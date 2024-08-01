Состоялся обмен заключенными между РФ, РБ и странами Запада

В Анкаре состоялся обмен заключенными между РФ, Беларусью и странами Запада. СМИ сообщают, что в обмене участвовали 26 человек, включая журналиста WSJ Пола Уилана, гражданина ФРГ Рико Кригера и киллера Вадима Красикова.

В аэропорту Анкары в четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. Это подтвердила администрация президента Турции и Турецкое управление разведки. Турецкие СМИ показали, предположительно, кадры обмена и сообщили, что в нем участвовали 26 человек. Официальных списков пока нет.

Турецкий телеканал NTV пишет о "крупнейшем обмене после Второй мировой войны". По данным The Insider, Россия передала странам Запада 16 человек. Это политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, экс-начальницы штабов Навального Лилия Чанышева, Ксения Фадеева и Вадим Останин, журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, художница Саша Скочиленко, журналист Андрей Пивоваров, 19-летний гражданин ФРГ Кевин Лик, бывший военнослужащий США Пол Уилан, правозащитник Олег Орлов, Дитер (Демури) Воронин (Dieter Woronin), Патрик Шёбель (Patrick Schöbel), а также петербуржский велоактивист Герман Мойжес. Кроме того, Минск освободил ранее помилованного в Беларуси немецкого гражданина Рико Кригера (Rico Krieger).

Германия передала России Вадима Красикова - убийцу бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФРГ Красикова приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, РФ был выдан Павел Рубцов, находившийся в заключении в Польше, Михаил Микушин, выдававший себя за бразильца и задержанный за шпионаж в Норвегии, и супруги Артем и Анна Дульцевы, признавшиеся в работе на российские спецслужбы и осужденные в Словении. Кроме того, России выдали троих мужчин, отбывавших сроки в США - Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что в сделке между РФ и странами Запада фигурируют двое детей. Издание "Сирена" предполагает, что это дети Дульцевых 8 и 11 лет. По данным WSJ, их на время ареста родителей передавали в приемную семью.

О том, что Гершкович и Уилан освобождены, ранее сообщало агентство Bloomberg. Позднее Белый дом подтвердил освобождение Гершковича, Уилана, Курмашевой и Кара-Мурзы. Издание Der Spiegel писало, что Красиков находится в самолете, вылетевшем из Германии. Кроме того, группа поддержки Кевина Лика подтвердила его освобождение.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в обмене участвовали "трое граждан и один резидент США, пять немцев и семеро российских политзаключенных". Имен Салливан не назвал.

Шольц выступит с заявлением по поводу обмена

Правительство ФРГ заявило об освобождении 15 людей, "несправедливо содержавшихся в заключении в России". Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники пишет, что вечером в четверг, 1 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступит с обращением по поводу обмена заключенными между РФ, Беларусью и Западом. Никаких дополнительных подробностей FAZ не приводит. Президент США Джо Байден также собирается выступить с заявлением по этому поводу, пишут американские СМИ.

Между тем, немецкий таблоид Bild пишет, что следователи в ФРГ "в гневе" из-за освобождения Красикова. По данным издания, в ведомстве федерального генпрокурора считают произошедшее "чрезмерной уступчивостью" в отношении президента РФ Владимира Путина.

Это именно тот обмен, в рамках которого могли освободить умершего в феврале в колонии Алексея Навального, заявил его соратник Леонид Волков.