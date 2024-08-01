Вадим Красиков - "козырь" Запада в обмене заключенными с РФ

Россиянин Вадим Красиков, осужденный в ФРГ за убийство, стал одной из ключевых фигур нынешнего обмена заключенными между РФ и Западом. Кто этот человек и почему Кремль так стремился его вернуть?

Среди граждан России, получивших на Западе различные сроки лишения свободы за совершение преступлений и включенных в список обмена заключенными, оказался и Вадим Красиков. Он отбывал наказание в немецкой тюрьме. Красиков - совершенно особый случай. Одно дело - шпионы, предатели, двойные агенты или экономические преступники, которыми в прошлом не раз обменивалась Москва со странами Запада. Красиков же - убийца, приговоренный в Германии к пожизненному заключению.

О заинтересованности Кремля добиться возвращения в Россию именно этого человека неоднократно и почти открытым текстом заявлял сам президент Владимир Путин. Так, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в начале февраля 2024 года он говорил о человеке, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита".

А месяц спустя Путин, выступая на пресс-конференции по итогам президентских выборов в России, признал, что был готов к обмену погибшего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального на "некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах". Путин говорил во множественном числе, но речь, очевидно, вел, в первую очередь, именно о Вадиме Красикове. Что это за человек?

Убийство чеченца в центре Берлина

Убийство было совершено Красиковым 23 августа 2019 года в самом центре Берлина - на аллее парка Малый Тиргартен в столичном районе Моабит. Жертвой российского киллера стал бывший чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. Россия ранее объявила его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Зелимхан Хангошвили, фото из архива Фото: privat

В Берлине средь бела дня, на глазах у многих людей, к чеченцу сзади подъехал человек на велосипеде, достал пистолет с глушителем и выстрелил в него три раза. Ускользнуть убийце помешали свидетели: они указали полиции на человека, который неподалеку в кустах на берегу Шпрее выкидывал в воду велосипед, переодевался и снимал парик. При задержании у убийцы был изъят российский паспорт на имя Вадима Соколова (с шенгенской визой, выданной посольством Франции в РФ) и пистолет, в котором еще оставалось 9 из 15 патронов.

Следствие, суд и приговор

Установить истинную личность убийцы немецкие следователи смогли скорее случайно. В архивах Интерпола сохранилась фотография, которую предоставили российские власти еще в 2014 году, когда просили зарубежных коллег оказать содействие в розыске Вадима Красикова. Тогда в России его подозревали в убийстве одного коммерсанта. Этот снимок и стал первой ниточкой, потянув за которую удалось распутать весь клубок.

Между тем в ходе журналистского расследования выяснилось, что до убийства Хангошвили в Берлине человек с такими данными, как в загранпаспорте на имя Соколова, не существовал ни во внутрироссийском паспортном реестре, ни в списках Федеральной налоговой службы РФ. Он появился в обеих базах данных только за несколько недель до преступления в Берлине. По мнению одного из свидетелей, создать такой аватар несуществующего человека могли только спецслужбы.

Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что Красиков был связан с офицером Группы спецназа ФСБ "Вымпел" Эдуардом Бендерским, который летал на самолете с важными попутчиками - руководителями 2-й службы ФСБ. Она, по данным журналистов-расследователей, занимается внесудебными казнями и была причастна к отравлениям политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова.

Следствие по делу Вадима Красикова вела Федеральная прокуратура Фото: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Суд на Вадимом Красиковым начался 7 октября 2020 года и продолжался 14 месяцев. Приговор - пожизненное заключение - был вынесен 15 декабря 2021 года. При вынесении приговора суд счел доказанным утверждение стороны обвинения, что Красиков совершил убийство Зелимхана Хангошвили по указанию властей России.

"Самое позднее в июле 2019 года государственные инстанции центрального правительства Российской Федерации, - заявил в обосновании приговора судья земельного суда Берлина Олаф Арнольди (Olaf Arnoldi), - приняли решение ликвидировать Торнике Кавтарашвили (имя Зелимхана Хангошвили, которым он пользовался в Грузии. - Ред.) в Берлине. Мотивами Российской Федерации были месть и возмездие. Кроме того, такое преступление должно было стать публичным сигналом… Это не что иное, как государственный терроризм".

Эхо убийства в Берлине

После оглашения приговора министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила уверенность, что "убийство по заказу государства" было "грубым нарушением норм германского права и суверенитета Федеративной Республики Германия". В связи с этим правительство Германии объявило двух дипломатов посольства России в ФРГ персонами нон грата.

Во время судебного процесса были усилены меры безопасности Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Но уже через полгода после оглашения приговора, в июле 2022 года, в американской прессе появилась информация, согласно которой, Кремль требовал включить Красикова в обмен на граждан США, оказавшихся в заключении в РФ. Речь тогда шла об американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Ее позднее обменяли на гражданина РФ Виктора Бута, отбывавшего срок в Соединенных Штатах за торговлю оружием.

Имя Вадима Красикова называлось и в связи попытками добиться освобождения из тюрьмы оппозиционера Алексея Навального. "Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения об его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального", - заявила председатель совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих через несколько дней после гибели Навального в колонии.

Что говорит закон ФРГ?

Многим в Германии все разговоры о возможном обмене Красикова на кого бы то ни было из заключенных в России представлялись чистой воды фантазиями. Именно потому, что речь шла не о шпионе или предателе, а об убийце, вина которого была доказана, и приговоренного немецким судом к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения, учитывая установленную судьями особую тяжесть совершенного Красиковым преступления.

Между тем Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ допускает освобождение из тюрьмы осужденного немецким судом преступника, причем вне зависимости от состава преступления и меры наказания. В статье 456а этого кодекса, в частности, сказано, что "орган исполнения наказания может воздержаться от исполнения приговора о лишении свободы, если осужденный передается иностранному правительству, международному уголовному суду или он депортируется… из сферы действия настоящего федерального закона".

Это значит, что если в отношении осужденного в соответствии с законом о пребывании иностранцев в Германии принято решение о депортации, то "орган исполнения" может отказаться от наказания и без дополнительного решения суда на этот счет. А "исполнительный орган" в данном случае - федеральный прокурор, который, являясь политическим чиновником, обязан выполнять распоряжения правительства. Именно такая процедура применялась в Германии в прошлом и при обмене шпионами.

В данном случае, однако, по информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung , в федеральной прокуратуре были недовольны указанием сверху, поступившему от министра юстиции ФРГ, и отнеслись к нему без понимания. "В деле, в котором речь шла об осужденном убийце, а не шпионе, на своем сумела настоять "власть", - описывает газета настроения в прокуратуре, считающей, что немецкое правительство "проявило слишком большую уступчивость по отношению к президенту России Владимиру Путину".