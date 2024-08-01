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Шольц прокомментировал обмен заключенными между РФ и Западом

Олег Соколенко
1 августа 2024 г.

Олаф Шольц прокомментировал обмен заключенными между РФ, РБ и Западом. Выдача киллера Красикова была трудным решением, сказал канцлер Германии, но это было необходимо для освобождения политзаключенных, граждан ФРГ и США.

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Гражданин ФРГ Рико Кригер в заключении в Беларуси
Гражданин ФРГ Рико Кригер в заключении в БеларусиФото: youtube.com/@atnbtrc

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вечером в четверг, 1 августа, прокомментировал состоявшийся ранее в тот же день масштабный обмен заключенными между Россией, Беларусью и Западом.

Он сказал, что выдача РФ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, было непростым решением. Правоохранительные ведомства ФРГ и члены правящей коалиции приняли это решение после тщательного обсуждения, об этом также была проинформирована оппозиция, заявил канцлер. Он подчеркнул, что такая сделка с Кремлем была необходима, чтобы добиться освобождения российских политзаключенных и содержавшихся в тюрьмах РФ и Беларуси граждан ФРГ и США.

Олаф Шольц подтвердил, что в рамках сделки был освобожден, в том числе, немецкий гражданин Рико Кригер (Rico Krieger), приговоренный в РБ к смертной казни якобы за "терроризм", и помилованный затем правителем страны Александром Лукашенко. По словам канцлера ФРГ, Кригер и некоторые другие обменянные заключенные из РФ прилетят в аэропорт Кельн-Бонн около 23.00 по местному времени (00.00 мск), и Шольц "с нетерпением ждет возможности приветствовать их на свободе". Глава немецкого правительства прервал свой отпуск, чтобы прибыть в аэропорт.

Кого еще освободили: данные СМИ

Обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада прошел в аэропорту Анкары 1 августа. Турецкие СМИ показали кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек.

По данным The Insider, Россия передала странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-руководители штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Андрей Пивоваров, художница Саша Скочиленко, правозащитник Олег Орлов, петербургский велоактивист Герман Мойжес и бывший военнослужащий США Пол Уилан. Также освобождены граждане ФРГ: Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel) и 19-летний Кевин Лик. Помилование Путиным всех, кроме Шёбеля и Мойжеса, которые еще не были осуждены, подтвердил Кремль.

Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. Кроме того, России выдали трех мужчин, отбывавших сроки в США, - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Белый дом подтвердил освобождение Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы. Освобождение Лика, Орлова, Скочиленко, Фадеевой, Яшина и Пивоварова подтвердили их родные и группы поддержки. По этим данным, часть из освобожденных Россией политзаключенных вылетела на самолете в Кельн.

США: В обмене должен был участвовать Навальный

В этом обмене, крупнейшем со времен холодной войны, должен был участвовать Алексей Навальный, умерший в феврале в колонии за полярным кругом. Эту информацию подтвердил на брифинге в Вашингтоне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Ранее об этом заявлял соратник Навального Леонид Волков.

По словам вдовы оппозиционного политика Юлии Навальной, переговоры об обмене велись несколько лет.

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