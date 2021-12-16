Убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

В берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года неизвестный, ехавший на велосипеде, застрелил мужчину, после чего скрылся.

Убитым оказался бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция Берлина заявила о том, что в убийстве подозревается гражданин России Вадим Соколов.



Расследовательский портал The Insider сообщил, что Соколов в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. 4 декабря ФРГ выслала двух сотрудников посольства РФ. Немецкие власти подозревают в причастности к преступлению российское государство. Москва отвергла подозрения со стороны Берлина, МИД РФ назвал высылку своих сотрудников "недружественным и безосновательным шагом". Идет судебное расследование.



Высший земельный суд Берлина в декабре 2021 года признал россиянина виновным и приговорил Красикова к пожизненному лишению свободы, удовлетворив запрос федеральной прокуратуры.