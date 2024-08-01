Берлин: Выдать России Красикова было непростым решением

Выдать России киллера Красикова в рамках обмена заключенными было непростым решением, заявили в правительстве ФРГ. Там подчеркнули, что удалось добиться освобождения 16 человек, незаконно осужденных в РФ и Беларуси.

Выдать России киллера Вадима Красикова в рамках большого обмена заключенными между РФ и Западом было непростым решением, признало правительство ФРГ в четверг, 1 августа. В Берлине подчеркнули, что при этом удалось добиться освобождения 15 человек, незаконно приговоренных к лишению свободы в России, и одного гражданина ФРГ, приговоренного ранее к смертной казни в Беларуси.

"На одной чаше весов была заинтересованность государства в исполнении приговора осужденному на тюремное заключение (Красикову. - Ред.), на другой - свобода, физическое благополучие и - в некоторых случаях - в конечном итоге жизни невиновных людей, заключенных в российские тюрьмы, и несправедливо осужденных политзаключенных. Наши обязательства по защите немецких граждан и солидарность с США были важными мотивами", - сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Официальный Берлин призвал власти России и Беларуси освободить всех остальных несправедливо осужденных политических заключенных. "Мы обращены своими мыслями ко всем тем, кто до сих пор находится в заключении в РФ за выражение своего мнения и правду об агрессивной войне Путина против Украины", - подчеркнул Хебештрайт.

Между тем, немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

СМИ: Шольц выступит с заявлением по поводу обмена

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что вечером в четверг, 1 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступит с обращением по поводу обмена заключенными между РФ, Беларусью и Западом. Никаких дополнительных подробностей FAZ не приводит.

Кого освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада произошел в аэропорту Анкары в четверг, 1 августа, подтвердили турецкий власти. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек. Официальных списков пока нет.

По данным The Insider, Россия передала странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-руководители штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, петербуржский велоактивист Герман Мойжес и бывший военнослужащий США Пол Уилан. Также освобождены граждане ФРГ: Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и 19-летний Кевин Лик. Кроме того, Минск освободил ранее помилованного в Беларуси немецкого гражданина Рико Кригера (Rico Krieger).

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Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. Кроме того, России выдали троих мужчин, отбывавших сроки в США - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Освобождение Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы подтвердил Белый дом. Издание Der Spiegel писало, что Красиков находится в самолете, вылетевшем из Германии. Освобождение Лика, Орлова, Скочиленко, Фадеевой, Яшина и Пивоварова подтвердили их родные и группы поддержки.

Американский журналист Пётр Сауэр выложил в соцсети X (бывший Twitter), как он утверждает, первое фото Гершковича, Курмашевой и Уилана после освобождения. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все трое находятся на пути в США.

СМИ: Важную роль в обмене сыграло ЦРУ

Это крупнейший обмен заключенными между Россией и Западом со времен холодной войны. По данным CNN, важную роль в нем сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и, в частности, его шеф Уильям Бернс.