Кремль взял право в заложники

Москва, 1 августа 2024. Президент РФ Владимир Путин лично приветствует в аэропорту киллера Вадима Красикова Фото: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

Прошу понять меня правильно: это очень хорошо, что российские правозащитники Владимир Кара-Мурза и Олег Орлов вновь обрели свободу, что американских журналистов Алсу Курмашеву и Эвана Гершковича вырвали из унизительной обстановки российской тюремной системы. Успокаивает мысль, что немецкий авантюрист Рико К., которого собственная наивность и бессовестность белорусского режима привели в Минске в камеру смертников, вновь на воле. Шестнадцать человек могут теперь с облегчением вздохнуть: они спаслись от бесправия. Российское государство преследовало их за то, что они поступали так, как велит им их гражданская совесть, или просто выполняли свою работу. Этот режим выдавал за преступников людей, которые нужны были ему для обмена на тех, кого он путем шантажа хотел получить из западных тюрем.

Путин хотел вернуть Красикова

Гуманность оказалась важнее государственных интересов. В данном конкретном случае и на фоне нынешней ситуации в мире таково было, пожалуй, веление времени. Ведь один тот факт, что враждующие между собой стороны вели многомесячные переговоры, порождает далекоидущие надежды. Оправданы они или нет, в конечном счете трудно будет понять. Как и то, какие соображения заставили Россию освободить политических заключенных, которых государство до этого с такой злобой преследовало. Можно спорить о том, как расценивать произошедший обмен: как признак силы или слабости Путина. Но одно совершенно очевидно: "возвратив на родину" своих агентов, кремлевский властитель увеличил свой пропагандистский капитал.

Кристиан Триппе - руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW Фото: DW

И именно поэтому к новости об обмене заключенными примешивается горечь. Среди тех, кого Россия заставила выдать из западных тюрем, находится осужденный убийца Вадим Красиков. По поручению российского государства - именно так сказано в судебном приговоре - он посреди берлинского парка Тиргартен фактически казнил бывшего чеченского полевого командира. Наемного убийцу, который на суде не проявил ни малейших признаков раскаяния, обменяли на жертв политических преследований. Невинных, с точки зрения уголовного права, людей - на государственного террориста, которого Путин в Москве приветствовал объятиями. Это невыносимая картина не только для адвокатов, защищающих жертвы преступлений.

Путин хотел вернуть Красикова, это российский президент в последнее время недвусмысленно давал понять. Теперь он его получил, хотя Красиков, с точки зрения немецкого понимания права, даже близко не отбыл наказание за совершенное им, как определил суд, "особо тяжкое преступление". Это катастрофа для всех приверженцев правовой культуры.

Фатальный политический сигнал

Состоявшийся в Анкаре обмен заключенными часто сравнивают со знаменитыми обменами времен холодной войны. Многим он напомнил хрестоматийные кадры на Глиникском мосту, который соединял Западный Берлин с Потсдамом в ГДР; на этом мосту Восток и Запад, ЦРУ и КГБ обменивали своих шпионов. Агент на агента, таково было правило. Но в наше время, в условиях новой холодной войны, оно больше не действует.

С политической точки зрения, эта сделка тоже подает ужасный сигнал: террор остается безнаказанным - если то государство, по команде которого осуществляется террор, возьмет на другой стороне достаточное количество заложников. Запад поддается шантажу. Такой вывод может стать фатальной мотивацией для спецслужб автократических режимов. К тому же путинский режим обеспечил себе дополнительное подтверждение правильности своей агрессивной антизападной позы, в которой все больше очевидного презрения к принципам правового государства. С этой точки зрения, та победа гуманности, которой нынешний обмен заключенными, несомненно, является, еще может оказаться пирровой победой.

Автор: Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW.

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