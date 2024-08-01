Путин лично встретил Красикова и других экс-заключенных

Обратившись к выданным Москве западными странами россиянам, "имеющим отношение к военной службе", Путин поблагодарил их "за верность присяге и своему долгу".

Президент РФ Владимир Путин в ночь на пятницу, 2 августа, лично встретил в московском аэропорту "Внуково" россиян, вернувшихся на родину в рамках обмена заключенными со странами Запада.

На видеозаписи, распространенной в Telegram российскими журналистами, запечатлено, в частности, как Путин обнимает при встрече Вадима Красикова (Соколова) - сотрудника ФСБ, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, совершенное им в берлинском парке Малый Тиргартен в 2019 году.

Как передает агентство "Интерфакс", на взлетной полосе россиян встречали также военнослужащие президентского полка. Кроме того, во "Внуково" приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.

Обещание государственных наград

Обратившись к экс-заключенным, "имеющим отношение к военной службе, Путин поблагодарил их "за верность присяге и своему долгу", пишет "Интерфакс".

"Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. Сейчас хочу вас поздравить с возвращением на Родину", цитирует агентство Владимира Путина.

Анне Дульцевой, которую в Словении осудили за шпионаж, президент РФ подарил цветы.

Как сообщили в ФСБ РФ, в результате обмена на родину были возвращены восемь россиян, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Также на борту прибывшего во "Внуково" из Анкары самолета летного отряда "Россия" находились несовершеннолетние дети.

Кто участвовал в обмене заключенными

Агентство "Интерфакс" называет имена вернувшихся на родину в рамках обмена заключенными россиян. Кроме "убийцы из Тиргартена" Вадима Красикова, это Владислав Клюшин, осужденный в США на 9 лет по обвинению за компьютерный взлом и мошенничество; Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении на 1 год и 7 месяцев по обвинению в шпионаже; Павел Рубцов, обвиненный в Польше в шпионаже в пользу России; Михаил Микушин, которого в Норвегии обвинили в шпионаже в пользу России; Роман Селезнев, получивший 27 лет заключения в США по обвинению в кибермошенничестве; Вадим Конощенок, которому в США было предъявлено обвинение в контрабанде технологий и американских боеприпасов для ВПК России.

Со своей стороны, как сообщают русскоязычные СМИ, Россия в ходе обмена выдала западным государствам: политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, правозащитника Олега Орлова, общественного деятеля Андрея Пивоварова, художницу Сашу Скочиленко, соратников оппозиционера Алексея НавальногоЛилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Вадима Останина, гражданина ФРГ Кевина Лика; фигуранта дела журналиста Ивана Сафронова, имеющего гражданство РФ и ФРГ политолога Дитер Воронина (Dieter Woronin), гражданина ФРГ и РФ Германа Мойжеса (Hermann Moishes ), граждан США Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву, гражданина Германии Патрика Шёбеля (Patrick Schöbel), которому грозило в РФ 7 лет тюрьмы за ввоз в страну жевательного мармелада с марихуаной. Беларусь выдала приговоренного властями РБ к расстрелу гражданина ГерманииРико Кригера (Rico Krieger).