neu auf vom 31.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Убийство Литвиненко парализовало Запад 23.11.2021

15 лет назад в Лондоне испугались непредсказуемости и безрассудства российского руководства. К страху добавилась жадность. Последствия этого налицо, пишет Константин Эггерт.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung stehen an einem Faltpavillon am Tatort im Kleinen Tiergarten. Gut drei Monate nach dem Mord an einem Tschetschenen in Berlin hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Шеф-редактор The Insider выступит свидетелем в деле об убийстве чеченца в Берлине 09.11.2021

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов, объявленный в России в розыск, выступит свидетелем на процессе по делу об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили. Заседание назначено на 23 ноября.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

Ковидный апокалипсис в России и доктор Комаровский о вакцинации. DW Новости (28.10.2021) 28.10.2021

Сегодня впервые с начала пандемии суточная цифра по новым заражениям ковидом в России превысила 40 тысяч. С сегодняшнего дня Москва и Подмосковье ушли на частичный локдаун. Четвертая волна ковида и снова осень, которая, как уверяет врач и популярный украинский телеведущий доктор Комаровский, для многих может стать последней. В чем основная причина ковидного апокалипсиса в странах восточной Европы?

Внезапные признания на суде по делу об убийстве Хангошвили (28.10.2021) 28.10.2021

Сенсация в берлинском суде: свидетель из Харькова заявляет, что обвиняемый в убийстве "как офицер выполнил преступный приказ" и что "Россия должна нести ответственность".
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