"Их обмен - государственное дело". Эксперты о мотивах Путина

Эксперты рассказали DW о политических мотивах России в ходе большого обмена заключенными и том, каким сигналом Путина Западу может быть этот обмен.

Красная ковровая дорожка, почетный караул, цветы и выборочные объятия - так 1 августа 2024 года президент РФ Владимир Путин встретил в московском аэропорту Внуково 8 освобожденных в ходе обмена россиян, приговоренных к различным срокам лишения свободы на Западе. Больше всего власти РФ добивались освобождения из немецкой тюрьмы киллера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В этом списке также были разоблаченные и осужденные российские шпионы, хакеры и мошенники. "Вы будете представлены к государственным наградам", - пообещал Путин перед выстроившимися перед ним бывшими заключенными, вернувшимися в РФ.

Контраст между встречей освобожденных в США и РФ

Прием и официозное общение Путина с освобожденными сильно контрастировали с тем, как американская сторона поступила в аналогичной ситуации, сказал в интервью DW приглашенный исследователь Фонда "Наука и политика" в Берлине Николай Петров. Политолог отметил, что президент США Джо Байден при встрече находился в окружении семей освобожденных политзаключенных: "Его слова звучали неформально". В случае с Путиным, говорит Петров, все говорило о том, что происходит государственное дело: "Обратите внимание на задний фон - там стояли серьезные начальники всех спецслужб в пиджаках".

Владимир Путин встречает у трапа самолета киллера Вадима Красикова, который верунлся в РФ в рамках обмена Фото: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

В такой "официозной обстановке" Путину, по всей видимости, было важно дать сигнал, что государство готово вытаскивать своих агентов, особенно тех, кто исполняет его грязные поручения за границей, полагает Петров: "Неслучайно Красиков вышел первым [из самолета] и его обнял Путин - дело ведь не в том, что его особенно любят".

Репрессии продолжатся для пополнения "обменного фонда"

Возвращение Красикова и других заключенных - попытка самоутверждения политической системы в России с "мафиозными правилами", говорит политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что Кремль выбрал не только путь репрессий, но и будет активно использовать институт аманатства (заложничества): "Это форма капитала, для Путина это органично, для него человеческая судьба - купюра с портретом конкретного человека". Пропаганда в России, полагает Орешкин, будет продвигать обмен как победу: "Нашего доблестного разведчика обменяли на "хулигана", который подрывал Отечество изнутри".

Владимир Путин перед осужденными на Западе россиянами, вернувшимися в РФ в рамках обмена Фото: Gavriil Grigorov/AP

Впрочем, фактом обмена оказались недовольны некоторые представители ультрапатриотического лагеря в РФ, обратил внимание в своем Telegram-канале политолог Владимир Пастухов. В частности, он цитирует супругу Игоря Стрелкова (Гиркина), которая назвала "обмен предателей Родины" в то время, пока ее муж - "патриот страны и военный офицер" Стрелков - остается в тюрьме. Эксперт не без иронии замечает, что в следующий обменный этап можно включить и Стрелкова. Впрочем, в этом случае, добавляет он, военному офицеру придется отбывать пожизненный срок на Западе - суд в Гааге его заочно признал виновным по делу MH17.

Что говорят сторонники Кремля об обмене?

"Обмен заключенными - абсолютное благо!" - написала в своем Telegram-канале член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, "гуманитарные миссии без всяких "но" - лучшее достижение человечества и цивилизации. Она написала, что "с надеждой смотрит на возможность будущих обменов", добавив, что к ней уже обратился пожизненно заключенный в США гражданин РФ Василий Ермихин. По словам Меркачевой, он находится в американской тюрьме за убийство чемпиона США по боксу в первом тяжелом весе Сергея Кобозева: "Ермихин не разведчик и не айтишник. Он в тюрьме уже 24 года".

Встреча в аэропорту осужденных на Западе россиян, вернувшихся в РФ по обмену Фото: Gavriil Grigorov/AP

Иное мнение об обменах у политолога Федора Лукьянова. По его мнению, такая практика - примета "обретающей структуру конфронтации, как это было в холодную войну". Наличие дипломатических каналов, пишет он в своем Telegram-канале, "отрадно", но он не считает, что это повлечет за собой снижение напряженности "за пределами конкретного случая".

В то же время в России полным ходом продолжаются репрессии. В Калининграде задержали 53-летнюю медсестру Елену Николаеву, против которой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Всего, по данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", в России по политически мотивированным делам лишены свободы более 1372 человека.